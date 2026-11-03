हिमाचल के 8 स्कूलों में प्रमोट हेडमास्टरों को नहीं ज्वाइनिंग, रिक्त पद न होने के चलते बदले स्टेशन
आठ स्कूलों में पदोन्नत हेडमास्टरों को ज्वाइनिंग न मिल पाने के कारण उनकी पोस्टिंग में शिक्षा विभाग ने किया फेरबदल.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 3, 2026 at 5:57 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में हेडमास्टर पद पर पदोन्नति के बाद स्टेशन आवंटन को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. पदोन्नति के बाद जिन आठ हेडमास्टरों की तैनाती वाले स्कूलों में पद रिक्त नहीं थे, उनकी पोस्टिंग बदल दी गई है. उच्च शिक्षा निदेशालय ने 3 नवंबर को इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर सभी आठ अधिकारियों को नए स्कूलों में समायोजित किया है.
फेरबदल में इन जिलों के स्कूल शामिल
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह बदलाव उन अधिकारियों पर लागू होगा, जिन्होंने अभी तक आवंटित स्टेशन पर ज्वाइन नहीं किया है. निदेशालय की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, 30 अक्टूबर 2026 को जारी पदोन्नति एवं तैनाती आदेश में आंशिक संशोधन किया गया है. संबंधित स्कूलों में रिक्त पद उपलब्ध नहीं होने के कारण अधिकारियों को दूसरे स्कूलों में भेजा गया है. इस फेरबदल में मंडी, कांगड़ा, सोलन, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर जिलों के स्कूल शामिल हैं.
8 हेडमास्टरों की बदली पोस्टिंग
- गणेश कुमारी को जीएचएस सकरोहा (मंडी) के बजाय जीएचएस बारी (मंडी) में तैनाती
- पवन कुमार को जीएचएस सरकिधार (मंडी) के बजाय जीएचएस रेउर (मंडी) में तैनाती
- अमीता पटियाल को जीएचएस दाड़ी अंब (कांगड़ा) के बजाय जीएचएस कोटवाली (कांगड़ा) में तैनाती
- सोहन सिंह को जीएचएस भोगपुर (सोलन) के बजाय जीएचएस चतरपुर (ऊना) में तैनाती
- जगदीश चंद को जीएचएस मैगल (मंडी) के बजाय जीएचएस बुम्बलू (हमीरपुर) में तैनाती
- विजय कुमार को जीएचएस बारी (हमीरपुर) के बजाय जीएचएस सिहरा (बिलासपुर) में तैनाती
- बलबीर सिंह को जीएचएस लुधियार (कांगड़ा) के बजाय जीएचएस थोर भलून (कांगड़ा) में तैनाती
- जीत सिंह को जीएचएस रेयूर (मंडी) के बजाय जीएचएस झोर (मंडी) में तैनाती
"उच्च शिक्षा निदेशालय के आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि पदोन्नति आदेश की बाकी सभी शर्तें पहले की तरह ही लागू रहेंगी. यानी केवल तैनाती स्थल में संशोधन किया गया है, जबकि पदोन्नति से संबंधित अन्य नियमों और शर्तों में कोई बदलाव नहीं किया गया है." - आशीष कोहली, स्कूल शिक्षा निदेशक