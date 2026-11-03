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हिमाचल के 8 स्कूलों में प्रमोट हेडमास्टरों को नहीं ज्वाइनिंग, रिक्त पद न होने के चलते बदले स्टेशन

हिमाचल प्रदेश उच्च शिक्षा निदेशालय ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में हेडमास्टर पद पर पदोन्नति के बाद स्टेशन आवंटन को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है. पदोन्नति के बाद जिन आठ हेडमास्टरों की तैनाती वाले स्कूलों में पद रिक्त नहीं थे, उनकी पोस्टिंग बदल दी गई है. उच्च शिक्षा निदेशालय ने 3 नवंबर को इस संबंध में कार्यालय आदेश जारी कर सभी आठ अधिकारियों को नए स्कूलों में समायोजित किया है.

फेरबदल में इन जिलों के स्कूल शामिल