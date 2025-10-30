हिमाचल के शिक्षा विभाग में इतने हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी, जानें किस श्रेणी के भरे जा रहे कितने पद?
हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में अब तक 7 हजार नियुक्तियां हो चुकी हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 30, 2025 at 10:40 PM IST
शिमला: हिमाचल में शिक्षा विभाग में युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर है. शिक्षा विभाग में अब तक विभिन्न श्रेणियों के करीब 7 हजार नियमित शिक्षकों की नियुक्तियां की जा चुकी हैं. इसके बाद अब 9 हजार से ज्यादा पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है. जिनमें 1170 टीजीटी, 1762 जेबीटी, 37 प्रवक्ता (पीडब्ल्यूडी), 69 सीएंडवी और 6292 एनटीटी शिक्षक शामिल हैं.
भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के दिए निर्देश
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने शिमला में आज शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए विभाग की विभिन्न पहलों और शैक्षिक योजनाओं की प्रगति की समीक्षा के दौरान ये जानकारी दी. शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए, ताकि शैक्षणिक संस्थानों में रिक्त पदों को समय पर भरा जा सके.
नियमित निरीक्षण के निर्देश
शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने निदेशालयों के पुनर्गठन, मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना, डिजिटल उपस्थिति, शिक्षकों के अंतरराष्ट्रीय शिक्षण भ्रमण, अपना विद्यालय योजना, राजीव गांधी मॉडल डे-बोर्डिंग स्कूल और स्कूलों की सीबीएसई से संबद्धता जैसी महत्वपूर्ण पहलों के क्रियान्वयन की समीक्षा की. उन्होंने कहा कि पिछले करीब 3 सालों में राज्य सरकार ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए अनेक परिवर्तनकारी पहल की हैं, जिससे प्रदेश में शिक्षा की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है.
"राज्य सरकार की ओर से किए गए सुधारों के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं. राज्य की गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने की रैंकिंग में सुधार हुआ है. शिक्षकों को नवीनतम शिक्षण पद्धतियों से अद्यतन रखने और उनके कोर्स पूरा करने के बाद उत्पन्न किसी भी ज्ञान-अंतर को दूर करने के लिए सरकार ने सभी नव-नियुक्त शिक्षकों के लिए इंडक्शन ट्रेनिंग शुरू की है. इस कदम से शिक्षण क्षमता में वृद्धि होगी." - रोहित ठाकुर, शिक्षा मंत्री
स्कूलों में नियमित निरीक्षण के निर्देश
रोहित ठाकुर ने जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए नियमित विद्यालय निरीक्षणों की बार कही. उन्होंने उप शिक्षा निदेशकों विद्यालयों का नियमित रूप से दौरा करने के निर्देश दिए, ताकि बेहतर शिक्षण वातावरण सुनिश्चित किया जा सके.