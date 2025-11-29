ETV Bharat / state

शिक्षा विभाग ने किया 1 अरब रुपये से अधिक के मेडिकल बिलों का भुगतान, विधानसभा में रखे गए आंकड़े

विधानसभा सत्र में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों/रिटायर्ड कर्मचारियों के मेडिकल बिलों के भुगतान का मुद्दा गूंजा. सतपाल सत्ती ने इसे लेकर सवाल पूछा था.

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 29, 2025 at 1:56 PM IST

धर्मशाला: हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र तपोवन में चल रहा है. इस दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध भी देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को सदन का कोरम पूरा न होने पर कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी. हालांकि सदन में प्रश्रकाल के दौरान शुक्रवार को विपक्ष ने सत्ता पक्ष से सवाल भी पूछे.

शुक्रवार को सदन की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने शिक्षा विभाग में कार्यरत और सेवानिवृत कर्मचारियों के मेडिकल बिलों की अदायगी को लेकर सवाल पूछा था. सतपाल सत्ती ने अपने सवाल में पूछा था कि क्या ये सही है कि प्रदेश में शिक्षा विभाग में कार्यरत/सेवानिवृत कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान लम्बे समय से नहीं किया जा रहा है. शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान किया गया है अथवा प्रक्रिया में है 31 जुलाई, 2025 तक लंबित और आंशिक भुगतान वाले मामलों का ब्यौरा वर्षवार, जिलावार, संबंधित व्यक्तियों के नाम व पते सहित दें?

1 अरब से अधिक की अदायगी

सतपाल सत्ती के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि तीन वर्षों में एक अरब 20 करोड़ 20 लाख 21 हजार रुपए के शिक्षा विभाग के कार्यरत और सेवानिवृत कर्मियों के मेडिकल बिलों की अदायगी की गई है. उन्होंने पिछले तीन वर्षों के रिकॉर्ड को सदन के पटल पर रखा.

तीन सालों में शिक्षा विभाग के मेडिकल बिलों का भुगतान
तीन सालों में शिक्षा विभाग के मेडिकल बिलों का भुगतान (HIMACHAL VIDHANSABHA)

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सम्बन्धित कार्यरत एवं सेवानिवृत कर्मचारियों द्वारा चिकित्सा प्रतिपूर्ति दावों को प्रस्तुत करना एवं विभाग द्वारा बजट का आवंटन करना एक निरन्तर प्रक्रिया है. इस सम्बन्ध में सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों (DDOs) द्वारा दावों की प्राप्ति के उपरान्त बिलों को ई. वितरण पोर्टल पर ऑन लाईन तैयार किया जाता है. इसके अनुसार ही विभाग उपलब्ध बजट के आधार पर सम्बन्धित DDOs को वितरण करता है और DDOs के तैयार किए गए बिलों की क्रमवार अदायगी की जाती है. यदि सम्बन्धित वित्तीय वर्ष में बजट की कमी के कारण आहरण संभव नहीं हो पाता है, तो वो इन बिलों को पुनः अगले वित्तीय वर्ष में तैयार करते हैं और उनका भुगतान अगले वित्तीय वर्ष के आरम्भ में सम्बन्धित DDOs की ओर से तैयार किए गए बिलों के आधार पर उनका भुगतान किया जाता है.

हिमाचल में कितनी है कर्मचारियों और रिटायर्ड कर्मचारियों की संख्या

बता दें कि हिमाचल में सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में कर्मचारियों की संख्या 1.87 लाख और पेंशनरों की संख्या 1.78 लाख के आस पास है. सरकार इन कर्मचारियों को मेडिकल रीइंबर्समेंट की सुविधा देती है. सदन में शिक्षा विभाग के कर्मचारियों और सेवानिवृत कर्मचारियों के मेडिकल बिलों के भुगतान को लेकर सवाल पूछा गया था.

