शिक्षा विभाग ने किया 1 अरब रुपये से अधिक के मेडिकल बिलों का भुगतान, विधानसभा में रखे गए आंकड़े

धर्मशाला: हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र तपोवन में चल रहा है. इस दौरान सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच गतिरोध भी देखने को मिल रहा है. शुक्रवार को सदन का कोरम पूरा न होने पर कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी. हालांकि सदन में प्रश्रकाल के दौरान शुक्रवार को विपक्ष ने सत्ता पक्ष से सवाल भी पूछे. शुक्रवार को सदन की कार्यवाही के दौरान बीजेपी विधायक सतपाल सत्ती ने शिक्षा विभाग में कार्यरत और सेवानिवृत कर्मचारियों के मेडिकल बिलों की अदायगी को लेकर सवाल पूछा था. सतपाल सत्ती ने अपने सवाल में पूछा था कि क्या ये सही है कि प्रदेश में शिक्षा विभाग में कार्यरत/सेवानिवृत कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान लम्बे समय से नहीं किया जा रहा है. शिक्षा विभाग के कर्मचारियों के चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का भुगतान किया गया है अथवा प्रक्रिया में है 31 जुलाई, 2025 तक लंबित और आंशिक भुगतान वाले मामलों का ब्यौरा वर्षवार, जिलावार, संबंधित व्यक्तियों के नाम व पते सहित दें? 1 अरब से अधिक की अदायगी सतपाल सत्ती के सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि तीन वर्षों में एक अरब 20 करोड़ 20 लाख 21 हजार रुपए के शिक्षा विभाग के कार्यरत और सेवानिवृत कर्मियों के मेडिकल बिलों की अदायगी की गई है. उन्होंने पिछले तीन वर्षों के रिकॉर्ड को सदन के पटल पर रखा.