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सालों से पक्की नौकरी की आस लगाए बैठे कर्मियों को बड़ी राहत, अब खाली पदों पर मिलेगा नियमितीकरण का मौका

सरकारी आदेश में कर्मचारियों के वर्तमान तैनाती स्थल को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं.

हिमाचल में पार्ट टाइम वाटर कैरियर्स को बड़ी राहत
हिमाचल में पार्ट टाइम वाटर कैरियर्स को बड़ी राहत (FB@CMSUKHU)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 4:10 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में लंबे समय से पार्ट टाइम वाटर कैरियर/प्यून और डेलीवेज आधार पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. वर्षों से नियमित सरकारी सेवा का इंतजार कर रहे पात्र कर्मचारियों के लिए सरकार ने नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया है. वर्ष 2026 के लिए निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने वाले पात्र पार्ट टाइम वाटर कैरियर की सेवाओं को अब विभाग में उपलब्ध चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित किया जाएगा. यानी जिन कर्मचारियों ने सरकार की ओर से निर्धारित सेवा अवधि और अन्य पात्रता शर्तें पूरी कर ली हैं, उनके लिए अब अस्थायी सेवा से नियमित सरकारी सेवा में आने का रास्ता खुल गया है.

उच्च शिक्षा विभाग के सचिव की ओर से निदेशक उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश को जारी आदेश में नियमितीकरण को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है. आदेश के मुताबिक पात्र कर्मचारियों का नियमितीकरण प्यून-कम-चौकीदार के रिक्त चतुर्थ श्रेणी पदों के विरुद्ध किया जाएगा. खास बात यह है कि नियमितीकरण में कर्मचारियों की वरिष्ठता को आधार बनाया जाएगा. हालांकि, इसके लिए संबंधित कर्मचारी का सरकार की ओर से निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा.

वरिष्ठता तय करेगी किसकी पहले लगेगी बारी

सरकार की मंजूरी के बाद अब नियमितीकरण की प्रक्रिया में वरिष्ठता अहम भूमिका निभाएगी. विभाग में उपलब्ध चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की संख्या के आधार पर पात्र कर्मचारियों को वरिष्ठता क्रम में नियमित किया जाएगा. इससे लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और वरिष्ठता के अनुरूप नियमित सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा.

जहां सेवाएं दे रहे, वहीं नियमित करने की कोशिश

सरकारी आदेश में कर्मचारियों के वर्तमान तैनाती स्थल को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं. आदेश में कहा गया है कि पात्र कर्मचारियों को यथासंभव उसी स्थान पर नियमित किया जाए, जहां वे वर्तमान में सेवाएं दे रहे हैं. इससे कर्मचारियों को नियमितीकरण के साथ तुरंत स्थान बदलने की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है. हालांकि, नियमितीकरण के बाद यदि किसी कर्मचारी का स्थानांतरण अथवा किसी अन्य स्थान पर तैनाती आवश्यक होती है तो इसके लिए सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा.

कार्मिक विभाग के निर्देशों के तहत फैसला

सरकार ने यह मंजूरी कार्मिक विभाग की ओर से 1 अप्रैल 2026 को जारी दिशा-निर्देशों के तहत प्रदान की है. ऐसे में नियमितीकरण की आगामी प्रक्रिया भी निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार ही पूरी की जाएगी. विभागीय स्तर पर अब पात्र कर्मचारियों की सेवा अवधि, वरिष्ठता और अन्य निर्धारित मापदंडों की जांच के बाद रिक्त पदों के विरुद्ध नियमितीकरण की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी. सरकार के इस फैसले से शिक्षा विभाग के तहत कार्यरत उन पार्ट टाइम वाटर कैरियर, प्यून और डेलीवेज कर्मियों में उम्मीद जगी है, जो लंबे समय से नियमितीकरण की प्रतीक्षा कर रहे हैं. अब निदेशालय स्तर पर पात्र कर्मचारियों का रिकॉर्ड तैयार कर वरिष्ठता और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर नियमितीकरण की प्रक्रिया को अमलीजामा पहनाया जाएगा.

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