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सालों से पक्की नौकरी की आस लगाए बैठे कर्मियों को बड़ी राहत, अब खाली पदों पर मिलेगा नियमितीकरण का मौका

हिमाचल में पार्ट टाइम वाटर कैरियर्स को बड़ी राहत ( FB@CMSUKHU )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में लंबे समय से पार्ट टाइम वाटर कैरियर/प्यून और डेलीवेज आधार पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. वर्षों से नियमित सरकारी सेवा का इंतजार कर रहे पात्र कर्मचारियों के लिए सरकार ने नियमितीकरण का रास्ता साफ कर दिया है. वर्ष 2026 के लिए निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने वाले पात्र पार्ट टाइम वाटर कैरियर की सेवाओं को अब विभाग में उपलब्ध चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित किया जाएगा. यानी जिन कर्मचारियों ने सरकार की ओर से निर्धारित सेवा अवधि और अन्य पात्रता शर्तें पूरी कर ली हैं, उनके लिए अब अस्थायी सेवा से नियमित सरकारी सेवा में आने का रास्ता खुल गया है. उच्च शिक्षा विभाग के सचिव की ओर से निदेशक उच्च शिक्षा, हिमाचल प्रदेश को जारी आदेश में नियमितीकरण को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है. आदेश के मुताबिक पात्र कर्मचारियों का नियमितीकरण प्यून-कम-चौकीदार के रिक्त चतुर्थ श्रेणी पदों के विरुद्ध किया जाएगा. खास बात यह है कि नियमितीकरण में कर्मचारियों की वरिष्ठता को आधार बनाया जाएगा. हालांकि, इसके लिए संबंधित कर्मचारी का सरकार की ओर से निर्धारित सभी नियमों और शर्तों को पूरा करना जरूरी होगा. वरिष्ठता तय करेगी किसकी पहले लगेगी बारी सरकार की मंजूरी के बाद अब नियमितीकरण की प्रक्रिया में वरिष्ठता अहम भूमिका निभाएगी. विभाग में उपलब्ध चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों की संख्या के आधार पर पात्र कर्मचारियों को वरिष्ठता क्रम में नियमित किया जाएगा. इससे लंबे समय से सेवाएं दे रहे कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि और वरिष्ठता के अनुरूप नियमित सरकारी सेवा में आने का अवसर मिलेगा. जहां सेवाएं दे रहे, वहीं नियमित करने की कोशिश