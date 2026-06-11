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CBSE स्कूलों में गणित शिक्षकों की बड़ी भर्ती शुरू, 308 अभ्यर्थियों को मिली नियुक्ति, 5 साल तक मिलेगा इतने हजार रुपये मानदेय

हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग ने सीबीएसई से संबद्ध सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में गणित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है.

CBSE स्कूलों में गणित शिक्षकों की भर्ती
CBSE स्कूलों में गणित शिक्षकों की भर्ती (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 11, 2026 at 8:17 PM IST

3 Min Read
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शिमला: हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक और प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में शिक्षा विभाग ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण गणित शिक्षा सुनिश्चित करने को विभाग ने 308 गणित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है.

लंबे समय से इन नियुक्तियों का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है कि शिक्षा निदेशालय ने चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं. इन शिक्षकों की तैनाती प्रदेश के विभिन्न सरकारी स्कूलों में की जाएगी, जहां वे विद्यार्थियों की गणितीय समझ और शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

हालांकि, यह नियुक्तियां नियमित सरकारी भर्ती के तहत नहीं होंगी, लेकिन शिक्षा विभाग ने इन्हें सीबीएसई सब-कैडर के अंतर्गत संचालित विशेष योजना का हिस्सा बताया है. चयनित शिक्षकों को पांच वर्षों के लिए अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाएगा और उन्हें प्रति माह 30 हजार रुपये का फिक्स्ड मानदेय मिलेगा.

खास बात यह है कि यह भुगतान केवल शैक्षणिक सत्र के 10 महीनों के लिए ही किया जाएगा. विभाग का मानना है कि प्रोफेशनल इंग्लिश एंड मैथमैटिक्स टीचर्स सब-स्कीम के माध्यम से सीबीएसई स्कूलों में विषय आधारित शिक्षण की गुणवत्ता को नई मजबूती मिलेगी.

308 गणित शिक्षकों की नियुक्ति के आदेश जारी

शिक्षा निदेशालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार सीबीएसई सब-कैडर के तहत 308 गणित शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. इन शिक्षकों को प्रदेश के विभिन्न सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों में पांच वर्षों के लिए अस्थायी आधार पर तैनात किया जाएगा. चयनित अभ्यर्थियों को प्रति माह 30 हजार रुपये का निश्चित मानदेय मिलेगा, जबकि यह भुगतान केवल 10 माह के शैक्षणिक सत्र के दौरान ही किया जाएगा.

विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये नियुक्तियां नियमित सरकारी पदों के अंतर्गत नहीं मानी जाएंगी. चयनित शिक्षक सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त नहीं करेंगे और उन्हें नियमित कर्मचारियों को मिलने वाली सेवा सुरक्षा, पेंशन या अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा. हालांकि, उन्हें नियमानुसार टीए/डीए और हिमकेयर और आयुष्मान भारत जैसी स्वास्थ्य योजनाओं की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी.

बॉन्ड भरना होगा, अतिरिक्त कक्षाएं भी लेनी होंगी

नियुक्ति के समय सभी अभ्यर्थियों को एग्रीमेंट या बॉन्ड भरना अनिवार्य होगा. विभागीय आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों को किसी भी सरकारी विद्यालय में स्थानांतरित या डिप्लॉय किया जा सकेगा. नियमित शिक्षण कार्य के अलावा उन्हें अतिरिक्त कक्षाएं और रेमेडियल क्लासेज संचालित करने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी. कार्य में लापरवाही, अनुशासनहीनता अथवा अयोग्यता पाए जाने पर विभाग उनकी सेवाएं समाप्त कर सकता है.

प्रधानाचार्य करेंगे अंतिम दस्तावेज सत्यापन

शिक्षा विभाग ने बताया है कि अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग द्वारा पहले ही की जा चुकी है, लेकिन अंतिम सत्यापन संबंधित विद्यालयों के प्रधानाचार्यों द्वारा किया जाएगा. यदि सत्यापन के दौरान किसी प्रकार की विसंगति, कमी या तथ्यों को छिपाने का मामला सामने आता है तो इसकी सूचना तुरंत निदेशालय को भेजी जाएगी और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नियुक्तियां प्रारंभिक तौर पर प्रोविजनल रहेंगी. चरित्र और पूर्ववृत्त सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही इन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा. यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा स्वयं घोषणा में गलत जानकारी देने का मामला सामने आता है तो उसकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रद्द की जा सकती है और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी.

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