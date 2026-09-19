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10 दिन में ज्वॉइनिंग वरना मौका गया, हिमाचल के सरकारी स्कूलों में TGT आर्ट्स के 409 नए चेहरे, ट्रेनी वेतन ₹22,860

ज्वॉइनिंग से पहले हर अभ्यर्थी को संबंधित प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक के साथ बॉन्ड भरना अनिवार्य है. रश्मिराज भारद्वाज की रिपोर्ट

उच्च शिक्षा निदेशालय
उच्च शिक्षा निदेशालय (ETV Bharat FILE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 6:54 PM IST

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शिमला: हिमाचल के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से खाली पड़े टीजीटी आर्ट्स के पदों पर अब नई ऊर्जा आने वाली है. प्रदेश सरकार ने शनिवार को शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी आर्ट्स) के 409 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं. ये नियुक्तियां ट्रेनी आधार पर हुई हैं और राज्य चयन आयोग हमीरपुर की सिफारिशों पर आधारित हैं. चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित विद्यालयों में महज 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. देरी हुई तो मौका हाथ से निकल सकता है.

उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनी आधार पर हर महीने 22,860 रुपये का निश्चित वेतन मिलेगा. यह राशि नियमित कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स के प्रथम सेल के 60 प्रतिशत के बराबर है. प्रारंभिक प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष की होगी. संतोषजनक कार्य प्रदर्शन के आधार पर इसे साल-दर-साल बढ़ाया जा सकेगा. यानी शुरुआत ट्रेनी से होगी, लेकिन अच्छा काम दिखाया तो आगे का रास्ता खुल सकता है.

वहीं, ज्वॉइनिंग से पहले हर अभ्यर्थी को संबंधित प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक के साथ बॉन्ड भरना अनिवार्य है. इस बॉन्ड में ट्रेनी नियुक्ति की सभी शर्तों को स्वीकार करना पड़ेगा. ज्वॉइनिंग की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर निदेशालय को भेजने की जिम्मेदारी भी उम्मीदवार की खुद की होगी. विभाग ने साफ कर दिया है कि कागजी कार्रवाई पूरी किए बिना स्कूल में बैठना संभव नहीं होगा.

आवश्यक प्रमाणपत्रों का सत्यापन जरूरी

शिक्षा विभाग ने स्कूल प्रमुखों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वे नियुक्त अभ्यर्थियों की शैक्षणिक और व्यावसायिक योग्यता, चरित्र प्रमाण पत्र, श्रेणी प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, बीपीएल और अन्य जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन सुनिश्चित करें. अगर किसी अभ्यर्थी को अस्थायी रूप से गैर उप-कैडर क्षेत्र में तैनाती दी गई है, तो जरूरत पड़ने पर उसे उप-कैडर क्षेत्र में भी सेवा देनी होगी.

शिक्षा विभाग का कहना है, "इन नियुक्तियों से राज्य के सरकारी विद्यालयों में टीजीटी आर्ट्स शिक्षकों की कमी दूर करने में मदद मिलेगी और शिक्षण व्यवस्था मजबूत होगी".

ये नियुक्तियां उन हजारों युवाओं के लिए राहत की खबर है, जो सालों से सरकारी शिक्षक बनने का इंतजार कर रहे थे. अब 10 दिन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, जो समय पर स्कूल पहुंचेंगे, वे कक्षाओं में खड़े होकर बच्चों को पढ़ाएंगे. बाकी के लिए इंतजार और लंबा हो सकता है.

ये भी पढ़ें: CBSE स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति फंसी, हाईकोर्ट ने दी डेडलाइन, तबादलों की लंबी श्रृंखला की आशंका

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