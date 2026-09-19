ETV Bharat / state

10 दिन में ज्वॉइनिंग वरना मौका गया, हिमाचल के सरकारी स्कूलों में TGT आर्ट्स के 409 नए चेहरे, ट्रेनी वेतन ₹22,860

शिमला: हिमाचल के सरकारी स्कूलों में लंबे समय से खाली पड़े टीजीटी आर्ट्स के पदों पर अब नई ऊर्जा आने वाली है. प्रदेश सरकार ने शनिवार को शिक्षा विभाग के माध्यम से प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (टीजीटी आर्ट्स) के 409 पदों पर नियुक्ति आदेश जारी कर दिए हैं. ये नियुक्तियां ट्रेनी आधार पर हुई हैं और राज्य चयन आयोग हमीरपुर की सिफारिशों पर आधारित हैं. चयनित अभ्यर्थियों को संबंधित विद्यालयों में महज 10 दिनों के भीतर कार्यभार ग्रहण करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं. देरी हुई तो मौका हाथ से निकल सकता है.

उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक चयनित अभ्यर्थियों को ट्रेनी आधार पर हर महीने 22,860 रुपये का निश्चित वेतन मिलेगा. यह राशि नियमित कर्मचारियों के वेतन मैट्रिक्स के प्रथम सेल के 60 प्रतिशत के बराबर है. प्रारंभिक प्रशिक्षण अवधि एक वर्ष की होगी. संतोषजनक कार्य प्रदर्शन के आधार पर इसे साल-दर-साल बढ़ाया जा सकेगा. यानी शुरुआत ट्रेनी से होगी, लेकिन अच्छा काम दिखाया तो आगे का रास्ता खुल सकता है.

वहीं, ज्वॉइनिंग से पहले हर अभ्यर्थी को संबंधित प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक के साथ बॉन्ड भरना अनिवार्य है. इस बॉन्ड में ट्रेनी नियुक्ति की सभी शर्तों को स्वीकार करना पड़ेगा. ज्वॉइनिंग की सूचना निर्धारित प्रपत्र पर निदेशालय को भेजने की जिम्मेदारी भी उम्मीदवार की खुद की होगी. विभाग ने साफ कर दिया है कि कागजी कार्रवाई पूरी किए बिना स्कूल में बैठना संभव नहीं होगा.

आवश्यक प्रमाणपत्रों का सत्यापन जरूरी