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आज शिक्षा विभाग में होंगे कई बड़े फैसले, भर्ती-पदोन्नति से लेकर AI विश्वविद्यालय तक निर्णय संभव

हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 24 महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा करेंगे.

Himachal Education Minister Rohit Thakur
हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 8, 2026 at 7:22 AM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग में लंबे समय से लंबित कई महत्वपूर्ण मामलों पर अब निर्णायक चर्चा होने जा रही है. भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, पदोन्नति से जुड़े मुद्दे, शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों की मांगें, छात्रों को मिलने वाली सुविधाएं और भविष्य की शिक्षा व्यवस्था से जुड़े बड़े प्रस्तावों जैसे सभी अहम मुद्दों पर आज (बुधवार, 8 जुलाई को) होने वाली उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मंथन होगा. शिक्षा विभाग के गलियारों में इस बैठक को बेहद अहम माना जा रहा है. इसमें प्रगति रिपोर्ट सहित कई ऐसे विषयों पर भी चर्चा होगी जिनका इंतजार हजारों शिक्षक, कर्मचारी, अभ्यर्थी और लाखों विद्यार्थी लंबे समय से कर रहे हैं.

इन मुद्दों पर चर्चा

शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 24 महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तृत समीक्षा करेंगे. अधिकारियों को हर विषय की नवीनतम स्थिति और प्रगति रिपोर्ट के साथ बैठक में उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं. माना जा रहा है कि बैठक में लंबित मामलों की समीक्षा के साथ आगामी कार्ययोजना भी तय की जा सकती है, जिससे कई महत्वपूर्ण निर्णयों का रास्ता साफ होने की उम्मीद है.

बैठक के एजेंडे में कंप्यूटर शिक्षकों और एसएमसी शिक्षकों से जुड़े मामलों के अलावा विभिन्न श्रेणियों की भर्तियों की वर्तमान स्थिति, पीजीटी एवं डीपीई के भर्ती और पदोन्नति नियम, विद्यार्थियों को टैबलेट वितरण, हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित संशोधन और विभाग से जुड़े लंबित न्यायालयी मामलों की समीक्षा प्रमुख रूप से शामिल है.

PGT शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी मंथन

इसके अलावा विभाग की उपलब्धियों, मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्तावों, स्कूलों में विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के युक्तिकरण, विभिन्न भर्ती प्रक्रियाओं की प्रगति, पीडीएनए कार्यों और अब तक शुरू नहीं हो पाए केंद्रीय विद्यालयों की स्थिति पर भी विस्तार से चर्चा होगी. इस दौरान मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा, आगामी विधानसभा सत्र में आवश्यक संशोधन, डॉ. वाईएस परमार विद्यार्थी ऋण योजना में सुधार, विधानसभा आश्वासनों की प्रगति, संयुक्त निदेशक, उपनिदेशक और प्राचार्यों सहित विभिन्न अधिकारियों की पदोन्नति, सामाजिक अंकेक्षण में सामने आई अनियमितताओं, हिमाचल प्रदेश में एआई विश्वविद्यालय की स्थापना, स्कूल से बाहर बच्चों की स्थिति और प्रदेश में पीजीटी शिक्षकों के रिक्त पदों पर भी मंथन किया जाएगा.

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