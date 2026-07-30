ETV Bharat / state

हिमाचल में हेडमास्टर पदोन्नति की रफ्तार तेज, 1 अगस्त तक हर हाल में भेजनी होंगी लंबित एसीआर, शिक्षा विभाग का अल्टीमेटम

शिमला: हिमाचल के सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर बनने की राह देख रहे शिक्षकों के लिए बड़ी प्रशासनिक कवायद शुरू हो गई है. प्रदेश में हेडमास्टर पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को लंबित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (एसीआर) जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि टीजीटी से पदोन्नत प्रवक्ता और प्रवक्ता संवर्ग के उन शिक्षकों की वर्ष 2026 की पदोन्नति के लिए वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की लंबित एसीआर 1 अगस्त तक हर हाल में शिक्षा निदेशालय पहुंचनी चाहिए.

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन शिक्षकों की एसीआर अभी तक लंबित है, संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी अपने स्तर पर उसे पूरा करें और विशेष दूत (स्पेशल मैसेंजर) के माध्यम से निदेशालय भेजें. विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि एसीआर भेजने से पहले उस पर संबंधित शिक्षक का वरिष्ठता क्रमांक (सीनियरिटी नंबर) और डोजियर नंबर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए, ताकि पदोन्नति प्रक्रिया में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए.