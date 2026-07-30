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हिमाचल में हेडमास्टर पदोन्नति की रफ्तार तेज, 1 अगस्त तक हर हाल में भेजनी होंगी लंबित एसीआर, शिक्षा विभाग का अल्टीमेटम

लंबे समय से हेडमास्टर बनने की चाह रखने वाले शिक्षकों के लिए खुशखबरी. शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को एसीआर भेजने के दिए निर्देश.

हिमाचल में हेडमास्टर पदोन्नति को लेकर कवायद तेज
हिमाचल में हेडमास्टर पदोन्नति को लेकर कवायद तेज (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : July 30, 2026 at 10:47 PM IST

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शिमला: हिमाचल के सरकारी स्कूलों में हेडमास्टर बनने की राह देख रहे शिक्षकों के लिए बड़ी प्रशासनिक कवायद शुरू हो गई है. प्रदेश में हेडमास्टर पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए शिक्षा विभाग ने सभी जिला उपनिदेशकों को लंबित वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (एसीआर) जल्द भेजने के निर्देश दिए हैं. विभाग ने स्पष्ट किया है कि टीजीटी से पदोन्नत प्रवक्ता और प्रवक्ता संवर्ग के उन शिक्षकों की वर्ष 2026 की पदोन्नति के लिए वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की लंबित एसीआर 1 अगस्त तक हर हाल में शिक्षा निदेशालय पहुंचनी चाहिए.

शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि जिन शिक्षकों की एसीआर अभी तक लंबित है, संबंधित रिपोर्टिंग अधिकारी अपने स्तर पर उसे पूरा करें और विशेष दूत (स्पेशल मैसेंजर) के माध्यम से निदेशालय भेजें. विभाग ने यह भी निर्देश दिए हैं कि एसीआर भेजने से पहले उस पर संबंधित शिक्षक का वरिष्ठता क्रमांक (सीनियरिटी नंबर) और डोजियर नंबर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाए, ताकि पदोन्नति प्रक्रिया में किसी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए.

शिक्षा विभाग का अल्टीमेटम
शिक्षा विभाग का अल्टीमेटम (Order)

अधिकारियों की जिम्मेवारी तय

शिक्षा विभाग ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि निर्धारित समयसीमा के भीतर एसीआर उपलब्ध नहीं कराई जाती है और इससे पदोन्नति प्रक्रिया प्रभावित होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। निदेशालय ने इस मामले को 'अत्यंत जरूरी' श्रेणी में रखते हुए सभी जिला उपनिदेशकों और सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को व्यक्तिगत स्तर पर निगरानी कर समय पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
शिक्षा विभाग के इस कदम को हेडमास्टर पदोन्नति प्रक्रिया में तेजी लाने से पात्र शिक्षकों की पदोन्नति प्रक्रिया निर्धारित समय के भीतर पूरी होने की उम्मीद बढ़ गई है.

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