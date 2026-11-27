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मिड-डे मील कुक-कम-हेल्पर्स को अब 12 नहीं, 10 महीने मिलेगा मानदेय, शिक्षा निदेशालय ने पलटा फैसला

मिड-डे मील कुक-कम-हेल्पर्स को मिलेगा 10 महीने मानदेय ( ETV Bharat File )

शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील बनाने वाले हजारों कुक-कम-हेल्पर्स के मानदेय भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. विभाग ने सालाना मानदेय को 12 महीनों में समान किस्तों में बांटकर देने का अपना पूर्व आदेश वापस ले लिया है. अब रसोइयों को पहले की व्यवस्था के अनुसार केवल 10 शैक्षणिक महीनों के लिए ही 5,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. इस तरह प्रत्येक कुक-कम-हेल्पर को सालाना कुल 55 हजार रुपये मिलेंगे.

पूर्व आदेश तत्काल प्रभाव से लिए वापस