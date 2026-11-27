मिड-डे मील कुक-कम-हेल्पर्स को अब 12 नहीं, 10 महीने मिलेगा मानदेय, शिक्षा निदेशालय ने पलटा फैसला
शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लेते हुए मिड-डे मील कुक-कम-हेल्पर्स के मानदेय को लेकर पूर्व आदेश तत्काल प्रभाव से वापस ले लिए हैं.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 5:56 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में मिड-डे मील बनाने वाले हजारों कुक-कम-हेल्पर्स के मानदेय भुगतान को लेकर शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है. विभाग ने सालाना मानदेय को 12 महीनों में समान किस्तों में बांटकर देने का अपना पूर्व आदेश वापस ले लिया है. अब रसोइयों को पहले की व्यवस्था के अनुसार केवल 10 शैक्षणिक महीनों के लिए ही 5,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा. इस तरह प्रत्येक कुक-कम-हेल्पर को सालाना कुल 55 हजार रुपये मिलेंगे.
पूर्व आदेश तत्काल प्रभाव से लिए वापस
निदेशालय स्कूल शिक्षा की ओर से 27 नवंबर 2026 को जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि 24 सितंबर 2026 को जारी पूर्व आदेश, जिसके तहत 55 हजार रुपये के वार्षिक मानदेय को 10 के बजाय 12 मासिक किस्तों में समान रूप से वितरित करने के निर्देश दिए गए थे, तत्काल प्रभाव से वापस लिए जाते हैं. निदेशालय ने यह फैसला कुक-कम-हेल्पर्स की ओर से सामने आई मांगों को देखते हुए लिया है. सभी जिला और ब्लॉक स्तर के शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि अब पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही मानदेय का भुगतान सुनिश्चित किया जाए.
केंद्र और प्रदेश सरकार के हिस्से से मिलता है मानदेय
जारी आदेश के अनुसार कुक-कम-हेल्पर को मिलने वाले कुल 5,500 रुपये मासिक मानदेय में केंद्र और प्रदेश सरकार का निर्धारित हिस्सा 1,000 रुपये है, जबकि प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त टॉप-अप के रूप में 4,500 रुपये दिए जाते हैं. इसमें केंद्र और प्रदेश सरकार का निर्धारित हिस्सा 10 शैक्षणिक महीनों के लिए कुल 10 हजार रुपये और राज्य सरकार का अतिरिक्त हिस्सा 45 हजार रुपये सालाना है. दोनों को मिलाकर एक कुक-कम-हेल्पर को सालाना 55 हजार रुपये मिलेंगे.
बीईईओ को सख्ती से पालन के निर्देश
शिक्षा स्कूल निदेशक आशीष कोहली ने बताया कि प्रदेश के सभी ब्लॉक प्रारंभिक शिक्षा अधिकारियों (बीईईओ) को नए निर्देशों का सख्ती से पालन करने को कहा है. जिला उपनिदेशकों को भी भुगतान व्यवस्था की निगरानी और आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं. इसकी प्रतिलिपि मिड-डे मील वर्कर्स यूनियन (सीटू) को भी सूचना के लिए भेजी गई है.