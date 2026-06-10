छात्र संख्या घटी तो चला शिक्षा विभाग का डंडा, 20 स्कूल बंद, 73 किए मर्ज
हिमाचल में छात्रों की संख्या कम होने की वजह से शिक्षा विभाग ने कई विद्यालयों को बंद और मर्ज किया.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 10:04 PM IST
शिमला: हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन की दिशा में सरकार ने एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है. विद्यार्थियों की घटती संख्या, खाली पड़े विद्यालयों और संसाधनों के बेहतर उपयोग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रदेश के 20 सरकारी विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने और 73 विद्यालयों का अन्य स्कूलों में विलय करने का निर्णय लिया है.
सरकार का दावा है कि इससे सीमित संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग होगा और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुविधाएं और पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराया जा सकेगा. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बंद होने और विलय की प्रक्रिया को लेकर अभिभावकों और स्थानीय समुदायों की चिंताएं भी सामने आने लगी हैं.
शिक्षा सचिव राकेश कंवर द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक जिन विद्यालयों में एक भी छात्र नामांकित नहीं था, उन्हें डिनोटिफाई कर बंद कर दिया गया है. इनमें 18 सरकारी प्राथमिक विद्यालय और दो सरकारी माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं. सबसे अधिक असर शिमला जिले में देखने को मिला है, जहां 10 स्कूल बंद किए गए हैं. इसके अलावा मंडी में पांच, चंबा में दो, बिलासपुर और कुल्लू में एक-एक स्कूल बंद किए गए हैं. सरकार का मानना है कि वर्षों से विद्यार्थियों के अभाव में संचालित हो रहे इन विद्यालयों को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया था.
इतने स्कूल हुए मर्ज
इसी क्रम में प्रदेश सरकार ने उन स्कूलों के विलय का भी निर्णय लिया है, जहां छात्रों की संख्या पांच या उससे कम थी. ऐसे कुल 73 स्कूलों को निकटवर्ती सरकारी स्कूलों में समायोजित किया गया है, जिनमें 65 प्राथमिक और आठ माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं. मंडी जिले में सर्वाधिक 18 और शिमला जिले में 13 प्राथमिक विद्यालयों का विलय किया गया है.
शिक्षा विभाग का कहना है कि इस कदम से शिक्षकों की उपलब्धता, आधारभूत सुविधाओं का बेहतर उपयोग और विद्यार्थियों को अधिक समृद्ध शैक्षणिक माहौल उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी. सरकार ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों का तत्काल प्रभाव से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी जारी कर दिए हैं.
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