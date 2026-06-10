ETV Bharat / state

छात्र संख्या घटी तो चला शिक्षा विभाग का डंडा, 20 स्कूल बंद, 73 किए मर्ज

शिमला: हिमाचल में शिक्षा व्यवस्था के पुनर्गठन की दिशा में सरकार ने एक बड़ा और दूरगामी फैसला लिया है. विद्यार्थियों की घटती संख्या, खाली पड़े विद्यालयों और संसाधनों के बेहतर उपयोग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने प्रदेश के 20 सरकारी विद्यालयों को तत्काल प्रभाव से बंद करने और 73 विद्यालयों का अन्य स्कूलों में विलय करने का निर्णय लिया है.

सरकार का दावा है कि इससे सीमित संसाधनों का अधिक प्रभावी उपयोग होगा और विद्यार्थियों को बेहतर शैक्षणिक वातावरण, गुणवत्तापूर्ण शिक्षण सुविधाएं और पर्याप्त स्टाफ उपलब्ध कराया जा सकेगा. वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूल बंद होने और विलय की प्रक्रिया को लेकर अभिभावकों और स्थानीय समुदायों की चिंताएं भी सामने आने लगी हैं.

शिक्षा सचिव राकेश कंवर द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक जिन विद्यालयों में एक भी छात्र नामांकित नहीं था, उन्हें डिनोटिफाई कर बंद कर दिया गया है. इनमें 18 सरकारी प्राथमिक विद्यालय और दो सरकारी माध्यमिक विद्यालय शामिल हैं. सबसे अधिक असर शिमला जिले में देखने को मिला है, जहां 10 स्कूल बंद किए गए हैं. इसके अलावा मंडी में पांच, चंबा में दो, बिलासपुर और कुल्लू में एक-एक स्कूल बंद किए गए हैं. सरकार का मानना है कि वर्षों से विद्यार्थियों के अभाव में संचालित हो रहे इन विद्यालयों को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं रह गया था.