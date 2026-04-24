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हिमाचल में इन चार जगहों पर मर्ज नहीं होंगे स्कूल, सरकार ने रद्द किया फैसला

हिमाचल शिक्षा विभाग ने चार जगहों पर प्रस्तावित स्कूलों को मर्ज करने का फैसला कैसिंल कर दिया है.

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हिमाचल में चार जगहों पर स्कूलों का विलय नहीं होगा (@Himachal Education Department)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 24, 2026 at 5:07 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग ने चार जगहों पर प्रस्तावित स्कूलों को मर्ज करने का फैसला रद्द कर दिया है. इसे लेकर 18 फरवरी 2026 को जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन तकते हुए नई अधिसूचना जारी की गई है. शिक्षा विभाग के नए आदेशों के मुताबिक प्रदेश में नूरपुर, धर्मशाला, सरकाघाट और देहरा में कन्या और बालक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों को सह-शिक्षा (Co-education) स्कूल में मिलाने का फैसला वापस ले लिया है.

इन स्कूलों को मर्ज करने का फैसला रद्द

शिक्षा विभाग की अधिसूचना के मुताबिक पीएम श्री बख्शी टेक चंद राजकीय मॉडल कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल नूरपुर और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल (बालक) नूरपुर, पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल धर्मशाला और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल (बालक) धर्मशाला, पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल सरकाघाट और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल (कन्या) सरकाघाट, पीएम श्री राजकीय मॉडल वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल देहरा और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल (कन्या) देहरा के मर्ज को कैंसिल कर दिया गया है.

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हिमाचल स्कूल शिक्षा विभाग की अधिसूचना (Notification)

केंद्रीय और HP बोर्ड से एफिलिएटेड होंगे स्कूल

प्रदेश सरकार ने अधिसूचना में ये भी स्पष्ट किया है कि इन सभी मामलों में दोनों स्कूल अलग-अलग संचालित होंगे और दोनों की प्रकृति सह-शिक्षा वाली होगी. इनमें से एक स्कूल केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड होगा, जबकि दूसरा हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड होगा. हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड संस्थान हाई स्कूल के रूप में काम करेगा, जबकि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड संस्थान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के रूप में संचालित होगा.

शिक्षा सचिव ने जारी किए आदेश

हिमाचल शिक्षा विभाग की नई अधिसूचना के अनुसार स्कूल शिक्षा निदेशक आधारभूत ढांचे और अन्य आवश्यक सुविधाओं की जांच के बाद तय करेंगे कि किस परिसर में केंद्रीय बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल चलेगा और किस परिसर में हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड से एफिलिएटेड स्कूल संचालित होगा. ये आदेश शिक्षा सचिव राकेश कंवर की ओर से जारी किए गए हैं.

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