क्रिप्टो करंसी मामले मे ईडी की बड़ी कार्रवाई, संदिग्धों की 1.2 करोड़ की संपत्ति फ्रीज

शिमला: क्रिप्टो करेंसी के नाम पर करोड़ों रुपये की ठगी मामले में ईडी ने संदिग्धों की 1.2 करोड़ की संपत्ति फ्रीज की है. ईडी ने हिमाचल और पंजाब में एक साथ आठ ठिकानों पर दबिश दी थी. प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (Prevention of Money Laundering Act), 2002 के तहत की गई कार्रवाई के दौरान ईडी ने तीन तिजोरियां, बैंक में जमा राशि और एफडी को फ्रीज कर दिया है. इसके अलावा कई अचल संपत्तियों में निवेश से जुड़े दस्तावेज, निवेशकों का विवरण, कमीशन ढांचा और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए गए हैं. इनके आधार पर अब ठगी में संलिप्त लोगों की गिरफ्तारी की तैयारी की जा रही है.

ईडी की जांच एक फर्जी क्रिप्टो करेंसी मामले से जुड़ी है. जिसमें हिमाचल और पंजाब के हजारों लोगों से लगभग 2,300 करोड़ रुपये की ठगी का खुलासा हुआ है. यह जांच दोनों राज्यों के विभिन्न पुलिस थानों में दर्ज अलग-अलग एफआईआर के आधार पर चल रही है. मामले में मुख्य आरोपी मंडी निवासी सुभाष शर्मा और उसके सहयोगी हैं. सुभाष विदेश भाग चुका है. ईडी की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने कोर्वियो, वोस्क्रो, डीजीटी, हाइपनेक्स्ट और ए-ग्लोबल जैसे फर्जी माध्यमों से क्रिप्टो करेंसी के नाम पर ठगी की. ठगों ने लोगों को कई गुणा अधिक लाभ का लालच दिया, जबकि वास्तव में यह सब फर्जी था.