ETV Bharat / state

सैलानियों की पसंद बना जिला कुल्लू, साल 2025 में आए 27.45 लाख से अधिक सैलानी, दूसरे नंबर पर ये जिला

साल 2025 में एक करोड़ 48 लाख 96 हजार 155 सैलानियों ने प्रदेश के विभिन्न इलाकों का रुख किया.

KULLU TOURIST FAVORITE PLACE
सैलानियों की पसंद बना जिला कुल्लू, (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 21, 2026 at 2:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में साल 2025 कि अगर बात करें तो देश-विदेश से आने वाले सैलानियों की पहली पसंद जिला कुल्लू रहा है. इसके अलावा दूसरे नंबर पर शिमला जिला रहा है. जहां पर लाखों की संख्या में सैलानियों ने रुख किया और घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया. हिमाचल प्रदेश विधानसभा में प्रदेश सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में एक करोड़ 48 लाख 96 हजार 155 सैलानियों ने प्रदेश के विभिन्न इलाकों का रुख किया, जिसमें एक करोड़ 44 लाख 11 हजार 327 सैलानी भारतीय रहे, जबकि 84 हजार 828 विदेशी सैलानियों ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न इलाकों का रुख किया.

सैलानियों की पसंद बना जिला कुल्लू

हिमाचल प्रदेश में चल रही विधानसभा में प्रदेश सरकार ने साल 2025 में विभिन्न जिला में आए सैलानियों का आंकड़ा प्रस्तुत किया है. सरकार के द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2025 में कुल्लू जिला में 27 लाख 42 हजार 59 सैलानी भारतीय रहे. जबकि 10 हजार 587 विदेशी सैलानी ने भी जिला कुल्लू का भ्रमण किया.

साल 2025 में आए 27.45 लाख से अधिक सैलानी

दूसरे नंबर पर रहे शिमला जिला में साल 2025 में 26 लाख 74 हजार 23 सैलानी भारतीय रहे और 26 हजार 887 विदेशी सैलानियों ने भी शिमला का रुख किया. जिला लाहौल स्पीति की अगर बात करे तो बीते साल में 4 लाख 88 हजार 705 भारतीय सैलानी लाहौल स्पीति पहुंचे और 7 हजार 456 विदेशी सैलानियों ने भी लाहौल घाटी की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लिया. साल 2025 में जिला मंडी में 13 लाख 55 हजार 476 सैलानी पहुंचे और 709 विदेशी सैलानियों ने भी मंडी जिला का रुख किया.

Shimla TOURIST PLACE
दूसरे नंबर पर शिमला जिला (ETV Bharat)

जिला हमीरपुर में भी बीते साल 2 लाख 96 हजार 333 भारतीय सैलानी पहुंचे और 11 विदेशी सैलानी भी हमीरपुर के विभिन्न जिला में पहुंचे. बिलासपुर जिला की बात करें तो यहां पर साल 2025 में 1 लाख 27 हजार 663 भारतीय सैलानी पहुंचे, जबकि विदेशी सैलानियों ने बिलासपुर का रुख नहीं किया. सोलन जिला की अगर बात करे तो 23 लाख 95 हजार 484 भारतीय सैलानी यहां विभिन्न स्थलों पर पहुंचे और 3113 विदेशी सैलानियों ने भी सोलन का रुख किया. जिला किन्नौर में साल 2025 में 3 लाख 59 हजार 500 सैलानी पहुंचे.

इन जिलों में भी सैलानियों ने किया रुख

इसके अलावा 4 हजार 845 विदेशी सैलानी भी किन्नौर घूमने पहुंचे. कांगड़ा जिला की अगर बात करें तो बीते साल 7 लाख 96 हजार 537 सैलानी विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचे और 29 हजार 755 विदेशी सैलानी भी कांगड़ा की वादियों में घूमने के लिए पहुंचे. चंबा जिला की अगर बात करें तो यहां पर भी बीते साल 6 लाख 31 हजार 503 भारतीय सैलानी पहुंचे और 899 विदेशी सैलानियों ने भी चंबा का रुख किया.

जिला सिरमौर के अगर बात करें तो साल 2025 में 11 लाख 52 हजार 303 भारतीय सेनानी यहां घूमने पहुंचे. इसके अलावा 472 विदेशी सैलानी भी सिरमौर के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर घूमने के लिए पहुंचे. हिमाचल प्रदेश के जिला ऊना की अगर बात करें तो साल 2025 में 4 लाख 1 हजार 611 भारतीय सैलानी यहां पर पहुंचे. इसके अलावा 34 विदेशी सैलानियों ने भी ऊना जिला का रुख किया.

ये भी पढ़ें: डटकर दूध पीते हैं हिमाचली, देवभूमि में हर व्यक्ति के हिस्से रोज 698 मिली मिल्क, राष्ट्रीय औसत से अधिक हिमाचल का आंकड़ा

ये भी पढ़ें: कुल्लू में भारी बारिश से 35 सड़कें बंद, 216 बिजली ट्रांसफार्मर ठप होने से बत्ती गुल, लैंडस्लाइड से बढ़ी मुसीबत

TAGGED:

KULLU TOURIST PLACE
HIMACHAL ECONOMIC SURVEY
HIMACHAL BUDGET 2026
SHIMLA TOURIST PLACE
KULLU TOURIST FAVORITE PLACE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.