हिमाचल में सुबह-सुबह महसूस हुए भूकंप के झटके, शिमला समेत इन जिलों में हिली धरती
हिमाचल आज सुबह भूकंप के झटकों से सहमे लोग, सुबह तड़के घरों से बाहर सुरक्षित जगहों पर निकले लोग.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : August 26, 2026 at 12:44 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज, बुधवार सुबह तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग सहम गए. सुबह 5 बजकर 46 मिनट पर महसूस किए गए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 दर्ज की गई है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र शिमला से करीब 66 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण दिशा में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था. करीब 3 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए. अचानक धरती कांपने से कई लोग घबरा कर घरों से बाहर निकल आए और खुली जगहों पर पहुंच गए. कंपन थमने के कुछ देर बाद लोग वापस अपने घरों में लौटे.
शिमला समेत इन इलाकों में लगे भूकंप के झटके
शिमला के अलावा सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और मंडी जिले के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाने की सूचना है. फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है. शिमला के पूर्व-दक्षिण में भूकंप का केंद्र होने के कारण जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र की दिशा में बताया जा रहा है. हिमाचल पहले से ही भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील राज्यों में शामिल है. प्रदेश के कई हिस्से भूकंप के उच्च जोखिम वाले जोन-4 और जोन-5 में आते हैं.
भूकंप की कम तीव्रता से कम नुकसान की संभावना
विशेषज्ञों के मुताबिक 5.0 से कम तीव्रता के भूकंपों से आमतौर पर बड़े स्तर पर नुकसान की संभावना कम रहती है. हालांकि स्थानीय परिस्थितियों और भूकंप की गहराई के आधार पर असर अलग-अलग हो सकता है. ऐसे में जब हिमाचल प्रदेश भूकंप संवेदनशील है और पहाड़ी इलाका है, तो नुकसान की आशंका भी बढ़ जाती है. वहीं, भूकंप की तीव्रता बढ़ने के साथ नुकसान का खतरा भी बढ़ता जाता है.
भूकंप आने पर क्या करें ?
हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने एडवाइजरी जारी की है कि भूकंप आने पर क्या करें और क्या नहीं करें.
- शांत रहें और घबराएं नहीं.
- भूकंप के बाद आने वाले झटकों के लिए तैयार रहें.
- अगर झटके महसूस हों, तो झुकें, छिपें और मजबूती से पकड़ें.
- खिड़कियों और भारी चीजों से दूर रहें.
- लिफ्ट का इस्तेमाल न करें.
- झटके रुकने के बाद, सावधानी से किसी सुरक्षित खुली जगह पर जाएं.
- आधिकारिक जानकारी का पालन करें.
- अपवाहों न फैलाएं.