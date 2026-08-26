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हिमाचल में सुबह-सुबह महसूस हुए भूकंप के झटके, शिमला समेत इन जिलों में हिली धरती

शिमला: हिमाचल प्रदेश में आज, बुधवार सुबह तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिससे लोग सहम गए. सुबह 5 बजकर 46 मिनट पर महसूस किए गए भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4.0 दर्ज की गई है. नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार भूकंप का केंद्र शिमला से करीब 66 किलोमीटर पूर्व-दक्षिण दिशा में जमीन से 10 किलोमीटर नीचे था. करीब 3 सेकंड तक भूकंप के झटके महसूस किए गए. अचानक धरती कांपने से कई लोग घबरा कर घरों से बाहर निकल आए और खुली जगहों पर पहुंच गए. कंपन थमने के कुछ देर बाद लोग वापस अपने घरों में लौटे.

शिमला समेत इन इलाकों में लगे भूकंप के झटके

शिमला के अलावा सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और मंडी जिले के कई इलाकों में भी भूकंप के झटके महसूस किए जाने की सूचना है. फिलहाल भूकंप से किसी तरह के जानमाल के नुकसान की सूचना नहीं है. शिमला के पूर्व-दक्षिण में भूकंप का केंद्र होने के कारण जुब्बल-कोटखाई क्षेत्र की दिशा में बताया जा रहा है. हिमाचल पहले से ही भूकंप की दृष्टि से संवेदनशील राज्यों में शामिल है. प्रदेश के कई हिस्से भूकंप के उच्च जोखिम वाले जोन-4 और जोन-5 में आते हैं.

भूकंप की कम तीव्रता से कम नुकसान की संभावना