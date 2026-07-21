चिट्टे के साथ पकड़ा गया 19 साल का लड़का, HRTC बस में कर रहा था सफर
शिमला पुलिस ने नशे के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए दो अलग-अलग मामलों में दो युवकों को किया गिरफ्तार.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 5:51 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के विरुद्ध पुलिस का अभियान जारी है. इसी कड़ी के तहत शिमला पुलिस ने दो अलग-अलग मामलों में चिट्टे के साथ दो युवकों को गिरफ्तार किया है. पहले मामले में पुलिस थाना बालूगंज एवं स्पेशल सेल शिमला की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक युवक के कब्जे से 13 ग्राम चिट्टा बरामद किया है, जबकि दूसरे मामले में पुलिस थाना चिड़गांव की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 16 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है.
19 साल के युवक से चिट्टा बरामद
शिमला पुलिस के मुताबिक पहले मामले के तहत शोगी क्षेत्र में पेट्रोलिंग एंड क्राइम प्रिवेंशन ड्यूटी के दौरान पुलिस टीम ने एक HRTC बस की जांच की गई. जांच के दौरान एक युवक के कब्जे 13 ग्राम चिट्टा किया गया. युवक की पहचान अजय ठाकुर उर्फ अजू (उम्र 19 साल) निवासी निरमंड (कुल्लू) के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पुलिस थाना बालूगंज में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.
चिट्टे के साथ 23 साल का युवक गिरफ्तार
वहीं, दूसरे मामले में पुलिस थाना चिड़गांव की टीम आंध्रा पावर हाउस चिड़गांव के पास गश्त पर मौजूद थी. इसी दौरान पुलिस को गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति नशीले पदार्थ के साथ उस ओर आ रहा है. सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उस व्यक्ति की तलाशी ली, जिसके कब्जे से पुलिस ने करीब 16 ग्राम चिट्टा बरामद किया. आरोपी की आरोपी की पहचान मनिंदर सिंह (उम्र 23 साल) निवासी अमृतसर, पंजाब के रूप में हुई है. आरोपी को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ पुलिस थाना चिड़गांव में एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.