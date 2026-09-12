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नशा तस्करों की कमाई अब जनता की होगी, ड्रग माफियाओं का नेटवर्क होगा ध्वस्त: CM सुक्खू

मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कार्रवाई सिर्फ नशा तस्करों की गिरफ्तार तक सीमित नहीं है. नशे के नेटवर्क को खत्म करना सरकार का लक्ष्य है.

Drug Mafia Property seized
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू (FB@CMSUKHU)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 4:08 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के कारोबार के खिलाफ सरकार ने अब कार्रवाई को और तेज करने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशे के कारोबार से करोड़ों रुपये की अवैध संपत्ति बनाने वालों को अब अपनी कमाई का हिसाब देना होगा. नशे के पैसे से बनाई गई आलीशान कोठियां, होटल, दुकानें, जमीन और महंगी गाड़ियां अब कार्रवाई के दायरे में आएंगी. मुख्यमंत्री ने साफ कहा कि नशा तस्करों की कमाई का हर रुपया अब जनता का होगा.

मुख्यमंत्री ने नशा तस्करों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई करने और करीब 3.27 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त करने के लिए नूरपुर पुलिस की सराहना की. उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार नशे के कारोबार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ रही है और नशे की कमाई से बनाई गई अवैध संपत्तियों को लगातार जब्त किया जाएगा. नूरपुर में की गई कार्रवाई में आलीशान कोठी, जमीन, होटल, दुकानें, वाहन और बैंक खाते शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे से कमाई गई यह संपत्ति उन परिवारों की कीमत पर बनाई जाती है, जिनके बच्चे नशे की चपेट में आते हैं. उन्होंने कहा कि यह कार्रवाई नशा माफिया के लिए साफ संदेश है कि हिमाचल में उनके लिए कोई जगह नहीं है.

नशे के नेटवर्क को खत्म करना सरकार का लक्ष्य

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की कार्रवाई सिर्फ नशा तस्करों को गिरफ्तार करने तक सीमित नहीं है. सरकार का लक्ष्य नशे के पूरे नेटवर्क, उसकी आर्थिक व्यवस्था और नशे से अर्जित अवैध संपत्ति को खत्म करना है. पुलिस और कानून लागू करने वाली एजेंसियों को इस दिशा में पूरी स्वतंत्रता दी गई है और सरकार की ओर से उन्हें हरसंभव सहयोग दिया जा रहा है.

पुलिस जिला नूरपुर में अब तक 17 मामलों में 29.95 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है. मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कार्रवाई प्रदेश सरकार की नशा माफिया के खिलाफ सख्त नीति और पुलिस की प्रतिबद्धता को दिखाती है. उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश देवभूमि है और इसे नशे की गिरफ्त में फंसाने की कोशिशों को सफल नहीं होने दिया जाएगा.

PIT-NDPS कानून के तहत हो रही कार्रवाई

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने के बाद PIT-NDPS कानून लागू किया गया है. इसके तहत आदतन अपराधियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजा गया है. उन्होंने कहा कि युवाओं के भविष्य की रक्षा के लिए नशे के कारोबार से जुड़े हर व्यक्ति और पूरे नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी.

पंचायत स्तर तक की गई नशा माफिया की मैपिंग

मुख्यमंत्री ने बताया कि पंचायत स्तर तक नशा माफिया की मैपिंग की गई है. नशे की तस्करी से जुड़े लोगों और उनके नेटवर्क के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है. उन्होंने कहा कि सरकार नशे के खिलाफ अपनी लड़ाई पूरी प्रतिबद्धता के साथ जारी रखेगी. मुख्यमंत्री ने आम जनता से भी अपील की कि नशे के कारोबार से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी पुलिस के साथ साझा करें. उन्होंने कहा कि सरकार की कोशिश प्रदेश को इस गंभीर सामाजिक बुराई से मुक्त करने की है और इसमें आम लोगों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है.

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