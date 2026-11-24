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नशे के कारोबार में संलिप्त 168 सरकारी कर्मचारियों पर केस, 51 सेवा से बर्खास्त, चार साल में 59 किलो चिट्टा बरामद

नशे के कारोबार पर सर्जिकल स्ट्राइक ( ETV BHARAT )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पिछले चार वर्षों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है. इस दौरान प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट के तहत 7,950 मामले दर्ज किए गए और 12,302 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. नशे के कारोबार से अर्जित करीब 92 करोड़ रुपये की संपत्तियां भी जब्त की गई हैं. सरकार के अनुसार, चरस और चिट्टे की बड़ी खेप बरामद करने के साथ अब पुलिस की कार्रवाई तस्करी के नेटवर्क, मुख्य सरगनाओं और उनकी अवैध कमाई पर भी केंद्रित है.

1,384 किलो चरस और 59 किलो चिट्टा बरामद