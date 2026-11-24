नशे के कारोबार में संलिप्त 168 सरकारी कर्मचारियों पर केस, 51 सेवा से बर्खास्त, चार साल में 59 किलो चिट्टा बरामद
सेवा से बर्खास्त कर्मचारियों में 21 पुलिस कर्मी भी शामिल है. सरकार का कहना है कि नशे के अवैध कारोबार खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 3:16 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ पिछले चार वर्षों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है. इस दौरान प्रदेश में एनडीपीएस एक्ट के तहत 7,950 मामले दर्ज किए गए और 12,302 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. नशे के कारोबार से अर्जित करीब 92 करोड़ रुपये की संपत्तियां भी जब्त की गई हैं. सरकार के अनुसार, चरस और चिट्टे की बड़ी खेप बरामद करने के साथ अब पुलिस की कार्रवाई तस्करी के नेटवर्क, मुख्य सरगनाओं और उनकी अवैध कमाई पर भी केंद्रित है.
1,384 किलो चरस और 59 किलो चिट्टा बरामद
पिछले चार वर्षों में दर्ज एनडीपीएस मामलों के दौरान पुलिस ने 1,384 किलोग्राम चरस और 59 किलोग्राम चिट्टा बरामद किया है. इसके अलावा बड़ी मात्रा में अन्य मादक पदार्थ भी पकड़े गए हैं. सरकार ने पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स को निर्देश दिए हैं कि कार्रवाई केवल छोटे तस्करों तक सीमित न रहे, बल्कि मुख्य सरगनाओं, उनके सहयोगियों, सप्लाई नेटवर्क, वित्तीय स्रोतों और अंतरराज्यीय संबंधों की भी जांच की जाए.
225 कुख्यात तस्करों पर निरोधात्मक कार्रवाई
वर्ष 2023 में पीआईटी-एनडीपीएस अधिनियम लागू होने के बाद अब तक 225 कुख्यात नशा तस्करों को निरुद्ध किया गया है. इनमें 159 तस्करों पर वर्ष 2026 में कार्रवाई की गई. सरकार के मुताबिक, इस अधिनियम के तहत निरोधात्मक कार्रवाई करने में हिमाचल प्रदेश देश में दूसरे स्थान पर है.
246 पंचायतें नशे के लिहाज से संवेदनशील
प्रदेश की 246 ऐसी पंचायतों की पहचान की गई है, जहां नशे की समस्या अधिक है. इन पंचायतों को रेड, येलो और ग्रीन श्रेणियों में बांटकर निगरानी की जा रही है. इस प्रक्रिया में अब तक करीब 12,000 लोगों की पहचान की गई है. सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था के जरिए नशे से प्रभावित लोगों को उपचार और पुनर्वास से जोड़ा जाएगा, जबकि तस्करी में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
168 सरकारी कर्मचारियों पर केस, 51 सेवा से बर्खास्त
नशे से जुड़ी गतिविधियों में संलिप्त सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है. ऐसे 168 कर्मचारियों के विरुद्ध मामले दर्ज किए गए हैं. इनमें 30 राज्य कर्मचारियों और 21 पुलिस कर्मियों को सेवा से बर्खास्त किया जा चुका है. बाकी मामलों में विभागीय कार्रवाई जारी है.
महिलाओं के लिए मशोबरा में नशामुक्ति केंद्र
सरकार ने नशे के खिलाफ कार्रवाई के साथ प्रभावित लोगों के उपचार और पुनर्वास पर भी जोर दिया है. मशोबरा में महिलाओं के लिए पुलिस की ओर से संचालित नशामुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है. टांडा और बिलासपुर के नशामुक्ति केंद्रों को भी पुलिस के संचालन और प्रबंधन के लिए सौंपने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा काउंसलिंग नेटवर्क बढ़ाने, आउट-पेशेंट उपचार व्यवस्था को मानकीकृत करने और सरकारी सेवाओं में भर्ती के दौरान ड्रग टेस्ट सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं.
स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता अभियान
शैक्षणिक संस्थानों में एंटी-ड्रग क्लब, प्रहरी क्लब और साथी-शिक्षा कार्यक्रमों को मजबूत किया जा रहा है. जून से अगस्त 2026 के बीच पुलिस अधिकारियों ने 158 स्कूलों को गोद लिया और 332 शैक्षणिक संस्थानों में जागरूकता गतिविधियां आयोजित कीं. प्रदेश के करीब 9,677 शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त घोषित किया गया है. सरकार के अनुसार, तंबाकू मुक्त युवा अभियान 3.0 के तहत हिमाचल को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य घोषित किया गया है.
नशा तस्करी की सूचना देने के लिए आएगा WhatsApp चैटबॉट
नशा तस्करी से जुड़ी जानकारी पुलिस तक पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार जल्द ही विशेष WhatsApp चैटबॉट शुरू करने जा रही है. इसके माध्यम से लोग अपनी पहचान गोपनीय रखते हुए तस्करी से संबंधित सूचना दे सकेंगे. साथ ही नशे से प्रभावित लोगों और उनके परिजनों को उपचार, परामर्श और पुनर्वास से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध करवाई जाएगी.
मुख्यमंत्री ने लोगों से अभियान में जुड़ने की अपील की
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि नशे के खिलाफ लड़ाई केवल सरकार या पुलिस के प्रयासों से नहीं जीती जा सकती. इसके लिए समाज के हर वर्ग की भागीदारी जरूरी है. उन्होंने युवाओं, पंचायत प्रतिनिधियों, महिला मंडलों, युवक मंडलों, शिक्षकों, अभिभावकों और स्वयंसेवी संस्थाओं से एंटी-चिट्टा अभियान को जन-आंदोलन बनाने की अपील की. मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल लोगों और संगठित नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रहेगी.
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