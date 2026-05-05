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हिमाचल में 17.28 ग्राम चिट्टे के साथ एक महिला गिरफ्तार

नशा तस्करी पर पुलिस का कड़ा प्रहार, नाकाबंदी के दौरान मिली बड़ी सफलता.

Kullu Chitta Case
कुल्लू चिट्टा मामला (IANS)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 5, 2026 at 3:47 PM IST

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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत आए दिन नशा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं. ताजा मामला कुल्लू जिले का है. जिला कुल्लू में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भुंतर पुलिस को एक अहम सफलता हाथ लगी है. थाना भुंतर के तहत कहूधार क्षेत्र में पुलिस टीम ने एक महिला को चिट्टे समेत गिरफ्तार किया है.

17.28 ग्राम चिट्टा बरामद

एसपी कुल्लू मदन लाल ने बताया कि 4 मई 2026 को कहूधार क्षेत्र में गश्त व नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर महिला को रोका. जब शक के आधार पर महिला की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 17.28 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर ही जरूरी कानूनी कार्रवाई की. इस संबंध में थाना भुंतर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.

"भुंतर पुलिस की टीम ने कहूधार क्षेत्र में एक महिला को 17.28 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है. नशे के खिलाफ कुल्लू पुलिस का अभियान आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा." - मदन लाल, एसपी कुल्लू

भुंतर की रहने वाली है आरोपी महिला

एसपी कुल्लू ने बताया कि आरोपी महिला की पहचान उर्मिला (उम्र 22 साल) निवासी गांव सुइभ्रा, तहसील भुंतर के रूप में हुई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और यह पता लगाया जा रहा है कि आरोपी महिला के संबंध किसी बड़े नशा तस्करी नेटवर्क से हैं या नहीं, इसके अलावा वो इतनी मात्रा में चिट्टा कहां से ला रही थी और कहां सप्लाई करने वाली थी.

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WOMAN ARRESTED WITH CHITTA IN KULLU
BHUNTAR CHITTA CASE
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KULLU DRUG CASE

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