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हिमाचल में 17.28 ग्राम चिट्टे के साथ एक महिला गिरफ्तार

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए गए विशेष अभियान के तहत आए दिन नशा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं. ताजा मामला कुल्लू जिले का है. जिला कुल्लू में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत भुंतर पुलिस को एक अहम सफलता हाथ लगी है. थाना भुंतर के तहत कहूधार क्षेत्र में पुलिस टीम ने एक महिला को चिट्टे समेत गिरफ्तार किया है.

17.28 ग्राम चिट्टा बरामद

एसपी कुल्लू मदन लाल ने बताया कि 4 मई 2026 को कहूधार क्षेत्र में गश्त व नाकाबंदी के दौरान पुलिस टीम ने संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर महिला को रोका. जब शक के आधार पर महिला की तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 17.28 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर ही जरूरी कानूनी कार्रवाई की. इस संबंध में थाना भुंतर में एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है.