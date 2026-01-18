ETV Bharat / state

हिमाचल में 61 किलो अफीम के साथ पंजाब के दो युवक गिरफ्तार

मंडी: हिमाचल प्रदेश में पुलिस नशा मुक्ति अभियान के तहत आए दिन तस्करों को पकड़ रही है और सलाखों के पीछे डाल रही है. ताजा मामला मंडी जिले का है. मंडी पुलिस द्वारा भी नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है. सुंदरनगर पुलिस ने पंजाब के दो युवकों को गिरफ्तार किया है और उनसे 61 किलो 205 ग्राम अफीम डोडा (पोस्त) बरामद किया है.

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि रविवार सुबह पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने अलसू चौक पर नाकाबंदी कर गाड़ियों की रेगुलर चेकिंग शुरू की. इस दौरान मंडी की ओर से आ रही एक एक पिकअप जीप को शक के आधार पर जांच के लिए रोका. गाड़ी में सवार व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने जब पिकअप जीत की गहन तलाशी ली तो उसमें छुपाकर रखी गई भारी मात्रा में अफीम डोडा (पोस्त) बरामद हुई.