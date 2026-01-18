ETV Bharat / state

हिमाचल में 61 किलो अफीम के साथ पंजाब के दो युवक गिरफ्तार

हिमाचल में पुलिस ने नशा तस्करों से बड़ी मात्रा में अफीम डोडा (पोस्त) बरामद किया है.

Mandi Drug Case
अफीम के साथ दो युवक गिरफ्तार (Mandi Police)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : January 18, 2026 at 11:33 AM IST

मंडी: हिमाचल प्रदेश में पुलिस नशा मुक्ति अभियान के तहत आए दिन तस्करों को पकड़ रही है और सलाखों के पीछे डाल रही है. ताजा मामला मंडी जिले का है. मंडी पुलिस द्वारा भी नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने बड़ी सफलता हासिल की है. सुंदरनगर पुलिस ने पंजाब के दो युवकों को गिरफ्तार किया है और उनसे 61 किलो 205 ग्राम अफीम डोडा (पोस्त) बरामद किया है.

पिकअप से बरामद किया नशा पदार्थ

एसपी मंडी साक्षी वर्मा ने बताया कि रविवार सुबह पुलिस थाना सुंदरनगर की टीम ने अलसू चौक पर नाकाबंदी कर गाड़ियों की रेगुलर चेकिंग शुरू की. इस दौरान मंडी की ओर से आ रही एक एक पिकअप जीप को शक के आधार पर जांच के लिए रोका. गाड़ी में सवार व्यक्तियों की गतिविधियां संदिग्ध लगने पर पुलिस ने जब पिकअप जीत की गहन तलाशी ली तो उसमें छुपाकर रखी गई भारी मात्रा में अफीम डोडा (पोस्त) बरामद हुई.

Mandi Drug Case
पंजाब के दो युवकों से 61 किलो 205 ग्राम अफीम बरामद (Mandi Police)

पंजाब के दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस ने गाड़ी से 61 किलो 205 ग्राम अफीम डोडा (पोस्त) बरामद की. जो कि व्यावसायिक मात्रा में आता है. पुलिस ने मौके पर ही गाड़ी को कब्जे में ले लिया और उसमें सवार दोनों युवकों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान कुलदीप सिंह निवासी मोगा, पंजाब और रामपाल निवासी लुधियाना, पंजाब के रूप में हुई है. दोनों आरोपियों को नियमानुसार गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया जाएगा.

"जिला पुलिस मंडी नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है. नशे के कारोबार में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को कानून के शिकंजे से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा. मामले में पुलिस जांच कर रही है और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में अफीम डोडा कहां से लाया गया था और इसे किस स्थान पर सप्लाई किया जाना था? प्रारंभिक जांच में नशा तस्करी के संगठित नेटवर्क से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है, जिसकी कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस गहन अन्वेषण में जुटी हुई है." - साक्षी वर्मा, एसपी मंडी

