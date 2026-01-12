ETV Bharat / state

हिमाचल में चिट्टे के साथ एक पुलिसकर्मी और बिजली बोर्ड का कर्मचारी गिरफ्तार

"सदर पुलिस टीम ने दो लोगों को 2.85 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है और एनडीपीएस एक्ट के तहत आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जा रही है. पकड़े गए आरोपियों में एक पुलिस कर्मचारी और एक बिजली बोर्ड बिलासपुर में तैनात है." - संदीप धवल, एसपी बिलासपुर

बिलासपुर: हिमाचल प्रदेश में नशे के खात्मे के लिए चलाए गए विशेष अभियान के तहत आए दिन नशा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं. ताजा मामला बिलासपुर जिले से है. यहां नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत सदर पुलिस थाना की टीम ने सुंगल में नाके के दौरान बड़ी कार्रवाई की है. इस कार्रवाई के दौरान बिलासपुर पुलिस की टीम ने एक पुलिसकर्मी और बिजली बोर्ड में कार्यरत एक सरकारी कर्मचारी को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 2.85 ग्राम चिट्टा और नकद राशि बरामद की है.

बिलासपुर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक, सदर थाना प्रभारी राजेश पराशर की अगुवाई में सदर पुलिस टीम ने सुंगल क्षेत्र में रेगुलर नाकाबंदी की हुई थी. इसी दौरान एक संदिग्ध गाड़ी नाके की ओर आई, जिसे पुलिस ने जांच के लिए रोका. गाड़ी में दो लोग सवार थे. पुलिस ने जब गाड़ी सवार दोनों व्यक्तियों की तलाशी ली तो उनके कब्जे से 2.85 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ. इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए दोनों को हिरासत में ले लिया. आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है.

आरोपियों की पहचान

चिट्टे के साथ गिरफ्तार आरोपियों की पहचान विशाल और सुरेंद्र के रूप में हुई है. विशाल एक पुलिस कर्मचारी है, जो वर्तमान में डिपोटेशन पर विजिलेंस विंग में बतौर ड्राइवर तैनात है. वहीं, सुरेंद्र बिजली बोर्ड में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर कार्यरत है. दोनों आरोपियों से पुलिस ने 2.85 ग्राम चिट्टे के साथ 17,500 रुपये की नकद राशि भी बरामद की है. जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर आगामी जांच शुरू कर दी है.