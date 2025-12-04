ETV Bharat / state

कुल्लू में 8 किलो 410 ग्राम चरस के साथ नेपाली तस्कर गिरफ्तार, साल की सबसे बड़ी नशे की खेप बरामद

जिला कुल्लू के मणिकर्ण थाने के तहत छलाल गांव में एक नेपाली युवक से 8 किलो 410 ग्राम चरस बरामद की गई. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और छानबीन शुरू कर दी है. वहीं, आरोपी से पुलिस द्वारा पूछताछ की जा रही है कि वो कहां से ये चरस खरीद कर लाया था और आगे किसने बेचने के लिए जा रहा था.

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में नशे का कारोबार को खत्म करने के लिए सरकार द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत हिमाचल पुलिस आए दिन नशा तस्करों पर नकेल कस रही है. जिला कुल्लू में भी नशा तस्करों पर कुल्लू पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है. ताजा मामले में कुल्लू पुलिस ने चरस की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है.

"कुल्लू पुलिस ने गश्त के दौरान एक नेपाली युवक से 8 किलो 410 ग्राम चरस बरामद की है. आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. पुलिस मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है." - मदनलाल कौशल, एसपी कुल्लू

इस साल की सबसे बड़ी खेप बरामद

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने बताया कि चरस के साथ पकड़े व्यक्ति की पहचान हिमाल मगर, निवासी नेपाल के रूप में हुई है. ये सफलता पुलिस को गश्त करते हुए मिली है. एसपी कुल्लू ने बताया कि चरस तस्करी को लेकर पुलिस आरोपी से पूछताछ की जा रही है और चरस की ये खेप इस साल की सबसे बड़ी खेप है. इसके अलावा एक महीने में कुल्लू पुलिस की टीम ने 17 किलो चरस और 71 ग्राम से ज्यादा चिट्टा बरामद किया है और सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है.

जनता से सहयोग की अपील

एसपी कुल्लू मदनलाल कौशल ने कहा कि पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है. नशा तस्करों को जेल में डाला जा रहा है. ऐसे में स्थानीय जनता से अपील है कि वो भी पुलिस का सहयोग करें. जिला कुल्लू में अगर आसपास के इलाके में कोई व्यक्ति अवैध गतिविधियों में संलिप्त है तो इस बारे तुरंत पुलिस को सूचित करें.