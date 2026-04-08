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वोल्वो बस में चरस ले जा रहा था 27 साल का तस्कर, STF टीम ने किया गिरफ्तार

हिमाचल में वोल्वो बस में चरस की तस्करी कर रहे युवक को कुल्लू की एसटीएफ की टीम ने गिरफ्तार किया है.

Kullu STF arrested youth with Charas
890 ग्राम चरस के साथ आरोपी युवक गिरफ्तार (Kullu STF)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 8, 2026 at 4:03 PM IST

3 Min Read
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कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में नशे के खिलाफ चलाए पुलिस के विशेष अभियान के तहत आए दिन नशा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं. ताजा मामले में जिला कुल्लू की एसटीएफ की टीम ने मंडी में वोल्वो बस के जरिए चरस की तस्करी करने वाले एक आरोपी युवक को गिरफ्तार किया है. एसटीएफ टीम ने चरस को अपने कब्जे में ले लिया है और अब आरोप को कोर्ट में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है.

890 ग्राम चरस बरामद

एसटीएफ के डीएसपी हेमराज शर्मा ने बताया कि 7 अप्रैल की शाम को एसटीएफ टीम ने मंडी के पास बिंद्राबनी फोरलेन पर नाकाबंदी की थी. इस दौरान चेकिंग के लिए रोकी गई एक वॉल्वो बस (नंबर DD10Y-9603) में सवार एक युवक के कब्जे से 890 ग्राम चरस बरामद की गई. आरोपी की पहचान 27 वर्षीय शक्ति शर्मा के रूप में हुई है, जो बिलासपुर जिले की घुमारवीं तहसील के गांव हरीताल्यांगर का रहने वाला है.

"पुलिस टीम ने जब बस की तलाशी ली तो उसमें सवार एक यात्री के पास से 890 ग्राम चरस बरामद हुई. आरोपी इस बस में सवार होकर चंडीगढ़ की ओर जा रहा था. पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आरोपी यह चरस कहां से लाया था और इसे आगे कहां सप्लाई किया जाना था." - हेमराज शर्मा, डीएसपी, एसटीएफ कुल्लू

'आने वाले दिनों में खुलासे की उम्मीद'

डीएसपी हेमराज शर्मा ने बताया कि एसटीएफ टीम ने चरस को अपने कब्जे में लेकर आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया और पुलिस चौकी पंडोह में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत केस दर्ज किया गया है. वहीं, नशा तस्करी के इस नेटवर्क में शामिल अन्य लोगों की तलाश के लिए जांच को तेज कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि नशे के काले कारोबार पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार मुस्तैद है और आने वाले दिनों में कुछ और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है.

एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन

गौरतलब है कि हिमाचल प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा विभिन्न जिलों में 'एंटी चिट्टा अवेयरनेस वॉकथॉन' का आयोजन किया गया. जिसके जरिए लोगों से आगे आकर चिट्टे और नशे के खिलाफ एकजुट होने की अपील की गई, ताकि युवा पीढ़ी को इस जहर से बचाया जा सके. सरकार ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश में नशे के कारोबार में किसी भी तरह से संलिप्त सरकारी अधिकारियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा.

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