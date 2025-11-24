ETV Bharat / state

चिट्टा तस्करी के आरोप में 2 लड़कियों समेत 5 गिरफ्तार, होटल के कमरे से कर रहे थे नशे का कारोबार

चिट्टे के साथ पांच लोग गिरफ्तार ( ETV Bharat )

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में नशे के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. कुल्लू पुलिस भी आए दिन नशा तस्करों को गिरफ्तार कर रही है. इसी कड़ी में कुल्लू जिले की पर्यटन नगरी मनाली में पुलिस टीम ने चिट्टे के साथ 2 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा एएनटीएफ की टीम ने कुल्लू के नांगा बाग में एक व्यक्ति और एक औरत को चिट्टे और नकदी के साथ गिरफ्तार किया है. बाहरी राज्यों के 5 तस्कर गिरफ्तार डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पहले मामले में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक निजी होटल में कुछ लोगों द्वारा चिट्टा बेचने का अवैध धंधा किया जा रहा है. ये लोग काफी दिनों से एक निजी होटल में ठहरे हुए थे. जिसके बाद पुलिस ने यहां दबिश दी और चिट्टे समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. जिसमें 2 युवतियां और 3 युवक शामिल हैं. आरोपियों के पास से पुलिस ने 26.69 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. वहीं ये सभी आरोपी बाहरी राज्यों के हैं.