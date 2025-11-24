चिट्टा तस्करी के आरोप में 2 लड़कियों समेत 5 गिरफ्तार, होटल के कमरे से कर रहे थे नशे का कारोबार
दूसरे मामले में चिट्टे और नगदी के साथ एक दंपति को भी गिरफ्तार किया गया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 24, 2025 at 11:09 AM IST|
Updated : November 24, 2025 at 12:38 PM IST
कुल्लू: हिमाचल प्रदेश में नशे के कारोबार को रोकने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. कुल्लू पुलिस भी आए दिन नशा तस्करों को गिरफ्तार कर रही है. इसी कड़ी में कुल्लू जिले की पर्यटन नगरी मनाली में पुलिस टीम ने चिट्टे के साथ 2 युवतियों और 3 युवकों को गिरफ्तार किया है. इसके अलावा एएनटीएफ की टीम ने कुल्लू के नांगा बाग में एक व्यक्ति और एक औरत को चिट्टे और नकदी के साथ गिरफ्तार किया है.
बाहरी राज्यों के 5 तस्कर गिरफ्तार
डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि पहले मामले में पुलिस को सूचना मिली थी कि एक निजी होटल में कुछ लोगों द्वारा चिट्टा बेचने का अवैध धंधा किया जा रहा है. ये लोग काफी दिनों से एक निजी होटल में ठहरे हुए थे. जिसके बाद पुलिस ने यहां दबिश दी और चिट्टे समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है. जिसमें 2 युवतियां और 3 युवक शामिल हैं. आरोपियों के पास से पुलिस ने 26.69 ग्राम चिट्टा बरामद किया है. वहीं ये सभी आरोपी बाहरी राज्यों के हैं.
आरोपियों की पहचान
- रोहित वर्मा (उम्र 23 साल) निवासी जिला जालंधर (पंजाब)
- सीमा कौर (उम्र 23 साल) निवासी जिला जालंधर (पंजाब)
- मुकेश कुमार (उम्र 24 साल) निवासी जिला बलिया (यूपी)
- सानीजूल उर्फ दादा (उम्र 33 साल) निवासी वर्धमान (कोलकाता)
- नूरवानू खातून (उम्र 24 साल) निवासी वर्धमान (कोलकाता)
"पुलिस की टीम ने चिट्टे को अपने कब्जे में ले लिया है. अब पांचों आरोपियों को अदालत में पेश करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है. अवैध धंंधों में संलिप्त किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा." - केडी शर्मा, डीएसपी मनाली
चिट्टे-नकदी के साथ दंपति गिरफ्तार
वहीं, दूसरे मामले में पुलिस के हत्थे एक दंपति चढ़ा है. डीएसपी मनाली केडी शर्मा ने बताया कि दूसरे मामले में एएनटीएफ कुल्लू की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर गांव जोहल (नांगा बाग) में एक घर में दबिश दी और एक दंपति को चिट्टे और नकदी समेत गिरफ्तार किया. आरोपी दंपति यहां पर किराए के कमरे में रहते थे और चिट्टा तस्करी का काम कर रहे थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 20.32 ग्राम चिट्टा और 45 हजार रुपए कैश बरामद किया है. आरोपियों की पहचान अंग्रेज सिंह (उम्र 37 साल) और उसकी पत्नी राजवीर कौर (उम्र 36 साल) के तौर पर हुई है. आरोपी पंजाब के अमृतसर जिले के निवासी हैं. पुलिस की टीम ने आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है और मामले में आगामी कार्रवाई कर रही है.