HRTC बस से 5.652 किलो चरस बरामद, कांगड़ा का तस्कर गिरफ्तार
शिमला पुलिस ने नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कांगड़ा के युवक से 5.652 किलो चरस बरामद की है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 25, 2026 at 2:05 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के खात्मे के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत आए दिन नशा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं. ताजा मामला जिला शिमला का है. पुलिस थाना कुमारसैन और स्पेशल सेल शिमला की संयुक्त टीम ने सतर्कता दिखाते हुए कमर्शियल क्वांटिटी में चरस की बड़ी खेप बरामद की है. नशा तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है.
5 किलो 652 ग्राम चरस बरामद
डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि 24 अप्रैल को कुमारसैन पुलिस और स्पेशल सेल शिमला की टीम सैंज चौक के पास NH-305 लुहरी सड़क पर गश्त और नाकाबंदी पर तैनात थी. इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कुल्लू से बागा सराहन जा रही HRTC बस (नंबर- HP 66A 5181) को जांच के लिए रोका गया. बस की तलाशी के दौरान एक संदिग्ध यात्री की पहचान की गई. इसके बाद गवाहों की मौजूदगी में जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 5 किलो 652 ग्राम चरस बरामद की गई.
"बरामद चरस की मात्रा NDPS एक्ट के तहत 'कमर्शियल ग्रेड' में आती है, जो कि अत्यंत गंभीर और गैर-जमानती अपराध है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाना कुमारसैन में अभियोग संख्या 30/2026, धारा 20 NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा." - नरेश शर्मा, डीएसपी रामपुर
NDPS के तहत अब तक 108 मामले दर्ज
आरोपी की पहचान पंकज कुमार (उम्र 30 साल), निवासी गांव अपरढाह, तहसील पालमपुर, जिला कांगड़ा के रूप में हुई है. शिमला पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, इस साल अब तक एनडीपीएस के तहत कुल 108 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिसमें 229 नशा तस्करों को सलाखों के पीछे भेजा गया है. पुलिस ने अब तक 19 बड़े अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय नेटवर्कों को ध्वस्त कर हजारों युवाओं तक होने वाली नशे की सप्लाई को रोकने में बड़ी भूमिका निभाई है.