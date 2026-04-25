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HRTC बस से 5.652 किलो चरस बरामद, कांगड़ा का तस्कर गिरफ्तार

​शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के खात्मे के लिए पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत आए दिन नशा तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं. ताजा मामला जिला शिमला का है. पुलिस थाना कुमारसैन और स्पेशल सेल शिमला की संयुक्त टीम ने सतर्कता दिखाते हुए कमर्शियल क्वांटिटी में चरस की बड़ी खेप बरामद की है. नशा तस्करी के आरोप में एक युवक को गिरफ्तार किया गया है.

5 किलो 652 ग्राम चरस बरामद

डीएसपी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि 24 अप्रैल को कुमारसैन पुलिस और स्पेशल सेल शिमला की टीम सैंज चौक के पास NH-305 लुहरी सड़क पर गश्त और नाकाबंदी पर तैनात थी. इसी दौरान गुप्त सूचना के आधार पर कुल्लू से बागा सराहन जा रही HRTC बस (नंबर- HP 66A 5181) को जांच के लिए रोका गया. बस की तलाशी के दौरान एक संदिग्ध यात्री की पहचान की गई. इसके बाद गवाहों की मौजूदगी में जब उसके बैग की तलाशी ली गई तो उसमें से 5 किलो 652 ग्राम चरस बरामद की गई.