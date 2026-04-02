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शिमला में इस साल की सबसे बड़ी चिट्टे की खेप बरामद, लाखों में है कीमत

शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते कारोबार की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत अब शिमला पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है. पुलिस ने एक अभियान के तहत भारी मात्रा में चिट्टा बरामद किया है, जो कि इस साल शिमला जिले में सबसे बड़ी बरामदगियों में से एक है.

गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई

एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि शिमला पुलिस की स्पेशल सेल टीम नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए शिमला के ISBT क्षेत्र में गश्त पर तैनात थी. इस दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली की एक व्यक्ति कैरी बैग में भारी मात्रा में चिट्टा लेकर ISBT के फर्स्ट फ्लोर पर घूम रहा है और यहां के स्थानीय युवाओं को चिट्टा बेचने की फिराक में है. सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने तत्काल कार्रवाई की और बताए गए हुलिए के मुताबिक एक संदिग्ध को रोककर उससे पूछताछ की.