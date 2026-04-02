शिमला में इस साल की सबसे बड़ी चिट्टे की खेप बरामद, लाखों में है कीमत
शिमला में भारी मात्रा में चिट्टे की खेप के साथ एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 8:08 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में नशे के बढ़ते कारोबार की रोकथाम के लिए पुलिस द्वारा लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत अब शिमला पुलिस के हाथों बड़ी सफलता लगी है. पुलिस ने एक अभियान के तहत भारी मात्रा में चिट्टा बरामद किया है, जो कि इस साल शिमला जिले में सबसे बड़ी बरामदगियों में से एक है.
गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई
एसपी शिमला गौरव सिंह ने बताया कि शिमला पुलिस की स्पेशल सेल टीम नशीले पदार्थों की रोकथाम के लिए शिमला के ISBT क्षेत्र में गश्त पर तैनात थी. इस दौरान टीम को गुप्त सूचना मिली की एक व्यक्ति कैरी बैग में भारी मात्रा में चिट्टा लेकर ISBT के फर्स्ट फ्लोर पर घूम रहा है और यहां के स्थानीय युवाओं को चिट्टा बेचने की फिराक में है. सूचना के आधार पर पुलिस की टीम ने तत्काल कार्रवाई की और बताए गए हुलिए के मुताबिक एक संदिग्ध को रोककर उससे पूछताछ की.
"ISBT में जब पुलिस ने संदिग्ध व्यक्ति के कैरी बैग की तलाशी ली तो उसके पास करीब 288 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. जिसकी कीमत करीब 20 लाख तक है. मामले को लेकर आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस के तहत मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है." - गौरव सिंह, एसपी शिमला
हरियाणा का रहने वाला है आरोपी
एसपी शिमला ने बताया कि आरोपी की पहचान शमशाद अहमद (उम्र 42 साल), निवासी अंबाला, हरियाणा के तौर पर हुई है. उन्होंने कहा कि जिले में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चलाए हुए है. किसी भी हालत में नशे के सौदागरों और नशेड़ियों को छोड़ा नहीं जाएगा. मामले में पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है.