हमीरपुर बस अड्डे से 2 नशा तस्कर गिरफ्तार, 105.23 ग्राम चिट्टा बरामद

एसपी हमीरपुर भगत सिंह ठाकुर ने बताया कि इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह अपनी टीम समेत रूटीन गश्त पर थे. इस दौरान जब वे हमीरपुर बस अड्डे पर पहुंचे तो वहां दो युवक संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त दिखाई दिए. इस दौरान वो पुलिस को देखकर घबरा गए. पुलिस ने शक के आधार पर दोनों युवकों की तलाशी ली, तो पुलिस को इनके पास से 105.23 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ.

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है. जिसके तहत पुलिस आए दिन नशा तस्करों पर शिकंजा कस रही है. बुधवार देर रात को हमीरपुर सदर पुलिस को भी नशा माफिया के खिलाफ बड़ी सफलता मिली. एसएचओ सदर इंस्पेक्टर कुलवंत सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने हमीरपुर बस अड्डे से दो युवकों को चिट्टे समेत गिरफ्तार किया है. आरोपी युवकों से पुलिस ने 105.23 ग्राम चिट्टा बरामद किया है.

एक आरोपी मेडिकल स्टूडेंट

पुलिस ने दोनों युवकों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया और एनडीपीएस एक्ट के तहत आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है. एसपी हमीरपुर ने बताया कि आरोपियों की पहचान रजत मेहरा (उम्र 29 साल) निवासी हमीरपुर और आयुष ठाकुर निवासी बिलासपुर के रूप में हुई है. आरोपी आयुष ठाकुर हमीरपुर बस अड्डे के पास स्थित एक निजी संस्थान में डी. फार्मा की पढ़ाई कर रहा है.

"चिट्टे के साथ पकड़े गए दोनों युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. जिला पुलिस नशा तस्करी और नशे का सेवन करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है. ऐसी कार्यवाही लगातार जारी रहेंगी." - भगत सिंह ठाकुर, एसपी हमीरपुर

कुछ दिन पहले नशा तस्कर ने SHO पर की थी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश

गौरतलब है कि सदर थाना का कार्यभार संभालते ही एसएचओ कुलवंत सिंह ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसना तेज कर दिया है. अब तक उनकी अगुवाई में कई नशा तस्कर सलाखों के पीछे हैं. नशा तस्करों में बौखलाहट है, जिसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि बीती 13 नवंबर को एक आरोपी ने एसएचओ कुलवंत सिंह पर गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की थी. उस दौरान स्थिति को कंट्रोल करने के लिए एसएचओ ने अपनी सर्विस रिवॉल्वर से गाड़ी के टायरों पर तीन राउंड फायर भी किए थे. आरोपी मौके से फरार हो गया थे, लेकिन बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था. उसके बाद से ही नशा कारोबार के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई और तेज हो गई.