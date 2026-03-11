ETV Bharat / state

मटर की फसल पर सूखे की मार, किसानों के लिए बीज का खर्चा भी निकालना हुआ मुश्किल

नेरवा चौपाल से सोलन सब्जी मंडी पहुंचे किसान ने बताया, 'मटर के दाम बहुत कम है, खर्चा भी पूरा नहीं हो पा रहा है. मौसम की वजह से मटर की क्वालिटी पर असर देखने को मिला है. जितना खर्चा मटर उगाने में किसानों को आया है, वह भी खर्च पूरा नहीं हो पा रहा है'.

हिमाचल प्रदेश में इन दिनों सोलन, सिरमौर, शिमला मंडी के करसोग में मटर का सीजन शुरू हो चुका है, लेकिन बारिश न होने की वजह से मटर खेतों में ही सूखने लगी है. आलम यह है कि किसानों को बीज का खर्च भी निकालना मुश्किल हो गया है. किसानों ने इस बार मटर की अधिकतर बिजाई की है, लेकिन बीज सही न होने और मौसम की मार की वजह से किसान इस बार लाचार दिखाई दे रहे हैं.

सोलन: हिमाचल प्रदेश के कई हिस्से सूखे की चपेट में आ चुके हैं, जिस कारण जहां पानी की किल्लत देखने को मिल रही है. वहीं, इस समस्या से अब किसान-बागवानों को भी खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. प्रदेश में इन दिनों मटर का सीजन चला हुआ है, लेकिन मटर के सीजन पर भी इस बार सूखे की मार देखने को मिल रही है.

जिला सोलन की अगर बात की जाए तो यहां पर अधिकांश क्षेत्र में मटर की खेती की गई है, लेकिन बारिश न होने और तेज धूप होने की वजह से इस बार जहां समय से पहले मटर की फसल में फूल आ गया था. वहीं, अब तेज धूप के कारण मटर की फसल खेतों में ही सूखने लगी है, जिसका असर मंडियों में भी देखने को मिल रहा है. मंडियों में किसानों को मटर के दाम वाजिब नहीं मिल पा रहे, जिस कारण किसान भी परेशान है.

सोलन मंडी में पहुंचे एक अन्य किसान ने कहा, 'रेट ना मिलने के कारण व्यापार पूरी तरह से मंदा है. किसान पूरी तरह से परेशान है. उनके क्षेत्र में मटर अच्छा है, लेकिन दाम फिर भी कम मिल रहे हैं. पिछले साल उन्हें मटर के ₹40 से 45 रुपए तक दाम मिले थे, लेकिन इस बार ₹23 से लेकर ₹25 प्रति किलो तक ही उन्हें मटर के दाम मिल रहे हैं'.

किसानों ने बताया कि खाद , बीज और दवाई का पैसा भी अभी तक पूरा नहीं हो पाया है. पिछली बार मटर के दाम किसानों को अच्छे मिले थे, लेकिन इस साल शुरुआत से ही मटर अच्छा नहीं हो पाया है. पहले तो मटर का सीजन एक सप्ताह पहले ही शुरू हो गया. वहीं दूसरी तरफ क्वालिटी खराब होने की वजह से दाम नहीं मिल पा रहे हैं.

सोलन सब्जी मंडी में मटर का व्यापार कर रहे आढ़ती ने बताया, 'बीज में गड़बड़ होने और सूखे की मार पड़ने की वजह से मटर की क्वालिटी में इस बार असर देखने को मिला है. वहीं, दूसरी तरफ हरियाणा और बाहरी राज्यों का मटर इन दिनों मंडियों में पहुंच रहा है, जो की 12 से ₹15 प्रति किलो बिक रहा है. इस कारण हिमाचल के मटर की डिमांड मंडियों में कम है, जिस कारण किसानों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है. पिछले साल की अगर बात की जाए तो 40 से 45 रुपए प्रति किलो तक किसानों को मटर के दाम सोलन सब्जी मंडी में मिले थे.

कृषि विभाग सोलन के उपनिदेशक डॉ देवराज कश्यप ने बताया कि जिला सोलन में 1210 हेक्टेयर भूमि पर मटर की खेती की गई है। उन्होंने बताया कि बारिश न होने की वजह से सूखे जैसे हालात जरूर बने है लेकिन किसानों को फिर भी फसल बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है.

