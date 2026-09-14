हिमाचल में 194 डॉक्टरों की तैनाती के आदेश जारी, जानें किसे कहां मिली पोस्टिंग?
स्वास्थ्य विभाग ने संबंधित अधिकारियों को चिकित्सकों की ज्वाइनिंग सुनिश्चित करने और इसकी रिपोर्ट भेजने को कहा है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 14, 2026 at 1:43 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्रदेश सरकार ने पीजी कोर्स पूरा करने वाले 194 विशेषज्ञ मेडिकल ऑफिसरों को विभिन्न अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में तैनाती दी है. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने इन डॉक्टरों की तैनाती के आदेश जारी कर दिए हैं. इनमें 118 मेडिकल ऑफिसरों को नियमित पोस्टिंग दी गई है, जबकि 76 डॉक्टरों को एक वर्ष की अवधि के लिए जॉब ट्रेनी के तौर पर नियुक्त किया गया है. सभी डॉक्टरों को तत्काल अपने निर्धारित तैनाती स्थल पर ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं.
जॉब ट्रेनी डॉक्टरों को मिलेगा 60 हजार मानदेय
सरकार की ओर से नियुक्त किए गए 76 जॉब ट्रेनी डॉक्टरों की अवधि एक वर्ष रहेगी. इन्हें हर महीने 60 हजार रुपये का मानदेय दिया जाएगा. इसके अलावा नियमानुसार प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी. विभाग ने सभी संबंधित चिकित्सकों को आदेशों के अनुसार अपने तैनाती स्थल पर पहुंचकर सेवाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं.
इन डॉक्टरों को मिली पोस्टिंग
नई पोस्टिंग पाने वाले डॉक्टरों में डॉ. मंजिल शर्मा-एसएलबीएस जीएमसी नेरचौक, डॉ. सोनिया नेगी-एमजीएम एससी खानरी, डॉ. आंचल कंवर-सीएच बरसर, डॉ. सान्या जैन-सीएचसी स्यारी, डॉ. हर्षित कुमार-जेडएच मंडी, डॉ. मोहिनी सिंह-सीएच कोटखाई, डॉ. गरिमा झगटा-एआईएमएसएस चमियाना, डॉ. रिशव वशिष्ठ-सीएच सुजानपुर, डॉ. अनुज कौशल-एनएचएम शिमला, डॉ. अर्चित शर्मा-एनएचएम शिमला, डॉ. मेघा ठाकुर-सीएच ठियोग, डॉ. आदर्श शर्मा-सीएच ठियोग, डॉ. तनु यादव-सीएच घुमारवीं, डॉ. प्रतिभा ठाकुर-एआईएमएसएस चमियाना, डॉ. सचिन गौतम-एआईएमएसएस चमियाना, डॉ. संगीता देवी-सीएचसी थानाकलां, डॉ. लक्षिता-आरएच बिलासपुर, डॉ. नैंसी-आरएच केलांग, डॉ. शैलजा शर्मा-आरएच कुल्लू, डॉ. आशिमा शर्मा-सीएच सुन्नी, डॉ. अनीता भारती-एमजीएमएससी खानरी, डॉ. रुचि-सीएच पांवटा साहिब, डॉ. शांभवी झोबटा-एमजीएमएससी खानरी, डॉ. साहिल कपूर-सीएच नगरोटा बगवां, डॉ. शुभम रघुवंशी-सीएचसी स्यारी, डॉ. पंकज चौधरी-सीएचसी नालागढ़, डॉ. पुलकित शर्मा-सीएच जयसिंहपुर, डॉ. नवनीश गुलेरिया-आरएच ऊना, डॉ. अरुषी चोपड़ा-सीएच सुजानपुर, डॉ. सोनाली शर्मा-सीएच ज्वालामुखी, डॉ. प्रियंका धीमान-सीएच कंडाघाट, डॉ. भावना शर्मा-सीएच गगरेट, डॉ. अनिका शर्मा-सीएच सुजानपुर, डॉ. रणजीत-सीएच बंजार, डॉ. रविश ठाकुर-सीएच भरमौर, डॉ. आशीष कुमार-सीएच मनाली, डॉ. शैल्ज दरोच-सीएच घुमारवीं, डॉ. निखिल-सीएच फतेहपुर, डॉ. शमली ठाकुर-पीटी जेएलएनजीएमसी चंबा, डॉ. नवदीप कपिल-डॉ. आरकेजीएमसी हमीरपुर, डॉ. अंजना-पीटी जेएलएनजीएमसी चंबा, डॉ. नवदीप मेहता-सीएच ठियोग, डॉ. सीमांत मल्होत्रा-सीएच नूरपुर, डॉ. मयूर बरपुग्गा-जेडएच मंडी, डॉ. सुमति शर्मा-आरएच बिलासपुर, डॉ. अनुराधा चौधरी-सीएच पांवटा साहिब, डॉ. साहिल शर्मा-सीएच घुमारवीं, डॉ. धर्मिंदर-सीएच देहरा, डॉ. सौरभ असीम रंगा-एसएलबीएसजीएमसी नेरचौक, डॉ. मधुबाला-आईजीएमसी शिमला, डॉ. सुनील शर्मा-पीटी जेएलएनजीएमसी चंबा, डॉ. ममता कुमारी-सीएच घावंडल, डॉ. अरुण कुमार-आरएच बिलासपुर, डॉ. संजय दत्त-आरएच केलांग, डॉ. नितेश कुमार-पीटी जेएलएनजीएमसी चंबा, डॉ. पुनीत दत्ता-आरएच ऊना, डॉ. आशीष कुमार कटवाल-सीएच धर्मपुर, डॉ. नीतिका राणा-सीएच रोहड़ू, डॉ. सतीश कुमार-सीएच सरकाघाट, डॉ. मधुप अरोड़ा-सीएचसी नालागढ़, डॉ. राहुल धीमान-डॉ. वाईएसपीजीएमसी नाहन और डॉ. मनीषा कुमारी-सीएच किहार शामिल हैं.
इनके अलावा डॉ. अभिषेक ठाकुर-सीएच धर्मपुर, डॉ. श्वेता भाटिया-सीएच अंब, डॉ. शबनम गुलेरिया-सीएच सैंडहोल, डॉ. गौरव-सीएच काजा, डॉ. पालवी-आरएच सोलन, डॉ. विवेक शील-डॉ. आरपीजीएमसी टांडा, डॉ. रुचि शर्मा-आरएच एंड एफडब्ल्यू ट्रेनिंग सेंटर छेब, डॉ. स्वाति तोमर-सीएमओ मंडी कार्यालय, डॉ. राहुल ठाकुर-आरएच केलांग, डॉ. शुभम शर्मा-पीटी जेएलएनजीएमसी चंबा, डॉ. अंकित शर्मा-पीटी जेएलएनजीएमसी चंबा, डॉ. गार्गी सिंह-डॉ. आरकेजीएमसी हमीरपुर, डॉ. अंकुश कुमार-एसएलबीएसजीएमसी नेरचौक, डॉ. प्रवर्तिका-सीएच किल्लड़, डॉ. नितिका शर्मा-सीएच तीसा, डॉ. अनामिका-जेडएच मंडी, डॉ. निशांत धटवालिया-सीएच घुमारवीं, डॉ. विशाखा धटवालिया-सीएच भोरंज, डॉ. कपिल कुमार-सीएच जवाली, डॉ. शशि पाल-सीएच भरमौर, डॉ. अरुण वीर पाटियाल-सीएच शाहपुर, डॉ. शुभम दत्त शर्मा-सीएच नादौन, डॉ. अजय जसवाल-सीएच थानाकलां, डॉ. करिश्मा गुलेरिया-सीएच दादासीबा, डॉ. शौर्य कालिया-सीएच नगरोटा बगवां, डॉ. अजय कौशल-सीएच दादासीबा, डॉ. आशीष बंसल-सीएच धर्मपुर, डॉ. अंजली मिन्हास-डॉ. वाईएसपीजीएमसी नाहन, डॉ. कनुप्रिया-सीएच देहरा, डॉ. मनमोहन सिंह राणा-सीएच सुंदरनगर, डॉ. अनिल कुमार-सीएच किहार, डॉ. विकास राणा-सीएच तीसा, डॉ. शिल्पा-डॉ. आरपीजीएमसी टांडा, डॉ. शगुन सूद-डॉ. आरपीजीएमसी टांडा, डॉ. मयंक शर्मा-आरएच बिलासपुर, डॉ. शुभम सूद-डॉ. आरपीजीएमसी टांडा, डॉ. रजनीश जिंटा-डॉ. वाईएसपीजीएमसी नाहन, डॉ. अरुषी-सीएच नूरपुर, डॉ. अंजना-सीएच पालमपुर, डॉ. रवि कांत-आरएच बिलासपुर, डॉ. अंशुल बालगन-पीटी जेएलएनजीएमसी चंबा, डॉ. पायल ठाकुर-सीएच नूरपुर, डॉ. कार्तिक शर्मा-आरएच ऊना, डॉ. स्वैप्निल-एसएलबीएसजीएमसी नेरचौक, डॉ. सिमरन वैद्य-सीएच आनी, डॉ. मधु बाला-सीएच भोरंज, डॉ. अति-सीएच नादौन, डॉ. स्वाति शर्मा-सीएच राजगढ़, डॉ. तिलक राज-सीएच बगसैड़, डॉ. योग राज-एमजीएमएससी खानरी, डॉ. निशा शर्मा-सीएच ठियोग, डॉ. अभय मिन्हास-डीडीयूजेडएच शिमला, डॉ. आरुषि चौधरी-जेडएच धर्मशाला, डॉ. शिवाली बरवाल-आईजीएमसी शिमला, डॉ. रोहित शर्मा-सीएच ठियोग और डॉ. निवेदिता राठौर-सीएच ठियोग को भी नई पोस्टिंग दी गई है.
76 डॉक्टर जॉब ट्रेनी के रूप में नियुक्त
एक साल के लिए जॉब ट्रेनी नियुक्त किए गए डॉक्टरों में डॉ. अंदेश कुमार-डॉ. वाईएसपीजीएमसी नाहन, डॉ. गौशिक एस-सीएच करसोग, डॉ. बिनिता देवी-सीएच अंब, डॉ. धर्मेंद्र कुमार-सीएच भरमौर, डॉ. शैक मोहम्मद शोयाब अख्तर-सीएच शिलाई, डॉ. अभिनव मक्कर-जेडएच धर्मशाला, डॉ. तमन्ना सूद-सीएचसी नालागढ़, डॉ. अक्रिति अग्निहोत्री-सीएमओ हमीरपुर कार्यालय, डॉ. एमडी शहनवाज हसन-सीएमओ कांगड़ा कार्यालय, डॉ. संजय कुमार गुर्जर-सीएच पांवटा साहिब, डॉ. अमोल शर्मा-जेडएच मंडी, डॉ. निशलीन कौर-सीएच राजगढ़, डॉ. नवनीत नारायण-सीएच आनी, डॉ. खुशबू जैन-सीएचसी स्यारी, डॉ. वेदांशी-डॉ. आरकेजीएमसी हमीरपुर, डॉ. अंजली सैनी-सीएच चोपल, डॉ. ओजस्वी ठाकुर-सीएच शाहपुर, डॉ. स्वर्णिमा तोषनिवाल-सीएच जोगिंदरनगर, डॉ. अनन्या श्री-जेडएच धर्मशाला, डॉ. अंशु गुप्ता-सीएच डलहौजी, डॉ. अंकुश चौहान-एमजीएमएससी खानरी, डॉ. सक्षम कौशल-सीएच पांवटा साहिब, डॉ. आरती-सीएच जयसिंहपुर, डॉ. भानुप्रिया शर्मा-सीएच हरौली, डॉ. हार्दिक महाजन-पीटी जेएलएनजीएमसी चंबा, डॉ. चित्रांगदा-सीएच घावंडल, डॉ. निकिता जम्वाल-सीएच आनी, डॉ. रुचिका शर्मा-एसएलबीएसजीएमसी नेरचौक, डॉ. याकला श्रेयस-आरएच ऊना, डॉ. अमिता ठाकुर-एमजीएमएससी खानरी, डॉ. हर्षिता कश्यप-जेडएच धर्मशाला, डॉ. विशाल नेगी-एमजीएमएससी खानरी, डॉ. सुचेता धारा-डॉ. वाईएसपीजीएमसी नाहन, डॉ. शुभम-सीएच कांगड़ा, डॉ. वंदना भारद्वाज-सीएचसी स्यारी, डॉ. अभिनव कुमार-सीएच चोपल, डॉ. मोहम्मद फहीम अली-सीएच सैंडहोल और डॉ. ईशा-सीएच हरौली शामिल हैं.
इनके अलावा डॉ. अक्षय कुमार-सीएच किल्लड़, डॉ. विशाल गोरया-सीएच बंजार, डॉ. निर्भय नारायण सिंह-सीएमओ कांगड़ा कार्यालय, डॉ. आकांक्षा-सीएच नादौन, डॉ. अर्जुन कुमार सैनी-जेडएच मंडी, डॉ. सिद्धार्थ कालिया-सीएच पांवटा साहिब, डॉ. अनमोल महाजन-सीएच चोपल, डॉ. दिव्या-सीएच हरौली, डॉ. शिखा ठाकुर-आरएच केलांग, डॉ. भाग्यश्री कुंडू-सीएच नेरवा, डॉ. ईशा राणा-सीएचसी झंडूता, डॉ. शिखा भरमौरिया-सीएच पधर, डॉ. कृतिका पठानिया-सीएच सरकाघाट, डॉ. मयूर गरकर-सीएच किल्लड़, डॉ. आदित्य राज-सीएच कांगड़ा, डॉ. रजत कुमार-सीएच पालमपुर, डॉ. सुमित शर्मा-आरएच केलांग, डॉ. अभय वर्मा-सीएच जयसिंहपुर, डॉ. रिया गर्ग-सीएच घावंडल, डॉ. निशा-सीएच शिलाई, डॉ. शवेता भाटिया-सीएच नूरपुर, डॉ. रणदीप सिंह-सीएच तीसा, डॉ. गरिमा वर्मा-सीएच सुन्नी, डॉ. सिमरन शर्मा-सीएच ठियोग, डॉ. नवदीप कौर लुबाना-सीएच अंब, डॉ. निशांत कुमार-सीएच शिलाई, डॉ. अनिमेष तिवारी-एआईएमएसएस चमियाना, डॉ. नूपुर ठाकुर-एसएलबीएसजीएमसी नेरचौक, डॉ. अर्चना निराला-सीएच नूरपुर, डॉ. मनवीर-सीएच किल्लड़, डॉ. गुप्ता दीपक-एआईएमएसएस चमियाना, डॉ. प्रियंका शर्मा-सीएच भरमौर, डॉ. याचना ठाकुर-सीएच नगरोटा बगवां, डॉ. रवि कुमार-आरएच कुल्लू, डॉ. तिनेश खटाना-सीएच ठियोग, डॉ. गोब्बुरु राजू-सीएच किल्लड़, डॉ. एमडी नाहिद अनवर-सीएच हरौली और डॉ. इक्षित सिंह-सीएच अकीरी को भी ट्रेनी डॉक्टर के रूप में नियुक्ति मिली है.
शिमला के इन क्षेत्रों को भी मिले डॉक्टर
शिमला जिले के ठियोग, चोपल, नेरवा, सुन्नी और चमियाना समेत आसपास के स्वास्थ्य संस्थानों को भी इन नियुक्तियों से लाभ मिलेगा. ठियोग में डॉ. मेघा ठाकुर, डॉ. आदर्श शर्मा, डॉ. नवदीप मेहता, डॉ. निशा शर्मा, डॉ. रोहित शर्मा और डॉ. निवेदिता राठौर की पोस्टिंग हुई है. वहीं, चमियाना में डॉ. गरिमा झगटा, डॉ. प्रतिभा ठाकुर और डॉ. सचिन गौतम को तैनाती दी गई है. जॉब ट्रेनी के तौर पर डॉ. अंजली सैनी को चोपल, डॉ. भाग्यश्री कुंडू को नेरवा, डॉ. गरिमा वर्मा को सुन्नी और डॉ. सिमरन शर्मा को ठियोग में नियुक्त किया गया है.
तत्काल ज्वाइन करने के निर्देश
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की ओर से जारी आदेश में सभी नियुक्त डॉक्टरों को अपने-अपने तैनाती स्थल पर तत्काल ज्वाइन करने के निर्देश दिए गए हैं. विभाग ने संबंधित अधिकारियों को चिकित्सकों की ज्वाइनिंग सुनिश्चित करने और इसकी रिपोर्ट भेजने को कहा है.
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