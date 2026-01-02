ETV Bharat / state

कांग्रेस ने हिमाचल में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को दी मंजूरी, संगठन सृजन अभियान के तहत बड़ा फैसला

कांग्रेस ने हिमाचल में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को दी मंजूरी ( NOTIFICATION )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) ने संगठन सृजन अभियान के तहत प्रदेश के 11 जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी (DCC) अध्यक्षों की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है. यह फैसला पार्टी की शीर्ष नेतृत्व द्वारा तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है. AICC के महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी प्रेस रिलीज के अनुसार, कांग्रेस अध्यक्ष ने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिए DCC अध्यक्षों की नियुक्ति के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है. इन नियुक्तियों को संगठन सृजन अभियान का अहम हिस्सा बताया गया है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर पार्टी को मजबूत करना है. कांग्रेस ने हिमाचल में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति को दी मंजूरी (NOTIFICATION) संगठन सृजन अभियान के तहत हुआ चयन प्रेस रिलीज में बताया गया कि संगठन सृजन अभियान के अंतर्गत AICC पर्यवेक्षकों ने प्रत्येक जिले में संगठनात्मक समीक्षा की. इस दौरान पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों से संवाद किया गया. इसके बाद विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर शीर्ष नेतृत्व को सौंपी गई, जिस पर चर्चा के बाद ये नियुक्तियां की गईं.