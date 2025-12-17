पीएम मोदी ने हिमाचल आपदा के लिए की थी 1500 करोड़ रुपए देने की घोषणा, अब तक कितने मिले ?
हिमाचल में मानसून आपदा के बाद पीएम मोदी ने नुकसान का जायजा लेने के लिए दौरा किया था.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : December 17, 2025 at 11:28 AM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में इस साल मानसून ने जमकर तबाही मचाई. सैकड़ों लोगों की मौत हो गई, हजारों घर बरसात की भेंट चढ़ गए और परिवार बेघर हो गए. मानसून के दौरान आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिमाचल का दौरा किया था. इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से हिमाचल को आपदा राहत के तौर पर वित्तीय सहायता देने की घोषणा की गई थी.
सवाल- शाहपुर के विधायक केवल सिंह पठानिया ने हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सवाल किया था कि प्रधानमंत्री ने प्रदेश में आपदा के दौरान हुए नुकसान के लिए 1500 करोड़ रुपए आपदा राहत पैकेज के रूप में देने का फैसला लिया था. इसमें से कितनी राशि किन मदों के तहत सरकार को प्राप्त हुई है? जिसका जवाब राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने 28 अक्टूबर 2025 को दिया.
हिमाचल प्रदेश में भारी बाढ़ और लैंडस्लाइड से प्रभावित कुछ लोगों से बातचीत की। उनकी पीड़ा के साथ ही त्रासदी से हुआ नुकसान मन को व्यथित करने वाला है। खराब मौसम का संकट झेल रहे हर व्यक्ति तक राहत और सहायता पहुंचे, इसके लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। pic.twitter.com/KfpyriuLwq— Narendra Modi (@narendramodi) September 9, 2025
जवाब- राजस्व मंत्री ने बताया कि 9 सितंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए हिमाचल प्रदेश का दौरा किया था. उसी दिन प्रेस सूचना ब्यूरो की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी ने आपदा से प्रभावित लोगों के लिए 1500 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की थी. राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि राज्य सरकार को अभी तक ये राशि प्राप्त नहीं हुई है.
सवाल- वींटर सेशन के दौरान ठियोग विधायक कुलदीप सिंह राठौर ने सवाल पूछा था कि बीते तीन सालों में (31 अक्टूबर 2025 तक) प्राकृतिक आपदा के तहत कितनी धनराशि केंद्र सरकार से प्राप्त हुई है. केंद्र और राज्य सरकार की कुल आपदा राहत राशि में से कितनी धनराशि विभिन्न राहत कार्यों के तहत खर्च की जा चुकी है और कितनी बची है?
जवाब- राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने बताया कि बीते 3 सालों में (31 अक्टूबर 2025 तक) 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के मुताबिक केंद्र सरकार से आपदा जोखिम प्रबंधन निधि के तहत 3451.43 करोड़ रुपए और प्रदेश सरकार ने 769.82 करोड़ रुपए (कुल 4221.25 करोड़ रुपए) जारी किए थे. जिनमें से विभिन्न राहत कार्यों के लिए निर्धारित धनराशि 3686.10 करोड़ रुपए में से तीन सालों में (31 अक्टूबर 2025 तक) 3345.02 करोड़ रुपए खर्च किए हैं. जबकि 341.08 करोड़ रुपए अभी शेष बचे हैं. ये राशि राज्य आपदा मोचन निधि, राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि और विशेष राहत पैकेज के तहत खर्च की गई है.