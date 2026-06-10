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आपदा की मार से उबरेंगे हिमाचल के स्कूल, ₹49 करोड़ की पहली किस्त से 1678 भवनों की मरम्मत को मिली रफ्तार

आपदा की मार से उबरेंगे हिमाचल के स्कूल ( ETV Bharat FILE )

शिमला: प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित हिमाचल के सरकारी स्कूलों के लिए राहत भरी खबर है. केंद्र सरकार से पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (PDNA) के तहत 49 करोड़ रुपये की पहली किस्त मिलने के बाद प्रदेश में क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों को तेज कर दिया गया है. इस पहल से हजारों विद्यार्थियों को अस्थायी कक्षाओं और वैकल्पिक व्यवस्थाओं से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि स्कूलों में सामान्य शैक्षणिक गतिविधियां जल्द बहाल हों और विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जा सके. स्कूल भवन होंगे दुरुस्त शिक्षा विभाग ने केंद्र से प्राप्त 49 करोड़ रुपये की राशि से प्रदेशभर के 1678 क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम शुरू करने की तैयारी कर ली है. विभाग ने इस जिम्मेदारी को हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को सौंपा है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सबसे अधिक प्रभावित विद्यालयों को प्राथमिकता देते हुए कार्य शीघ्र शुरू किए जाएं. अधिकारियों का मानना है कि यह केवल भवनों की मरम्मत का मामला नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों की बाधित शिक्षा व्यवस्था को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. 2023 और 2025 की आपदाओं ने पहुंचाया भारी नुकसान प्रदेश में वर्ष 2023 और 2025 के दौरान आई प्राकृतिक आपदाओं ने शिक्षा व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया. वर्ष 2023 में 239 स्कूल भवनों को नुकसान पहुंचा था, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 1439 तक पहुंच गई. कई स्कूलों की दीवारें, छतें, कक्षाएं और शौचालय क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई. अब मिली वित्तीय सहायता से बहाली कार्यों को गति मिलेगी, हालांकि शिक्षा विभाग को अभी भी करीब 60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का इंतजार है.