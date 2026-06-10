आपदा की मार से उबरेंगे हिमाचल के स्कूल, ₹49 करोड़ की पहली किस्त से 1678 भवनों की मरम्मत को मिली रफ्तार
हिमाचल में आपदा से क्षतिग्रस्त 1678 स्कूलों का अब कायाकल्प होगा. केंद्र सरकार ने PDNA के तहत ₹49 करोड़ की पहली किस्त की जारी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 6:53 PM IST
शिमला: प्राकृतिक आपदाओं से बुरी तरह प्रभावित हिमाचल के सरकारी स्कूलों के लिए राहत भरी खबर है. केंद्र सरकार से पोस्ट डिजास्टर नीड्स असेसमेंट (PDNA) के तहत 49 करोड़ रुपये की पहली किस्त मिलने के बाद प्रदेश में क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों को तेज कर दिया गया है. इस पहल से हजारों विद्यार्थियों को अस्थायी कक्षाओं और वैकल्पिक व्यवस्थाओं से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है. शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि स्कूलों में सामान्य शैक्षणिक गतिविधियां जल्द बहाल हों और विद्यार्थियों को सुरक्षित एवं बेहतर शिक्षण वातावरण उपलब्ध कराया जा सके.
स्कूल भवन होंगे दुरुस्त
शिक्षा विभाग ने केंद्र से प्राप्त 49 करोड़ रुपये की राशि से प्रदेशभर के 1678 क्षतिग्रस्त स्कूल भवनों की मरम्मत और पुनर्निर्माण का काम शुरू करने की तैयारी कर ली है. विभाग ने इस जिम्मेदारी को हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को सौंपा है. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि सबसे अधिक प्रभावित विद्यालयों को प्राथमिकता देते हुए कार्य शीघ्र शुरू किए जाएं. अधिकारियों का मानना है कि यह केवल भवनों की मरम्मत का मामला नहीं है, बल्कि विद्यार्थियों की बाधित शिक्षा व्यवस्था को सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
2023 और 2025 की आपदाओं ने पहुंचाया भारी नुकसान
प्रदेश में वर्ष 2023 और 2025 के दौरान आई प्राकृतिक आपदाओं ने शिक्षा व्यवस्था को गंभीर रूप से प्रभावित किया. वर्ष 2023 में 239 स्कूल भवनों को नुकसान पहुंचा था, जबकि वर्ष 2025 में यह संख्या बढ़कर 1439 तक पहुंच गई. कई स्कूलों की दीवारें, छतें, कक्षाएं और शौचालय क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित हुई. अब मिली वित्तीय सहायता से बहाली कार्यों को गति मिलेगी, हालांकि शिक्षा विभाग को अभी भी करीब 60 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि का इंतजार है.
शिक्षा विभाग का कहना है, 'शेष धनराशि प्राप्त होते ही अन्य लंबित पुनर्निर्माण योजनाओं को भी तेजी से आगे बढ़ाया जाएगा'.
समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निर्माण पर जोर
निदेशक उच्चतर शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि मरम्मत और पुनर्निर्माण कार्यों को तय समय सीमा के भीतर और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा किया जाएगा. विभाग का उद्देश्य विद्यार्थियों को सुरक्षित, आधुनिक और आपदा-प्रतिरोधी शिक्षण परिसर उपलब्ध कराना है.
छात्र संख्या के अनुसार बनेंगे नए स्कूल भवन
प्रदेश सरकार ने भविष्य के लिए स्कूल भवन निर्माण नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं. अब नए स्कूल भवनों का निर्माण छात्र संख्या को ध्यान में रखकर किया जाएगा, ताकि संसाधनों का बेहतर उपयोग हो सके और आवश्यकतानुसार पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें. इसके साथ ही भवन निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का विशेष ध्यान रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं.
559 शिक्षण संस्थान हुए थे प्रभावित
वर्ष 2025 में भारी बारिश और प्राकृतिक आपदाओं के कारण प्रदेश के 559 शिक्षण संस्थान प्रभावित हुए थे, जिनमें 31 करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का आकलन किया गया था. वहीं, वर्ष 2023 में 1209 स्कूल प्रभावित हुए थे, जिनकी मरम्मत के लिए 46 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया था. अब केंद्र सरकार से प्राप्त नई सहायता के बाद इन संस्थानों को अधिक सुरक्षित और आपदा-रोधी ढांचे के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है.
निर्माण नियमों में बढ़ी सख्ती
भविष्य में प्राकृतिक आपदाओं से नुकसान कम करने के लिए शिक्षा विभाग ने स्कूल भवन निर्माण से जुड़े नियमों को और सख्त करने का फैसला लिया है. नए शिक्षण संस्थानों के लिए भूमि चयन से लेकर निर्माण कार्यों तक की जवाबदेही संबंधित उपनिदेशकों की होगी. प्रदेश सरकार पहले ही यह निर्णय ले चुकी है कि नदी-नालों से 100 मीटर के दायरे में किसी भी सरकारी भवन का निर्माण नहीं किया जाएगा.
शिक्षा विभाग ने संकेत दिए हैं कि स्कूल भवनों के लिए सुरक्षा मानकों को और अधिक कड़ाई से लागू किया जाएगा, ताकि भविष्य में विद्यार्थियों और संस्थानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाया जा सके.
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