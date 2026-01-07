ETV Bharat / state

कुल्लू में टूरिज्म पर पड़ी आपदा की मार, 2025 में घटा पर्यटन कारोबार

कुल्लू: हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन के लिए मशहूर है. हर साल लाखों-करोड़ों सैलानी प्रदेश के विभिन्न पर्यटन स्थलों का रुख करते हैं. पर्यटन को हिमाचल की आर्थिकी की रीढ़ भी माना जाता है. ऐसे में प्रदेश सरकार भी पर्यटन को लगातार बढ़ावा दे रही है. हालांकि साल 2023 के बाद से हर साल आ रही आपदाओं के कारण पर्यटन पर भी बुरा प्रभाव पड़ रहा है. वहीं, साल 2025 में अप्रैल माह के शुरुआती दिनों में सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया था. जिस कारण भी हिमाचल का पर्यटन क्षेत्र प्रभावित हुआ है. वहीं, बरसात के मौसम में सड़कों के क्षतिग्रस्त होने के चलते भी सैलानी पर्यटन स्थलों पर न के बराबर पहुंचे. ऐसे में साल 2025 पर्यटन की दृष्टि से काफी ढीला रहा.

कुल्लू में भी इस साल कम हुआ पर्यटन कारोबार

हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू की बात करें तो यहां भी पर्यटन स्थल काफी प्रभावित हुआ है. साल 2024 में यहां पर विभिन्न पर्यटन स्थलों में 35 लाख से ज्यादा सैलानी आए थे. वहीं, साल 2025 में करीब 25 लाख सैलानी ही यहां पहुंच पाए हैं. बीते साल जुलाई महीने में जब बारिश का दौर शुरू हुआ तो उसके बाद अक्टूबर तक सड़कें क्षतिग्रस्त रही. जबकि पहाड़ों से हो रहे लैंडस्लाइड के चलते हालात और खराब हो गए. बरसात के चलते ब्यास नदी में बाढ़ आ गई और कुल्लू से लेकर मनाली तक सड़क का नामोनिशान मिट गया. ऐसे में एनएचएआई द्वारा पहले सड़क को ठीक किया गया और नवंबर महीने के बाद सैलानी फिर से कुल्लू-मनाली का रुख करने लगे. पर्यटन कारोबारियों के लिए दिसंबर महीना राहत लेकर आया. साल 2025 के नवंबर माह तक जिला कुल्लू के विभिन्न इलाकों में 22 लाख 50 हजार सैलानी पहुंचे थे, लेकिन दिसंबर महीने में 2 लाख से ज्यादा सैलानी कुल्लू जिले के विभिन्न पर्यटन स्थलों पर पहुंचे. अब साल 2025 में सैलानियों का आंकड़ा 25 लाख पार कर चुका है.