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'मेरा बेटा तो चला गया, हर मां-बाप अपने बच्चों को मोबाइल की लत से रखे दूर', लाडले को खोने पर पिता की भावुक अपील

पीड़ित पिता ने बताया कि जब उनकी बेटी घर पहुंची और खाना लेने के लिए रसोई की ओर गई तो उसने अपने भाई की संदिग्ध हालत में लाश देखी. आनन-फानन में परिजनों ने तत्काल उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. घटना से आहत पिता ने अन्य अभिभावकों से भावुक अपील की है.

इस घटना के बारे में सुनकर हर कोई स्तब्ध है. जानकारी के अनुसार, मामला धर्मशाला के खनियारा क्षेत्र का है. जहां मोबाइल न मिलने से नाराज एक 14 वर्षीय नाबालिग लड़के ने कथित तौर पर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली. मृतक पिता ने बताया, "उनका बेटा लगातार अपनी मां से मोबाइल फोन मांग रहा था, ताकि वह गेम खेल सके. लेकिन मां ने उसे मोबाइल नहीं दिया. इससे नाराज होकर वह अपने कमरे में चला गया. परिवार ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि नाराजगी में वह इतना बड़ा कदम उठा लेगा".

धर्मशाला: "मेरा बेटा तो चला गया, लेकिन किसी और का बच्चा ऐसी घटना का शिकार न हो. हर माता-पिता अपने बच्चों को मोबाइल फोन और गेमिंग की लत से दूर रखे". ये दर्दभरी पुकार उस बदनसीब पिता की जिसने मोबाइल की वजह से अपने बच्चे को खोया है. मामला हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का है, जहां एक मां ने बेटे को फोन देने से मना किया तो नाबालिग ने खौफनाक कदम उठाते हुए खुदकुशी कर ली.

पीड़ित पिता ने कहा कि उनका बेटा तो चला गया, लेकिन किसी और का बच्चा ऐसी घटना का शिकार न हो. उन्होंने माता-पिता से बच्चों को मोबाइल फोन और गेमिंग की लत से दूर रखने का आग्रह किया. उन्होंने स्कूलों से भी अपील की कि बच्चों को पढ़ाई और होमवर्क के नाम पर लगातार मोबाइल पर निर्भर न बनाया जाए. बच्चों को मोबाइल से दूर रखकर उन्हें खेलकूद और अन्य गतिविधियों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए.

छोटे बच्चों में बढ़ रहा मोबाइल का चलन

डीसी कांगड़ा हेमराज बैरवा ने कहा, "आजकल छोटे बच्चों में मोबाइल फोन का चलन तेजी से बढ़ रहा है. बच्चे सोशल मीडिया सहित विभिन्न ऑनलाइन गतिविधियों का अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं. कई देशों में बच्चों के मोबाइल इस्तेमाल को लेकर प्रतिबंध और नियंत्रण की व्यवस्था की गई है. पहले बच्चों के खेलने के लिए घरों के आसपास मैदान और खुले स्थान होते थे. माता-पिता बच्चों को बाहर खेलने के लिए भेजते थे, जिससे वे शारीरिक रूप से स्वस्थ भी रहते थे, लेकिन बदलते समय के साथ ये गतिविधियां कम होती जा रही हैं. बच्चों ने मनोरंजन और खेल का साधन मोबाइल फोन को बना लिया है".

बच्चों की मोबाइल पर बढ़ती निर्भरता से बचाने की जरुरत: कांगड़ा DC

डीसी ने कहा कि इस समस्या से निपटने के लिए समाज को सबसे पहले अपनी सोच और प्रवृत्ति में बदलाव लाना होगा. प्रशासन भी जागरूकता के लिए समाज के साथ मिलकर काम करने को तैयार है. बच्चों को मोबाइल की बढ़ती निर्भरता से बचाने के लिए अभिभावकों, शिक्षकों और समाज के सभी वर्गों को मिलकर जागरूकता फैलानी होगी.

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