'RDG खत्म करना और केंद्रीय योजनाओं में प्रदेश से पैसा मांगना अनुचित, हिमाचल के साथ अन्याय'

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र पर हिमाचल के साथ अन्याय करने का आरोप लगाते हुए कहा, केंद्रीय योजनाओं में प्रदेश से पैसा मांगना अनुचित.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (@MukeshAgnihotri)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 3:32 PM IST

Updated : February 4, 2026 at 3:39 PM IST

ऊना: हिमाचल प्रदेश में केंद्र और राज्य सरकार के बीच विकास परियोजनाओं को लेकर चल रही राजनीतिक बयानबाजी एक बार फिर तेज हो गई है. भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य सरकार पर केंद्रीय योजनाओं को लटकाने के आरोप लगाए जाने के बाद हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इन बयानों पर पलटवार किया है. उन्होंने रेलवे और हवाई अड्डा परियोजनाओं का हवाला देते हुए कहा कि, ये सभी केंद्र के अधीन आती हैं और इनका पूरा वित्तीय भार भी केंद्र को ही वहन करना चाहिए.

'प्रदेश से बजट की मांग करना अनुचित'

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि, "केंद्र सरकार की योजनाओं के लिए प्रदेश से बजट की मांग करना न केवल अनुचित है, बल्कि आर्थिक रूप से दबाव झेल रहे पहाड़ी राज्य के साथ अन्याय भी है. केंद्र सरकार अपने बजट में अन्य राज्यों, विशेषकर गुजरात, को प्राथमिकता दे रही है, जबकि हिमाचल प्रदेश की आवश्यकताओं की अनदेखी की जा रही है."

बुधवार को सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी के आरोपों पर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, केंद्र सरकार की योजनाओं में सामान्यतः केवल केंद्र का ही धन खर्च किया जाता है, लेकिन अब इन योजनाओं के लिए प्रदेश सरकार से बजट प्रावधान करने की मांग की जा रही है, जो पूरी तरह से अनुचित है. रेलवे और एयरपोर्ट जैसी बड़ी परियोजनाएं केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती हैं.

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (ETV Bharat)

'हिमाचल पर अतिरिक्त बोझ डालना उचित नहीं'

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, वर्तमान में प्रदेश सरकार गग्गल हवाई अड्डे के विस्तार का कार्य कर रही है, लेकिन यह राज्य सरकार ही जानती है कि सीमित संसाधनों के बावजूद किस प्रकार इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है. हिमाचल प्रदेश पहले ही आर्थिक दबाव में है और ऐसे में अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालना न्यायसंगत नहीं है. इस बजट में गुजरात के लिए तीन नए एयरपोर्ट घोषित किए गए हैं, जबकि पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए कोई ठोस घोषणा नहीं की गई.

Mukesh Agnihotri Vikramaditya Singh
ऊना में डिप्टी सीएम और कैबिनेट मंत्री की मुलाकात (ETV Bharat)

'केंद्र को करनी चाहिए हिमाचल की मदद'

डिप्टी सीएम ने कहा कि, केंद्र को इस ओर ध्यान देना चाहिए था कि कम से कम गग्गल एयरपोर्ट को नया स्वरूप दिया जाए या मंडी और कुल्लू में हवाई अड्डों का विस्तार किया जाए. रेलवे परियोजनाओं पर बोलते हुए उप मुख्यमंत्री ने कहा कि, बिलासपुर रेलवे लाइन के लिए हिमाचल प्रदेश पहले ही पर्याप्त धन उपलब्ध करा चुका है, लेकिन इसके बावजूद अब एक बार फिर हिमाचल प्रदेश से बजट की मांग की जा रही है यह बिल्कुल अनुचित है. आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा पीछे चुके हिमाचल प्रदेश की पूरी मदद इस वक्त केंद्र को करनी चाहिए चाहे रेलवे के परियोजना हो या फिर हवाई अड्डे की इसमें पूरे का पूरा पैसा केंद्र सरकार को लगाना चाहिए.

कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह (ETV Bharat)

RDG खत्म करने के मामले पर विधानसभा में बुलाया जाएगा विशेष सत्र

हिमाचल प्रदेश को मिलने वाली रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) समाप्त किए जाने के फैसले ने प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक हलकों में नई बहस छेड़ दी है. इसी कड़ी में बुधवार को ऊना प्रवास पर पहुंचे लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने इस मुद्दे को केवल राजनीतिक दलों तक सीमित न बताते हुए पूरे हिमाचल के हित से जुड़ा मामला करार दिया. एक बड़े धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने से पहले सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कैबिनेट मंत्री ने केंद्र सरकार के फैसले पर चिंता जताई और कहा कि इससे छोटे पहाड़ी राज्यों, विशेषकर हिमाचल प्रदेश को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है.

'आरडीजी समाप्त होने से प्रदेश को हजारों करोड़ का नुकसान'

PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि, "इस मसले पर सत्ता और विपक्ष से ऊपर उठकर सभी दलों को प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए एकजुट होना चाहिए. आरडीजी समाप्ति के विषय पर विधानसभा में विशेष सत्र बुलाया जाएगा. यदि भाजपा के सांसदों में रीढ़ की हड्डी होती तो इस मसले को लेकर हिमाचल प्रदेश का पक्ष केंद्र के पास रखा जाता. भाजपा के सांसदों में रीढ़ की हड्डी नहीं है, अन्यथा हिमाचल प्रदेश के हित पर किसी तरह का कुठाराघात न होता. यह मुद्दा भाजपा बनाम कांग्रेस का नहीं, बल्कि पूरे हिमाचल प्रदेश के भविष्य से जुड़ा हुआ है. आरडीजी समाप्त होने से प्रदेश को हजारों करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, जिससे विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे पर सीधा असर पड़ेगा."

विपक्ष के आरोपों पर विक्रमादित्य सिंह का पलटवार

विक्रमादित्य सिंह ने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे धन के दुरुपयोग के आरोपों को पूरी तरह निराधार बताते हुए कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक लाभ के लिए भ्रम फैला रही है. वहीं, राज्यसभा चुनाव को लेकर भाजपा के 'खेल' वाले बयान पर विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि राज्यसभा चुनाव नॉमिनेशन की प्रक्रिया होती है और बहुमत रखने वाले की ही जीत सुनिश्चित होती है.

