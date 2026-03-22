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जल महोत्सव में डिप्टी CM का बड़ा बयान, 'जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश में ₹6 हजार करोड़ का कार्य, खरीदी जा रही इलेक्ट्रिक-डिजल बसें'

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, सभी को शुद्ध पेयजल और हर खेत तक सिंचाई योग्य जल पहुंचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है.

Deputy CM Mukesh Agnihotri at Jal Mahotsav
जल महोत्सव में डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 22, 2026 at 8:29 PM IST

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सोलन: बद्दी में आयोजित राज्य स्तरीय जल महोत्सव में हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सभी को शुद्ध पेयजल एवं हर खेत तक सिंचाई योग्य जल पहुंचाना प्रदेश सरकार की प्राथमिकता है. इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जल शक्ति विभाग सतत क्रियाशील है. मुकेश अग्निहोत्री सोलन ज़िला के दून विधानसभा क्षेत्र के बद्दी में विश्व जल दिवस के अवसर पर आयोजित राज्य स्तरीय जल महोत्सव समारोह को सम्बोधित करते हुए यह बात कही.

डिप्टी सीएम ने इस अवसर पर जल शक्ति विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को 24X7 कार्यरत रहने के लिए बधाई दी और आशा जताई कि विभाग सभी तक जल पहुंचाने के लिए निरंतर कार्य करता रहेगा. उन्होंने इस अवसर पर दून और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र को विभिन्न ट्यूबवेल सर्वधन एवं स्थापित करने के लिए 2-2 करोड़ रुपए प्रदान करने की घोषणा की. इनमें से 1-1 करोड़ रुपए जल शक्ति विभाग द्वारा और 1-1 करोड़ रुपए बद्दी-बरोटीवाला-नालागढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित बनाया जाएगा. उन्होंने दून और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में जल शक्ति विभाग के सुचारू कार्यान्वयन के लिए 50-50 और पद भरने का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि पूर्व में इन दोनों विधानसभा क्षेत्रों में 45-45 पद भरे गए हैं.

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि, नालागढ़-बद्दी राष्ट्रीय राजमार्ग के फोरलेन कार्य की निविदा का विषय केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष उठाया जाएगा ताकि यह कार्य जल्द शुरू हो सके. हरियाणा के कालका से प्रदेश के बद्दी तक राजमार्ग के सुधार का विषय भी केंद्रीय परिवहन मंत्री के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

297 इलेक्ट्रिक और 250 डिजल बसों की खरीद

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, प्रदेश में 297 इलेक्ट्रिक और 250 डिजल बसों की खरीद की जा रही है. आवश्यकतानुसार इनमें से दून और नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में भी बसें उपलब्ध करवाई जाएंगी. उप मुख्यमंत्री ने दून विधानसभा क्षेत्र के जोहड़जी मेला का ज़िला स्तरीय करने का आश्वासन भी दिया. उन्होंने प्रदेश पथ परिवहन निगम की शिमला एवं रामशहर बस को साईं तक बढ़ाने और कुठाड़ बस सेवा के विस्तार की सम्भावनाएं तलाशने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि दून विधानसभा क्षेत्र प्रदेश की वित्तीय राजधानी है. यह क्षेत्र अत्यंत विशिष्ट है और पहाड़ी एवं मैदानी क्षेत्रों का मिश्रण है. इस विधानसभा क्षेत्र में प्रतिदिन 16 लाख लीटर जल की आवश्यक है. इन्हीं सम्भवानाओं के दृष्टिगत आज यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है.

Deputy CM Mukesh Agnihotri at Jal Mahotsav
जल महोत्सव में डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री (ETV Bharat)

डिप्टी CM ने कहा कि, बद्दी एवं नालागढ़ क्षेत्र में वर्तमान में जल सम्बन्धी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए लगभग 500 ट्यूबवेल स्थापित किए गए हैं. प्रदेश में वर्तमान में जल शक्ति विभाग द्वारा कई योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं ताकि लोगों को स्वच्छ पेयजल एवं समुचित सिंचाई जल उपलब्ध हो. प्रदेश में जल जीवन मिशन के अंतर्गत 6 हजार करोड़ रुपए की योजनाओं का कार्य हुआ है. प्रदेश की जल शक्ति विभाग की विभिन्न योजनाओं के एवज में केंद्र सरकार के समक्ष 1227 करोड़ रुपए लम्बित हैं.

शुद्ध जल उपलब्ध करवाने के लिए ₹2 हजार करोड़ की योजना

उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्रों में शुद्ध जल उपलब्ध करवाने के लिए 2 हजार करोड़ रुपए की योजना तैयार की जा रही है. इसके अतिरिक्त विभिन्न योजनाओं के संर्वधन, रीमॉडलिंग और भू-जल रिचार्ज करने के लिए भी योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, जल ही जीवन का आधार है और सभी को प्रदेश सरकार द्वारा जल संरक्षण की दिशा में किए जा रहे प्रयासों को सम्बल प्रदान करना चाहिए. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि गर्मियों के मौसम में प्रदेश सहित दून एवं नालागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में जलापूर्ति के लिए समुचित तैयारी रखें और आवश्यकतानुसार वैकल्पिक उपाय भी सुनिश्चित बनाएं.

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए कार्य कर रही है. ग्राम पंचायत स्तर द्वारा इस जल का वितरण सुनिश्चित बनाया जाएगा. उन्होंने कहा कि ग्रामीण स्तर पर जल निःशुल्क उपलब्ध करवाया जा रहा है. उप मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर जल शक्ति विभाग द्वारा आयोजित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया और सभी से आग्रह किया इस प्रदर्शनी के माध्यम से जल शक्ति विभाग की कार्य प्रणाली को समझें.

दून और नालागढ़ के विधायकों ने की ये मांग

दून के विधायक राम कुमार चौधरी ने दून विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न जलापूर्ति योजनाओं, जल शक्ति विभाग में विभिन्न पदों को भरने, क्षेत्र में आवश्यकतानुसार बसे चलाने और बरोटीवाला-बनलगी-सोलन मार्ग की 215 करोड़ रुपए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट विश्व बैंक से स्वीकृत करवाने का आग्रह किया. नालागढ़ के विधायक हरदीप सिंह बावा ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में पेयजल एवं सिंचाई जलापूर्ति सुनिश्चित बनाने के लिए विभिन्न योजनाएं स्वीकृत करने का आग्रह किया. प्रदेश जल प्रबंधन बोर्ड के उपाध्यक्ष शशि शर्मा ने विभागीय कार्यप्रणाली एवं योजनाओं की विस्तृत जानकारी प्रदान दी. जल शक्ति विभाग की इंजीनियर-इन-चीफ अंजू शर्मा ने विभाग की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करते हुए कहा कि विभाग द्वारा शुद्ध जल उपलब्ध करवाने के लिए प्रदेश में 72 जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं. उन्होंने पारंपरिक जल स्रोतों के संरक्षण पर बल दिया.

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