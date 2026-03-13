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हिमाचल की चिंता छोड़ अपना घर संभालें पंजाब के वित्त मंत्री, पहाड़ी जरूर हैं लेकिन किसी से नहीं डरते: मुकेश अग्निहोत्री

हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत. पंजाब पर 4.50 लाख करोड़ रुपए कर्ज हो चुका है.

Mukesh Agnihotri Slams on Punjab Finance Minister
हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (@MukeshAgnihotri)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : March 13, 2026 at 10:52 PM IST

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ऊना: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश शुल्क बढ़ाए जाने के मुद्दे पर पंजाब विधानसभा में उठे विवाद के बाद अब दोनों राज्यों के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज हो गई है. शुक्रवार (13 मार्च) को कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा के दौरान हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि, हिमाचल की आर्थिक स्थिति पर टिप्पणी करने से पहले पंजाब सरकार को अपने हालात पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पंजाब पर पहले ही करीब साढ़े चार लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है.

पंजाब के वित्त मंत्री पर बरसे मुकेश अग्निहोत्री

कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री की जनसभा के दौरान हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने पंजाब के वित्त मंत्री द्वारा दिए गए बयान पर कड़ा पलटवार किया. उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, पंजाब के वित्त मंत्री द्वारा हिमाचल सरकार पर कर्मचारियों के वेतन और पेंशन देने में असमर्थ होने के आरोप लगाना पूरी तरह निराधार और राजनीति से प्रेरित है. पंजाब के नेताओं को हिमाचल की चिंता करने के बजाय अपने राज्य की आर्थिक स्थिति और प्रशासनिक चुनौतियों पर ध्यान देना चाहिए.

'हिमाचल की चिंता छोड़ अपने वित्ती प्रबंधन पर दें ध्यान'

पंजाब के वित्त मंत्री को हिमाचल प्रदेश की चिंता छोड़कर अपने राज्य की आर्थिक स्थिति को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए. डिप्टी सीएम ने कहा कि, "पंजाब पर इस समय लगभग साढ़े चार लाख करोड़ रुपए का कर्ज हो चुका है और ऐसे में पंजाब सरकार को अपने वित्तीय प्रबंधन पर ध्यान देना चाहिए. पंजाब विधानसभा में जिस प्रकार हिमाचल द्वारा बढ़ाए गए प्रवेश शुल्क को लेकर चर्चा हुई और हिमाचल के टोल टैक्स के बराबर टोल टैक्स लगाने का ऐलान किया गया, वह दुर्भाग्यपूर्ण है."

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, पंजाब के वित्त मंत्री ने आरोप लगाया था कि हिमाचल सरकार के पास कर्मचारियों को वेतन और पेंशनरों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं हैं, इसलिए प्रवेश शुल्क बढ़ाया गया है. इस बयान पर डिप्टी सीएम ने कहा कि यह आरोप पूरी तरह बेबुनियाद हैं और केवल राजनीतिक बयानबाजी है. पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट भी पंजाब सरकार को हिमाचल प्रदेश को करीब 5000 करोड़ रुपए देने का आदेश दे चुका है, लेकिन पंजाब सरकार अब तक यह राशि देने में टालमटोल कर रही है. इसके बावजूद पंजाब के मंत्री हिमाचल पर ही आरोप लगाने का काम कर रहे हैं.

'पंजाब ने शानन बिजली परियोजना पर कब्जा करने का किया प्रयास'

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने आरोप लगाया कि, "पंजाब सरकार ने शानन बिजली परियोजना पर कब्जा करने का प्रयास किया है. हिमाचल प्रदेश हमेशा पंजाब को अपना बड़ा भाई मानता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वहां के मंत्री विधानसभा में खड़े होकर हिमाचल के खिलाफ कुछ भी बयानबाजी करें. पंजाब के वित्त मंत्री की स्थिति 'खुद मियां फजीहत औरों को नसीहत' जैसी हो गई है. पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही सरकार मीडिया की आवाज को दबाने का प्रयास कर रही है. प्रदेश सरकार हिमाचल के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और किसी भी तरह के आरोपों का तथ्यों के साथ जवाब दिया जाएगा."

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