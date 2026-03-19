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डिप्टी CM के बयान पर तीखी नोक-झोंक, सदन के बाहर मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा और जयराम ठाकुर को घेरा

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, सदन में राज्यपाल अभिभाषण पर चर्चा चल रही है. नेता प्रतिपक्ष ने अपने वक्तव्य में यह मुद्दा उठाया कि राज्यपाल केवल 2 मिनट 7 सेकंड में चले गए, उन्होंने अभिभाषण पूरा नहीं पढ़ा. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. राज्यपाल का अभिभाषण सदन की रिपोर्ट का हिस्सा बन गया है. अग्निहोत्री ने याद दिलाया कि विपक्ष जब सत्ता में था तब भी राज्यपाल बिना पूरा अभिभाषण पढ़े कुछ ही मिनटों में सदन से चले गए थे. उपमुख्यमंत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उस समय कांग्रेस विधायक राज्यपाल के समक्ष बात रखने गए तो उन पर मुकदमे दर्ज कर दिए गए.

शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र के पांचवें दिन सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई. इस दौरान जब ने डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने अपना वक्तव्य रखा तो सदन में तीखी नोक झोंक देखने को मिली. इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार के दौरान कांग्रेस विधायकों पर दर्ज किए के मामलों का मुद्दा उठाया. इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने विपक्ष से प्रदेश की वित्तीय मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा.

कांग्रेस विधायकों पर बनाए गए देशद्रोह के मुकदमे

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, "विधायकों के खिलाफ देशद्रोह जैसे मुकदमे दर्ज किए गए. कांग्रेस के 6 विधायकों के खिलाफ FIR तक दर्ज हुई. उन्होंने इसे विधायकों के विशेषाधिकारों का उल्लंघन बताया. सदन के भीतर दिए गए वक्तव्यों पर बाहर मानहानि के मामले नहीं बन सकते, फिर भी ऐसे कदम उठाए गए. उन्होंने स्पष्ट किया कि विधायकों को सदन से बाहर निकालने का अधिकार केवल अध्यक्ष के पास होता है, लेकिन उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज करना उचित नहीं है. इस पूरे मामले में स्पीकर से 'स्पीकिंग ऑर्डर' देने की मांग की है, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके और विधायकों के अधिकारों की रक्षा हो सके."

देश के वित्तीय मुद्दों पर अपना रुख स्पष्ट करें विपक्ष

राज्यपाल अभिभाषण के मुख्य बिंदुओं पर बोलते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि RDG (राजस्व घाटा अनुदान) इसका प्रमुख मुद्दा था. सरकार जानना चाहती थी कि इस अहम वित्तीय मुद्दे पर विपक्ष का क्या रुख है. उन्होंने दोहराया कि हिमाचल प्रदेश का गठन राजनीतिक आकांक्षाओं के आधार पर हुआ था. लेकिन इसकी वित्तीय स्थिति मजबूत नहीं रही. उन्होंने आरोप लगाया कि RDG के कारण राज्य को हर साल करीब 10 हजार करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान हुआ. साथ ही GST कंपनसेशन बंद होने से भी हिमाचल को बड़ा आर्थिक झटका लगा. उन्होंने कहा कि यह पहला राज्य है जहां प्रधानमंत्री की ओर से की गई घोषणा पूरी नहीं हुई.

केंद्र सरकार पर साधा निशाना, नेता प्रतिपक्ष को घेरा

इस दौरान उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि जल विद्युत परियोजनाओं में राज्य को उसका उचित हिस्सा नहीं मिला. इस मुद्दे पर केंद्र सरकार ने भी कोई ठोस हस्तक्षेप नहीं किया. उन्होंने बिहार में चुनाव थे तो तीन ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की घोषणा कर दी गई. लेकिन हिमाचल को एयरपोर्ट और रेलवे जैसी आधारभूत सुविधाओं में अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा. नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने मिशन लोटस के वक्त कहा था कि सरकार को भगवान भी नहीं बचा सकता, अब वे 'शाप' देने की बात कर रहे हैं. उन्होंने विपक्ष से वित्तीय मुद्दों पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा.

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