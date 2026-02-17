ETV Bharat / state

विधानसभा में संविधान की प्रति लेकर पहुंचे डिप्टी CM, RDG के मुद्दे पर भाजपा को घेरा

शिमला: RDG के मुद्दे तेज हुई सियासत के बीच हिमाचल विधानसभा में जारी बजट सत्र के दूसरे दिन भी तीखी बहस देखने को मिली. सदन के बाहर उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने भाजपा को घेरते हुए उनका स्पष्ट रुख पूछा है. डिप्टी CM ने भारत के संविधान की प्रति दिखाते हुए कहा कि, संविधान निर्माताओं ने दूरदर्शिता के साथ राज्यों को अधिकार दिए. संविधान में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि कंसोलिडेटेड फंड से धन का बंटवारा किस प्रकार होगा. उन्होंने कहा कि देश के नेताओं ने उसी समय इन प्रश्नों का समाधान कर दिया था.

'पिछले कुछ वर्षों से राज्यों को कमजोर करने की की जा रही कोशिश'

हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, "हिमाचल प्रदेश के निर्माण के समय यह स्पष्ट था कि इस पर्वतीय राज्य को केंद्र सहायता करेगा. रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG) को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से जोड़ा गया. पिछले कुछ वर्षों से राज्यों को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है और सवाल उठाया कि यदि राज्यों को सशक्त नहीं करना था तो उनका गठन ही क्यों किया गया. जीएसटी व्यवस्था से बड़े राज्यों को अपेक्षाकृत अधिक लाभ हुआ, जबकि हिमाचल जैसे छोटे और विशेष श्रेणी के राज्य को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा. पहले जीएसटी कंपनसेशन बंद किया गया और अब RDG को भी समाप्त करने की बात हो रही है, जो हिमाचल के लिए गंभीर विषय है."