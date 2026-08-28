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MVA वाहनों की आयु सीमा के मुद्दे पर बोले मुकेश अग्निहोत्री, जयराम ठाकुर को दी नसीहत

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, केंद्र सरकार ने एआईटीपी के तहत आने वाले वाहनों की आयु सीमा 12 से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी है.

Mukesh Agnihotri on CONTRACT CARRIAGE VEHICLES AGE Limit
सदन में हिमाचल के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (@HimachalAssembly)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 28, 2026 at 1:04 PM IST

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शिमला: हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र की बीच विधानसभा के निकट ऑल हिमाचल टैक्सी ऑपरेटर्स का प्रदर्शन भी जारी है. ऑपरेटर्स MVA वाहनों की आयु सीमा निर्धारण के मुद्दे धरने पर बैठे हुए हैं. गुरुवार (27 अगस्त) को उपमुख्यमंत्री ने इस मामले पर सदन में अपना वक्तव्य रखा. उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वाहनों की आयु सीमा के निर्धारण की शक्ति केंद्र सरकार के पास है. अपने वक्तव्य में उन्होंने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी तंज कसा.

वाहनों की आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति केंद्र के पास

मामले को लेकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 59 के तहत वाहनों की आयु सीमा निर्धारित करने की शक्ति केंद्र सरकार के पास है. राज्य सरकार अपने स्तर पर वाहनों की आयु में बदलाव नहीं कर सकती. प्रदेश सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों की आयु सीमा 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष करने का मामला पहले ही भारत सरकार के समक्ष उठाया है.

Himachal Deputy Chief Minister Mukesh Agnihotri
सदन में हिमाचल के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री (@HimachalAssembly)

मामले पर बोलते हुए उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर भी तंज कसा. नेता प्रतिपक्ष पर निशाना साधते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, "नेता प्रतिपक्ष का मकसद केवल सरकार को घोषणा नहीं होना चाहिए. हो सकता है ऐसे मुद्दों पर उन्हें थोड़ा राजनीतिक लाभ मिल जाए. लेकिन, नित्य केंद्र सरकार की है और राज्य सरकार अपने स्तर पर पूरा प्रयास कर रही है. हम उन्हें नीति से जुड़े पत्र भी भेज देंगे और नेता प्रतिपक्ष पत्रों को पढ़ने के बाद मुद्दे पर ही अपनी राय बनाएं."

कॉन्ट्रैक्ट कैरिज की आयु 15 साल करने की उठाई मांग

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, केंद्र सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (एआईटीपी) के तहत आने वाले वाहनों की आयु सीमा 12 से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी है, जो एक अप्रैल 2026 से लागू है. प्रदेश सरकार का मानना है कि कॉन्ट्रैक्ट कैरिज वाहनों के लिए भी 15 वर्ष की आयु सीमा होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जब तक केंद्र का निर्णय नहीं आता, इच्छुक ऑपरेटर नियमानुसार एआईटीपी के तहत आवेदन कर सकते हैं. एक अप्रैल 2026 से अब तक 1,009 ऑपरेटर इस व्यवस्था का लाभ उठा चुके हैं.

वाहनों की फिटनेस जांच के लिए ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, प्रदेश में वाहनों की फिटनेस जांच के लिए स्वचालित परीक्षण केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं. सरकारी क्षेत्र में बद्दी, हरोली और नादौन और निजी क्षेत्र में रानीताल, कांगू, बिलासपुर, नालागढ़ और पांवटा साहिब में केंद्र स्वीकृत हैं. रानीताल और कांगू केंद्र एक्टिव हो चुके हैं. निजी क्षेत्र में पांच और केंद्र जसूर/डमटाल, पालमपुर, काला अंब, भुंतर और बनीखेत में स्थापित किए जाएंगे.

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