AIIMS के लिए सीधी बस सेवा, मरीजों को अब बस बदलने की झंझट नहीं, एक हजार से ज्यादा लोगों को राहत
नालागढ़-रामशहर और बद्दी-बघेरी से भी जल्द शुरू होगी सीधी बस सेवा. नाचन को भी जोड़ा जाएगा, जरूरत के मुताबिक अन्य क्षेत्रों से बढ़ेगा दायरा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 27, 2026 at 11:43 AM IST
शिमला: हिमाचल में इलाज, जांच या फॉलोअप के लिए एम्स बिलासपुर पहुंचना अब कई क्षेत्रों के मरीजों और उनके तीमारदारों के लिए पहले के मुकाबले आसान हो गया है. मरीजों को रास्ते में बस बदलने की परेशानी से निजात दिलाने और समय पर अस्पताल पहुंचाने के लिए हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) ने विभिन्न क्षेत्रों से एम्स बिलासपुर तक सीधी बस सेवाएं शुरू की हैं. इन सेवाओं में इलेक्ट्रिक और लो-फ्लोर बसें शामिल हैं, जिससे बुजुर्गों, दिव्यांगों और अस्वस्थ मरीजों के लिए सफर अधिक सुविधाजनक हो रहा है. वर्तमान में संचालित 10 इलेक्ट्रिक बस सेवाओं से रोजाना एक हजार से अधिक मरीज और उनके तीमारदार लाभान्वित हो रहे हैं.
चिंतपूर्णी से सोलन-मंडी तक सीधी कनेक्टिविटी
हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, "प्रदेश सरकार लोगों को सुगम और बेहतर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है. इसी उद्देश्य से प्रदेश के विभिन्न हिस्सों को सीधे एम्स बिलासपुर से जोड़ा गया है. वर्तमान में चिंतपूर्णी, ऊना, हरोली, सोलन, मंडी और जाहू से एम्स बिलासपुर के लिए इलेक्ट्रिक बस सेवाएं संचालित की जा रही हैं. इसके अलावा बिलासपुर जिले के करलोटी, बंदला, शाहतलाई, घुमारवीं और बिलासपुर से भी एम्स के लिए सीधी बस सुविधा उपलब्ध करवाई गई है. घुमारवीं से एम्स के लिए प्रतिदिन चार बार, जबकि बिलासपुर से आठ बार बसों का संचालन किया जा रहा है."
दो नए रूटों पर जल्द दौड़ेंगी इलेक्ट्रिक बसें
मरीजों की बढ़ती सुविधा को देखते हुए एचआरटीसी इस नेटवर्क का दायरा और बढ़ाने जा रहा है. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, नालागढ़ से रामशहर होते हुए और बद्दी से बघेरी होते हुए एम्स बिलासपुर के लिए दो नई इलेक्ट्रिक बस सेवाएं शुरू की जाएंगी. इसके अलावा नाचन विधानसभा क्षेत्र से भी एम्स के लिए नई बस सेवा शुरू की जाएगी. उन्होंने कहा कि आने वाले समय में आवश्यकता के अनुसार प्रदेश के अन्य क्षेत्रों को भी एम्स बिलासपुर से सीधे बस सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा.
बस बदलने की परेशानी खत्म, समय और किराये दोनों की बचत
एम्स तक सीधी बस सेवा शुरू होने से सबसे बड़ी राहत उन मरीजों को मिल रही है, जिन्हें नियमित रूप से उपचार, जांच या फॉलोअप के लिए अस्पताल पहुंचना पड़ता है. पहले कई यात्रियों को एम्स पहुंचने के लिए अलग-अलग बसों का सहारा लेना पड़ता था. ऐसे में मरीजों, बुजुर्गों और उनके तीमारदारों को बस बदलने के दौरान परेशानी के साथ अतिरिक्त समय भी खर्च करना पड़ता था. सीधी बस सेवा से अब मरीज सीधे अस्पताल तक पहुंच पा रहे हैं. मरीजों और तीमारदारों के अनुसार लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसें चढ़ने-उतरने में अपेक्षाकृत सुविधाजनक हैं. इससे नियमित उपचार के लिए आने-जाने वाले लोगों का समय बच रहा है और टैक्सी या निजी वाहन से सफर करने पर होने वाला अतिरिक्त खर्च भी कम हो रहा है.
डिप्टी सीएम ने कहा कि, एम्स बिलासपुर प्रदेश के लोगों के लिए महत्वपूर्ण स्वास्थ्य संस्थान है और मरीजों को यहां समय पर पहुंचाने के लिए बेहतर सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था जरूरी है. इसी दिशा में शुरू की गई सीधी बस सेवाएं मरीजों और उनके परिचारकों के लिए उपयोगी साबित हो रही हैं. आने वाले समय में जरूरत के आधार पर अन्य क्षेत्रों को भी इस नेटवर्क से जोड़ा जाएगा.
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