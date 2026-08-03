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हिमाचल के इस जिले में पहला ई-बस डिपो शुरू, मुख्यमंत्री के जिले को मिली 115 इलेक्ट्रिक बसें

बस अड्डा परिसर में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, "हरोली स्थित प्रदेश के पहले ई-बस डिपो से 20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन किया जाएगा, जबकि पूरे ऊना जिले में 50 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी. इससे स्थानीय परिवहन व्यवस्था और कनेक्टिविटी को नई मजबूती मिलेगी. महज दो वर्षों में आधुनिक बस अड्डे के निर्माण के बाद हरोली को क्षेत्रीय कार्यालय एवं प्रदेश के पहले ई-बस डिपो के रूप में एक और महत्वपूर्ण सौगात मिली है. इसके साथ ही क्षेत्रवासियों का लंबे समय से संजोया गया ई-बस डिपो का सपना भी साकार हुआ है. आधुनिक परिवहन सुविधाओं के विस्तार के साथ हरोली प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में उभर रहा है."

ऊना: हिमाचल में पहले ई-बस डिपो की शुरुआत हो गई है. प्रदेश के उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने हरोली में हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) के प्रदेश के पहले ई-बस डिपो का लोकार्पण. साथ ही एचआरटीसी के क्षेत्रीय कार्यालय का भी उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने ई-चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ करने के साथ चार नई बस सेवाओं को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया. उन्होंने हरोली–श्री चिंतपूर्णी बस सेवा शुरू करने की घोषणा की.

हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को मिलीं 115 इलेक्ट्रिक बसें

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, "प्रदेश में शामिल की जा रही 297 इलेक्ट्रिक बसों में से 115 इलेक्ट्रिक बसें हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को मिली हैं. उन्होंने कहा कि, ठियोग, नाहन और नादौन में भी ई-बस डिपो स्थापित किए जा रहे हैं. वहीं, चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदर्शन बबलू की मांग पर डिप्टी सीएम ने अंब बस अड्डे का निर्माण एक वर्ष के भीतर पूरा कराने की घोषणा की. उन्होंने कहा कि लगभग 250 करोड़ रुपये की लागत से माता श्री चिंतपूर्णी मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा.

कांगड़ा में भी बनेगा ई-बस डिपो

मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि, हिमाचल पथ परिवहन निगम के उपाध्यक्ष अजय वर्मा के आग्रह पर कांगड़ा में भी ई-बस डिपो स्थापित करने की घोषणा की है. सोमवार को ऊना से भी इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जाएगा. इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अब प्रदेश का पहला ई-बस डिपो भी हरोली में बन गया है. विरोधी भी सोच रहे होंगे कि यह कैसे हो गया, जिन्हें विकास से परहेज़ है उनको हर अच्छे काम से पीड़ा होती है.

बल्क ड्रग पार्क को 1000 करोड़

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, हरोली में विकसित किए जा रहे बल्क ड्रग पार्क के लिए प्रदेश सरकार 1000 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी. उन्होंने कहा कि, ऊना के पुराने बस अड्डे को आधुनिक सिटी सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा. इसके अलावा जिले में एक टायर रिट्रेडिंग प्लांट भी स्थापित किया जाएगा. वहीं, इस दौरान उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, वे अंतिम सांस तक हरोली की सेवा करते रहेंगे. उन्होंने कहा कि हरोली का प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, उनके लिए समान महत्व रखता है और क्षेत्र का समग्र विकास ही उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है.

हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (ETV Bharat)

हरोली में HRTC क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

श्री चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदर्शन बबलू ने हरोली में प्रदेश के पहले ई-बस डिपो एवं क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना को क्षेत्र के साथ-साथ पूरे प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया. वहीं, HRTC के उपाध्यक्ष अजय वर्मा ने प्रदेश के पहले ई-बस डिपो के लोकार्पण को ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन व्यवस्था को नई गति मिलेगी. उन्होंने कांगड़ा में ई-बस डिपो स्थापित करने की घोषणा के लिए भी डिप्टी सीएम का आभार व्यक्त किया.