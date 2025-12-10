ETV Bharat / state

जब लाइफ जैकेट पहन क्रूज पर उतरे हिमाचल के डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री, जानिए फिर क्या हुआ?

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने बिलासपुर में एडवेंचर टूरिज्म और वाटर स्पोर्ट्स की संभावनाओं पर दिया बड़ा बयान!

Deputy CM Mukesh Agnihotri at the Water Sports Activity Center
वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर में डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 10:53 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बिलासपुर: एक ओर गुरुवार, 11 दिसंबर को हिमाचल की सुक्खू सरकार तीन साल पूरे होने पर मंडी में जश्न मनाने जा रही है. वहीं, दूसरी ओर हिमाचल के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री बुधवार (10 दिसंबर) को बिलासपुर जिले में लाइफ जैकेट पहन कर अचानक से क्रूज पर उतर गए. उप मुख्यमंत्री ने प्रदेश के बिलासपुर के मंडी भराड़ी में स्थित वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर में पहुंचकर वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी का पूरी तरह से निरीक्षण किया और इसका लुत्फ भी उठाया.

डिप्टी CM ने किया गोविंद सागर झील में पर्यटन संभावनाओं का आकलन

डिप्टी सीएम ने क्रूज के माध्यम से गोविंद सागर झील में सफर किया. इस दौरान उन्होंने झील की प्राकृतिक सुंदरता और पर्यटन संभावनाओं का भी आकलन किया. निरीक्षण के दौरान उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों से वाटर स्पोर्ट्स की मौजूदा सुविधाओं, सुरक्षा प्रबंधों और आगे की योजनाओं को लेकर विस्तृत जानकारी ली.

लाइफ जैकेट पहन क्रूज पर उतरे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री (ETV Bharat)

बिलासपुर में एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने पर जोर

इस दौरान मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, "बिलासपुर जिला खासकर गोविंदसागर झील, वाटर स्पोर्ट्स गतिविधियों का एक बड़ा केंद्र बन सकता है. सरकार का प्रयास है कि यहां एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देकर स्थानीय युवाओं के लिए अधिक रोजगार अवसर पैदा किए जाएं. आने वाले समय में इस क्षेत्र में वाटर स्पोर्ट्स और पर्यटन से जुड़े बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा, ताकि अधिक से अधिक पर्यटक यहां आकर्षित हों. यदि योजनाओं पर तेजी से काम हुआ तो बिलासपुर पर्यटन मानचित्र पर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में उभर कर सामने आएगा."

हिमाचल का ये जिला बनेगा मानसून टूरिज्म हब!

दरअसल, आमतौर पर मानसून सीजन यानी जून से सितंबर के बीच हिमाचल प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट आती है, जिसके चलते पर्यटन कारोबार पर गहरा असर पड़ता है. ऐसे में सरकार मानसून सीजन में सुरक्षित क्षेत्रों को मानसून टूरिज्म सर्किट के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बिलासपुर जिला को सर्वोच्च श्रेणी में रखा गया है. मंत्री राजेश धर्माणी के अनुसार, गोविंद सागर झील और उसके आसपास के क्षेत्र मानसून सीजन में वाटर स्पोर्ट्स के लिए उपयुक्त हैं. इस कदम से बिलासपुर में होटलों, होमस्टे, रेस्तरां और स्थानीय हैंडीक्राफ्ट व्यवसायियों को बड़ा लाभ होगा.

मानसून टूरिज्म से मिलेगा पर्यटन को बढ़ावा!

हिमाचल के तकनीकी शिक्षा मंत्री एवं बिलासपुर जिले की घुमारवीं विधानसभा सीट से विधायक राजेश धर्माणी ने कहा है कि, "हिमाचल प्रदेश सरकार मानसून सीजन में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए आयाम स्थापित कर रही है. इस दिशा में बिलासपुर जिला सबसे सुरक्षित और उपयुक्त स्थान है. सरकार इस मानसून टूरिज्म का केंद्र बनाएगी, ताकि पूरे साल पर्यटन से प्रदेश को आय और रोजगार मिल सके."

Mukesh Agnihotri Water Sports Activity
वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी सेंटर (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: न बार्न्स कोर्ट, न राज भवन, अब लोकभवन कहलाएगी ये ब्रिटिश कालीन इमारत, यहीं हुआ था शिमला समझौता

ये भी पढ़ें: ब्राजीलियन महिला से कंगना ने संसद में क्यों मांगी माफी? कहा: मोदी EVM नहीं दिल हैक करते हैं

TAGGED:

BILASPUR WATER SPORTS CENTER
MUKESH AGNIHOTRI VISIT BILASPUR
GOVIND SAGAR LAKE
BILASPUR DEVELOPING TOURISM SPOT
MUKESH AGNIHOTRI WATER SPORTS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.