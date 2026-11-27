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डिपुओं में 1 दिसंबर से महंगा मिलेगा राशन, APL के चावल और आटे के दाम बढ़े, चीनी भी 7 रुपये किलो महंगी

1 दिसंबर से डिपुओं में महंगा मिलेगा राशन ( ETV Bharat )

शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी राशन डिपुओं से सस्ता राशन लेने वाले उपभोक्ताओं की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है. प्रदेश सरकार ने एपीएल (APL) उपभोक्ताओं को मिलने वाले चावल और गेहूं के आटे की बिक्री दरों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. वहीं, दालों पर एनएफएसए और एपीएल दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं को 15 रुपये प्रति किलो की समान सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इन फैसलों को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश जारी कर दिए हैं. नए आदेश 1 दिसंबर 2026 से प्रभावी होंगे.

राशन की नई दरें इस प्रकार होंगी

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार एपीएल उपभोक्ताओं को 13 रुपए किलो मिल रहे चावल की कीमत बढ़ाकर अब 15 रुपये प्रति किलो की गई है. इसी तरह एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले गेहूं के आटे का रेट अब 12 रुपये से बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति किलो किया गया है. इसके अलावा एनएफएसए के तहत परिवारों को मिलने वाली चीनी भी अब महंगी हो गई है. अब एनएफएसए के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 13 रुपए किलो मिलने वाली चीनी का रेट बढ़ाकर 20 रुपए किलो किया गया है. इसी तरह से एपीएल परिवारों को अब प्रति किलो चीनी के 35 रुपए चुकाने होंगे. वहीं, अभी चीनी की ये कीमत 33 रुपए किलो है. डिपुओं में 1 दिसंबर से महंगा मिलेगा राशन (order copy) एनएफएसए और एपीएल को एक की रेट मिलेगी दालें