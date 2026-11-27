डिपुओं में 1 दिसंबर से महंगा मिलेगा राशन, APL के चावल और आटे के दाम बढ़े, चीनी भी 7 रुपये किलो महंगी
डिपुओं में मिलने वाला राशन और तेल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी. 1 दिसंबर 2026 से प्रभावी होंगे नए आदेश.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 7:06 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी राशन डिपुओं से सस्ता राशन लेने वाले उपभोक्ताओं की जेब पर अब अतिरिक्त बोझ पड़ने वाला है. प्रदेश सरकार ने एपीएल (APL) उपभोक्ताओं को मिलने वाले चावल और गेहूं के आटे की बिक्री दरों में बढ़ोतरी करने का फैसला लिया है. वहीं, दालों पर एनएफएसए और एपीएल दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं को 15 रुपये प्रति किलो की समान सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने इन फैसलों को लागू करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंध निदेशक को निर्देश जारी कर दिए हैं. नए आदेश 1 दिसंबर 2026 से प्रभावी होंगे.
राशन की नई दरें इस प्रकार होंगी
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक की ओर से जारी आदेश के अनुसार एपीएल उपभोक्ताओं को 13 रुपए किलो मिल रहे चावल की कीमत बढ़ाकर अब 15 रुपये प्रति किलो की गई है. इसी तरह एपीएल परिवारों को दिए जाने वाले गेहूं के आटे का रेट अब 12 रुपये से बढ़ाकर 14.50 रुपये प्रति किलो किया गया है.
इसके अलावा एनएफएसए के तहत परिवारों को मिलने वाली चीनी भी अब महंगी हो गई है. अब एनएफएसए के अंतर्गत उपभोक्ताओं को 13 रुपए किलो मिलने वाली चीनी का रेट बढ़ाकर 20 रुपए किलो किया गया है. इसी तरह से एपीएल परिवारों को अब प्रति किलो चीनी के 35 रुपए चुकाने होंगे. वहीं, अभी चीनी की ये कीमत 33 रुपए किलो है.
एनएफएसए और एपीएल को एक की रेट मिलेगी दालें
डिपुओं में अब एनएफएसए और एपीएल परिवारों को एक ही रेट पर दालें मिलेंगी. सरकार ने एनएफएसए और एपीएल दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं को दालों पर 15 रुपये प्रति किलो की समान सब्सिडी देने का प्रावधान किया है. इसके साथ ही एपीएल चावल और गेहूं के आटे के वितरण पर उचित मूल्य दुकान संचालकों का रिटेलर मार्जिन भी बढ़ाया गया है. पहले यह मार्जिन 50 रुपये प्रति क्विंटल था, जिसे बढ़ाकर 100 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है.
सब्सिडी वाली वस्तुओं की खरीद पर खर्च होगी अतिरिक्त आय
विभाग की ओर से जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि एपीएल राशन की बिक्री दरों में बढ़ोतरी से मिलने वाले अतिरिक्त राजस्व का इस्तेमाल केवल राज्य सब्सिडी वाली वस्तुओं की खरीद के लिए किया जाएगा. इसके लिए सब्सिडी बिलों में भी उचित समायोजन करना होगा.
विभाग ने राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को 1 दिसंबर से इन फैसलों को लागू करने के निर्देश दिए हैं. इसके साथ ही सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी कर कार्रवाई की अनुपालना रिपोर्ट विभाग को भेजने को कहा है. आदेश को अत्यंत आवश्यक बताते हुए निगम को तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं.
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