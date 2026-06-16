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राशन कटौती पर बड़ा वार, गोदाम से डिपो तक हर बोरी का होगा तोल, सिविल सप्लाई कारपोरेशन को विभाग ने भेजा रिमांडर

हिमाचल प्रदेश के डिपुओं में कम राशन मिलने की शिकायतों पर खाद्य आपूर्ति विभाग सख्त. होलसेल गोदामों से कट्टे तौलकर भेजने के निर्देश जारी.

गोदाम से डिपो तक हर बोरी का होगा तोल
गोदाम से डिपो तक हर बोरी का होगा तोल (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 7:16 PM IST

5 Min Read
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शिमला: रसोई का बजट संभालना आज हर परिवार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. ऐसे समय में प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) लाखों परिवारों के लिए राहत का मजबूत सहारा बनकर उभरी है. डिपुओं के माध्यम से सभी राशन कार्ड धारकों को बाजार भाव से काफी कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे घरेलू खर्च का बोझ कम हुआ है और लोगों को महंगाई से राहत मिल रही है.

वहीं. हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) के माध्यम से वितरित किए जाने वाले सस्ते राशन के कम वजन को लेकर मिली शिकायतों के बाद सरकार ने व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. डिपो संचालकों की ओर से यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि आटा, चावल और चीनी के कई कट्टों का वजन निर्धारित मात्रा से कम पाया जा रहा है, जिससे डिपो धारकों के हित प्रभावित होने के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.

प्रदेश में 5,389 उचित मूल्य की दुकानें
प्रदेश में 5,389 उचित मूल्य की दुकानें (ETV Bharat)

अब खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को रिमाइंडर जारी किया है, जिसमें होलसेल गोदामों से डिपुओं के लिए भेजे जाने वाले आटा, चावल और चीनी के सभी कट्टों को पहले तौलकर भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वितरण श्रृंखला के हर चरण में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके. हालांकि विभागीय नियमों में पहले से ही राशन को तौलकर भेजने और प्राप्त करने का प्रावधान मौजूद है, लेकिन हाल के महीनों में सामने आई शिकायतों ने यह संकेत दिया है कि नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा था.

गोदामों से राशन को वजन करके भेजने का रिमांइडर

ऐसे में विभाग ने पुराने प्रावधानों का हवाला देते हुए सिविल सप्लाई कारपोरेशन को दोबारा से इस प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने को कहा है. इसके साथ ही डिपो संचालकों से भी अपील की गई है कि वो राशन प्राप्त करते समय कट्टे का वजन जांचें, ताकि किसी भी प्रकार की कमी तत्काल सामने आ सके और उसकी जिम्मेदारी तय की जा सके. खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार देख रहीं रीमा कश्यप का कहना है कि 'हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक को होलसेल गोदामों से राशन को वजन करके भेजने का रिमांइडर भेजा गया है, ताकि राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और लाभार्थियों तक निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाना सुनिश्चित हो सके.'

हर बोरी का वजन
हर बोरी का वजन (ETV Bharat)

डिपो संचालक भी तोलकर लें राशन

विभाग ने डिपो संचालकों से भी राशन प्राप्त करते समय हर कट्टे का वजन जांचने की अपील की है. अधिकारियों का कहना है कि यदि डिपो स्तर पर ही वजन की पुष्टि कर ली जाए तो भविष्य में किसी भी तरह के विवाद की संभावना कम हो जाएगी. इससे लाभार्थियों तक सही मात्रा में राशन पहुंचाने में मदद मिलेगी. वहीं खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग का कहना है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है. राशन की कम तौल संबंधी शिकायतों पर अंकुश लगाने और लाभार्थियों को उनका पूरा हक दिलाने के लिए यह कदम उठाया गया है.

प्रदेश में 5,389 उचित मूल्य की दुकानें

प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के जरिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उचित मूल्य की दुकानों का मजबूत नेटवर्क संचालित किया जा रहा है. राज्य के दूर-दराज़ और दुर्गम इलाकों तक राशन पहुंचाने में ये दुकानें अहम भूमिका निभा रही हैं. ताजा आंकड़ों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में उचित मूल्य की दुकानों की कुल संख्या 5,389 है, जिनमें अधिकांश 4974 दुकानें ग्रामीण क्षेत्रों और 415 दुकानें शहरी क्षेत्रों में संचालित हो रही हैं. जिला स्तर पर देखें तो बिलासपुर में 254, चम्बा में 521, हमीरपुर में 320, कांगड़ा में सर्वाधिक 1,145, किन्नौर में 68, कुल्लू में 484, लाहौल-स्पीति में 65, मंडी में 854, शिमला में 624, सिरमौर में 379, सोलन में 348 व ऊना में 327 उचित मूल्य की दुकानें संचालित की जा रही हैं.

डिपो संचालक भी तोलकर लें राशन
डिपो संचालक भी तोलकर लें राशन (ETV Bharat)

प्रदेश में 19,59,499 परिवारों को डिपुओं से मिलता है राशन

प्रदेश में 19,59,499 परिवारों को डिपुओं के माध्यम से आटा, चावल, चीनी, चना दाल, मलका, उड़द दाल, नमक और खाद्य तेल उपलब्ध कराया जा रहा है. उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुएं सस्ती दरों पर मिल रही हैं. प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2007 से सभी राशन कार्ड धारकों के लिए राज्य विशेष अनुदानित योजना शुरू की थी. इस योजना की खास बात यह है कि उपभोक्ताओं को चार दालों में से अपनी पसंद की तीन दालें चुनने का विकल्प दिया गया है. वर्ष 2025-26 के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राज्य सब्सिडी के रूप में चीनी पर 50 करोड़ रुपये और दाल, नमक और खाद्य तेल पर 165 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. यह व्यवस्था लाखों परिवारों के लिए महंगाई के दौर में बड़ी राहत साबित हो रही है.

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