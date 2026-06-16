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राशन कटौती पर बड़ा वार, गोदाम से डिपो तक हर बोरी का होगा तोल, सिविल सप्लाई कारपोरेशन को विभाग ने भेजा रिमांडर

गोदाम से डिपो तक हर बोरी का होगा तोल ( ETV Bharat )

शिमला: रसोई का बजट संभालना आज हर परिवार के लिए बड़ी चुनौती बन गया है. ऐसे समय में प्रदेश की सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) लाखों परिवारों के लिए राहत का मजबूत सहारा बनकर उभरी है. डिपुओं के माध्यम से सभी राशन कार्ड धारकों को बाजार भाव से काफी कम कीमत पर खाद्य सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है, जिससे घरेलू खर्च का बोझ कम हुआ है और लोगों को महंगाई से राहत मिल रही है. वहीं. हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत उचित मूल्य की दुकानों (डिपुओं) के माध्यम से वितरित किए जाने वाले सस्ते राशन के कम वजन को लेकर मिली शिकायतों के बाद सरकार ने व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी और जवाबदेही बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. डिपो संचालकों की ओर से यह मुद्दा उठाया जा रहा है कि आटा, चावल और चीनी के कई कट्टों का वजन निर्धारित मात्रा से कम पाया जा रहा है, जिससे डिपो धारकों के हित प्रभावित होने के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं. प्रदेश में 5,389 उचित मूल्य की दुकानें (ETV Bharat) अब खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम को रिमाइंडर जारी किया है, जिसमें होलसेल गोदामों से डिपुओं के लिए भेजे जाने वाले आटा, चावल और चीनी के सभी कट्टों को पहले तौलकर भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि वितरण श्रृंखला के हर चरण में जवाबदेही सुनिश्चित की जा सके. हालांकि विभागीय नियमों में पहले से ही राशन को तौलकर भेजने और प्राप्त करने का प्रावधान मौजूद है, लेकिन हाल के महीनों में सामने आई शिकायतों ने यह संकेत दिया है कि नियमों का पूरी तरह पालन नहीं हो रहा था. गोदामों से राशन को वजन करके भेजने का रिमांइडर ऐसे में विभाग ने पुराने प्रावधानों का हवाला देते हुए सिविल सप्लाई कारपोरेशन को दोबारा से इस प्रक्रिया को सख्ती से लागू करने को कहा है. इसके साथ ही डिपो संचालकों से भी अपील की गई है कि वो राशन प्राप्त करते समय कट्टे का वजन जांचें, ताकि किसी भी प्रकार की कमी तत्काल सामने आ सके और उसकी जिम्मेदारी तय की जा सके. खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार देख रहीं रीमा कश्यप का कहना है कि 'हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई कार्पोरेशन के प्रबंध निदेशक को होलसेल गोदामों से राशन को वजन करके भेजने का रिमांइडर भेजा गया है, ताकि राशन वितरण प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे और लाभार्थियों तक निर्धारित मात्रा में खाद्यान्न पहुंचाना सुनिश्चित हो सके.'