हिमाचल में विभागीय परीक्षाओं का शेड्यूल तय, 17 सितंबर से शुरू होंगे आवेदन
विभागीय परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : September 15, 2026 at 7:44 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश में सरकारी विभागों में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए विभागीय परीक्षाओं का इंतजार खत्म हो गया है. विभागीय परीक्षा बोर्ड ने वर्ष 2026 की परीक्षाओं का शेड्यूल तय कर दिया है. 26 नवंबर से 4 दिसंबर तक विभागीय परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी. परीक्षा में शामिल होने के इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 17 सितंबर से शुरू होगी, जबकि आवेदन करने की अंतिम तारीख 17 अक्तूबर निर्धारित की गई है. यानी अभ्यर्थियों के पास आवेदन के लिए करीब एक माह का समय रहेगा. निर्धारित समय सीमा के बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्वत: बंद हो जाएगी.
डॉ. मनमोहन सिंह हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, शिमला के विभागीय परीक्षा बोर्ड के सचिव दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए वित्तीय प्रशासन पेपर संख्या-1 का आयोजन शिमला के राजकीय महाविद्यालय संजौली के अलावा राजकीय डिग्री कॉलेज धर्मशाला और राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मंडी में भी किया जाएगा.
मानव सम्पदा पोर्टल से होगा आवेदन
विभागीय परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को मानव सम्पदा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन की अंतिम तारीख 17 अक्तूबर निर्धारित है. इसके बाद किसी भी अभ्यर्थी का ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा. वहीं, अभ्यर्थियों की ओर से किए गए ऑनलाइन आवेदनों को संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा 24 अक्तूबर तक अनुमोदित किया जाएगा.
पोर्टल पर ही मिलेगा प्रवेश-पत्र
परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को अलग से प्रवेश-पत्र लेने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे. विभागीय परीक्षा बोर्ड के अनुसार परीक्षा के प्रवेश-पत्र मानव सम्पदा पोर्टल पर अभ्यर्थियों के खातों में स्वत: उपलब्ध होंगे. अभ्यर्थी अपने पोर्टल लॉगिन के माध्यम से इन्हें प्राप्त कर सकेंगे. अधूरा आवेदन हुआ तो परीक्षा से बाहर विभागीय परीक्षा बोर्ड ने अभ्यर्थियों को आवेदन करते समय विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है. यदि किसी अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र अधूरा पाया जाता है तो उसे निरस्त कर दिया जाएगा. ऐसे में आवेदन करते समय मांगी गई सभी जानकारियां सही एवं पूर्ण रूप से दर्ज करना जरूरी होगा. विभागीय परीक्षा से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया और परीक्षा की समय-सारणी हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी. अभ्यर्थी वेबसाइट पर जाकर परीक्षा से जुड़ी जानकारी और दिशा-निर्देश डाउनलोड कर सकते हैं.
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