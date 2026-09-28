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नई कार देख ASI ने टूरिस्ट से मांगी मिठाई! वीडियो वायरल होने पर हुई कार्रवाई, देखे VIDEO

ASI के वायरल वीडियो पर एसपी ने लिया एक्शन ( @VIRAL-VIDEO )

देहरा: हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के जसवां-प्रागपुर में पुलिस के एक एएसआई को पर्यटकों से मिठाई मांगना महंगा पड़ गया. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग ने एएसआई पर कार्रवाई करते हुए उसे लाइन हाजिर कर दिया है. वायरल वीडियो में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान एएसआई कार सवार लोगों से नई गाड़ी लेने की खुशी में "मुंह मीठा तो करवा दो" कहते हुए नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने के बाद पुलिस जिला देहरा के एसपी संदीप धवल ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित एएसआई को लाइन हाजिर कर दिया और मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं.