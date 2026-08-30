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हिमाचल में कर्ज पर मचा सियासी घमासान, अनुराग ठाकुर के आरोपों पर CM सुक्खू का पलटवार, बोले- जयराम सरकार छोड़ गई थी 76,707 करोड़ का कर्ज

भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर लॉटरी के जरिए युवाओं को गुमराह करने का आरोप भी लगाया था.

कर्ज पर अनुराग ठाकुर Vs CM सुक्खू
कर्ज पर अनुराग ठाकुर Vs CM सुक्खू (FB@Anurag Thakur-CM SUKHU)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 30, 2026 at 3:59 PM IST

3 Min Read
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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश में कर्ज को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. शनिवार को हमीरपुर पहुंचे पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर प्रदेश को 1.10 लाख करोड़ रुपये के कर्ज में डुबोने का आरोप लगाया था. अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुराग ठाकुर के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल पर निशाना साधा है. रविवार को नादौन विधानसभा क्षेत्र के कांगू में पत्रकारों से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुराग ठाकुर स्वयं वित्त राज्य मंत्री रह चुके हैं, इसलिए उन्हें याद होना चाहिए कि पूर्व जयराम सरकार प्रदेश पर 76,707 करोड़ रुपये से अधिक का कर्ज छोड़कर गई थी. इसके अलावा, कर्मचारियों की करीब 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारियां भी पिछली सरकार की ही देन थीं. उन्होंने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार को सत्ता में आए तीन साल आठ महीने हुए हैं और इस दौरान प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने व मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं.

कर्ज के साथ लॉटरी पर भी सियासी तकरार

अनुराग ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर लॉटरी के जरिए युवाओं को गुमराह करने का आरोप भी लगाया था. उन्होंने कहा था कि प्रदेश में नशे से युवाओं को बचाने की जरूरत है, लेकिन सरकार अब उन्हें लॉटरी के दलदल में धकेलने का काम कर रही है. वहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि इसमें किसी पर कोई दबाव नहीं होगा. उन्होंने कहा कि लॉटरी में जिसकी किस्मत होती है, उसी का इनाम निकलता है और किसी को इसे लेने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा.

दरअसल, मुख्यमंत्री आम लोगों को घर-द्वार पर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से शुरू किए जा रहे जन स्वास्थ्य शिविरों के पायलट प्रोजेक्ट का शुभारंभ करने नादौन विधानसभा क्षेत्र के कांगू पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने कहा कि हमीरपुर जिला से शुरू किए गए इस पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के प्रत्येक जिले में जन स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जाएंगे, ताकि लोगों को विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं और जरूरी जांच सुविधाएं अपने क्षेत्र में ही मिल सकें.

नेपाल में लापता हिमाचल के लोगों की जुटाई जा रही जानकारी

वहीं, नेपाल त्रासदी में ऊना जिला के इंजीनियर सुखविंद्र रत्न के लापता होने के सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्होंने देर शाम उनके चाचा से फोन पर बात की है. मामले को लेकर केंद्र सरकार के साथ संवाद किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि सभी जिलों के उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि नेपाल गए हिमाचल प्रदेश के लोगों की विस्तृत जानकारी जुटाई जाए, ताकि प्रभावित लोगों और उनके परिजनों को आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाई जा सके.

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