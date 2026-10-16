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पंचायत भवनों के निर्माण पर बढ़ाया बजट, 33 लाख रुपये से बढ़कर अब इतना मिलेगा फंड

कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह ( ETV Bharat )

धर्मशाला: डीडीयू-जीकेवाई 2.0 को लेकर राष्ट्रीय स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया. कार्यशाला में ग्रामीण युवाओं के कौशल विकास, प्रशिक्षण और रोजगार के अवसरों पर चर्चा हुई. इस दौरान प्रदेश के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने दावा किया कि अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रयासों से हिमाचल प्रदेश इस योजना के क्रियान्वयन में देश के शीर्ष पांच राज्यों में शामिल है.

अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले करीब 78 प्रतिशत युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में सफलता मिली है. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई) केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है. इसके तहत युवाओं को ब्यूटी एंड वेलनेस, पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है. प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले करीब 78 प्रतिशत युवाओं को रोजगार दिलाने में प्रदेश को सफलता मिली है.

कैबिनेट मंत्री अनिरुद्ध सिंह (ETV Bharat) पंचायत भवनों के निर्माण पर बढ़ाया बजट मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पंचायतों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया है. पहले पंचायत भवन के निर्माण के लिए 33 लाख रुपये का प्रावधान था, जिसे बढ़ाकर करीब 1 करोड़ 14 लाख रुपये किया गया है. सरकार ने पंचायत भवनों के लिए न्यूनतम 10 बिस्वा भूमि का मानक भी तय किया है, ताकि पंचायत प्रतिनिधियों को कामकाज के लिए पर्याप्त जगह मिल सके. अनिरुद्ध सिंह के मुताबिक, प्रदेश में करीब 300 आधुनिक पंचायत भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि अन्य स्थानों पर भी निर्माण कार्य जारी है. उन्होंने कहा कि पंचायत भवनों के नक्शे, रंग और निर्माण शैली को एकरूप बनाया जा रहा है, जिससे पंचायतों को बेहतर और व्यवस्थित आधारभूत सुविधाएं मिल सकें. पंचायतों की सेवाएं ऑनलाइन