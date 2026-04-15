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Himachal Day: हिमाचल दिवस समारोह में भाजपा पर बरसे डिप्टी CM, बोले- केंद्र ने हमारे हकों में की 2 हजार करोड़ की कटौती

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, हमें 76 हजार करोड़ से अधिक कर्ज और देनदारियों के रूप में 10 हजार करोड़ का कर्ज विरासत में मिला.

Himachal Day Program in Shimla
शिमला में हिमाचल दिवस कार्यक्रम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 5:38 PM IST

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शिमला: हिमाचल दिवस के अवसर पर आज यहां ऐतिहासिक रिज मैदान पर जिला स्तरीय कार्यक्रम बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. इस मौके पर उपमुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश मुकेश अग्निहोत्री ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए डिप्टी सीएम ने कहा कि, 15 अप्रैल, 1948 को हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ और आज हम इसकी 78वीं वर्षगांठ मना रहे हैं. यह दिन हम सभी के लिए ऐतिहासिक है. देश की आजादी के 8 महीनों के बाद 1948 को आज ही के दिन हमारा खूबसूरत प्रदेश 30 छोटी-बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय से वजूद में आया. हिमाचल ने विकास के उच्च आदर्श स्थापित किए हैं और देश-विदेश में अपनी एक खास पहचान बनाई है.

विरासत में मिला 10 हजार करोड़ का कर्ज

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, हिमाचल को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में उस समय के नेतृत्व, प्रजामंडल आंदोलन के नायकों, आंदोलनकारियों और हिमाचलवासियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, पूर्व में खराब आर्थिक नीतियों के कारण हमारा प्रदेश आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है. हमारी सरकार को 76 हजार करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज और कर्मचारियों की देनदारियों के रूप में लगभग 10 हजार करोड़ का कर्ज विरासत में मिला. खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण आज हिमाचल को कर्ज का मूल और ब्याज चुकाने के लिए भी कर्ज लेना पड़ रहा है. हमने 25 हजार करोड़ के कर्ज की वापसी की है. इस स्थिति से उबरने के लिए हमने ठोस एवं कड़े निर्णय लिए और नए संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया ताकि हिमाचल को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाया जा सके.

डिप्टी सीएम ने कहा कि, 16वें वित्त आयोग द्वारा हिमाचल प्रदेश के लिए राजस्व घाटा अनुदान समाप्त करने की सिफारिश और भारत सरकार द्वारा उसे स्वीकार किए जाने के निर्णय से हिमाचल के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट की स्थिति है. पिछले 73 वर्षों से हिमाचल प्रदेश को राजस्व घाटा अनुदान निरंतर मिल रहा था. अब RDG बंद किए जाने से हिमाचल प्रदेश को प्रतिवर्ष औसतन 8 से 10 हजार करोड़ रुपए का नुकसान होगा. हमारी सरकार ने पहले दिन से ही नए संसाधन जुटाने पर ध्यान केंद्रित किया है और पिछले तीन वर्षों में 49 हजार 500 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है.

'केंद्र ने हमारे हकों में 2 हजार करोड़ की कटौती की'

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2023, 2024 और 2025 में आई प्राकृतिक आपदाओं से उबरने के लिए हमारी सरकार ने सीमित संसाधनों के बावजूद प्रभावित परिवारों को दी जाने वाली राहत राशि में ऐतिहासिक वृद्धि कर विशेष राहत पैकेज दिया. प्रदेश के 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान प्रदान करते हुए पहली कैबिनेट बैठक में OPS बहाल की है और इसे हर तरह से लागू रखा जाएगा. इसके चलते केंद्र ने हमारे हकों में करीब 2 हजार करोड़ की कटौती की है.

'मनरेगा नीति में परिवर्तन से प्रदेश को भारी नुकसान'

हिमाचल के डिप्टी सीएम ने कहा कि, केंद्र सरकार ने मनरेगा की नीति में परिवर्तन किया है, इससे भी राज्य को भारी नुकसान होगा. स्वास्थ्य क्षेत्र हमारी सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में है. प्रदेश सरकार 15 से 20 वर्ष पुरानी मशीनों और उपकरणों को बदलने पर 3 हजार करोड़ रुपए खर्च कर रही है. शिक्षा क्षेत्र में सुधार की दिशा में हमारे प्रयास रंग लाए हैं और हमने पूर्ण साक्षर राज्य बनने का मील पत्थर हासिल किया है. राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के अनुसार हिमाचल को देश में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि 2021 में हिमाचल 21वें स्थान पर था.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि, हमारी सरकार ने प्रदेश के सरकारी स्कूलों को चरणबद्ध माध्यम से CBSE से संबद्ध करने का निर्णय लिया है. प्रदेश सरकार प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में अत्याधुनिक सुविधाओं वाले राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे-बोर्डिंग विद्यालय स्थापित कर रहे हैं. इस वित्त वर्ष 49 ऐसे विद्यालयों के नए भवनों के निर्माण और क्रियाशील भवनों को अपग्रेड करने के लिए 99 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं.

उन्होंने कहा कि पिछले तीन सालों में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लगभग एक लाख मामले मंजूर किए गए हैं. प्रदेश सरकार प्राकृतिक, धार्मिक, साहसिक, आध्यात्मिक और स्वास्थ्य पर्यटन को बड़े स्तर पर बढ़ावा दे रही है. कांगड़ा जिला को हिमाचल की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित किया जा रहा है. देहरा उप-मण्डल के बनखंडी में दुर्गेश अरण्य वन्यप्राणी उद्यान का कार्य प्रगति पर है.

उन्होंने कहा कि ऊना जिला में 2500 करोड़ रुपए की लागत से बल्क ड्रग पार्क परियोजना का कार्य शुरू हो गया है, जबकि माता चिंतपूर्णी मंदिर को यथावत कायम करने के लिए 250 करोड़ रुपए की योजना शुरु होने जा रही है. इसके अतिरिक्त, 2500 करोड़ के वर्ल्ड बैंक प्रोजेक्ट पर कार्य किया जा रहा है और 2000 करोड़ रुपए पानी की शुद्धता पर खर्च होंगे और 3500 करोड़ कांगड़ा एयरपोर्ट के निर्माण पर व 3000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र में खर्च होंगे.

Himachal Day Program in Shimla
रिज मैदान पर मनाया हिमाचल दिवस समारोह (ETV Bharat)

उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना शुरू की गई है. इसके अंतर्गत पहले चरण में ई-टैक्सी खरीद के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी और निश्चित आय का प्रावधान है. प्रदेश सरकार पशुपालकों से गाय और भैंस के दूध की खरीद देश भर की तुलना में सर्वाधिक समर्थन मूल्य पर कर रही है. गाय के दूध पर समर्थन मूल्य 32 से बढ़ाकर 61 रुपए प्रति लीटर और भैंस के दूध पर 47 से 71 रुपए प्रति लीटर किया गया है. मुख्यमंत्री सुख-आश्रय योजना के अंतर्गत सरकार 6 हजार अनाथ बच्चों को सहारा प्रदान करते हुए उनकी शिक्षा, स्टार्ट-अप आरंभ करने, घर बनाने के लिए भूमि एवं धनराशि, पाॅकेट मनी सहित अन्य सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी उठा रही है.

राजधानी शिमला में पानी समस्या होगी हल

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, शिमला शहर के लिए सतलुज नदी से जल आपूर्ति परियोजना के अंतर्गत पेयजल उपलब्ध होना शुरू हो गया है. इस परियोजना पर लगभग 600 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत प्रतिदिन 42 एमएल (मीलियन लीटर) पेयजल उपलब्ध करवाने का प्रावधान है, जिसे बढ़ाकर भविष्य में 67 एमएल (मीलियन लीटर) भी किया जा सकता है. यह योजना अगले 50 वर्ष के लिए शहर की पेयजल समस्या का समाधान करेगी. इस योजना का कार्य जून, 2026 तक पूर्ण कर लिया जाएगा.

1000 नई बसें खरीदने जा रही सरकार

डिप्टी सीएम ने कहा कि, शिमला शहर में बिजली, इंटरनेट सहित अन्य तारों को अंडरग्राउंड करने के लिए 150 करोड़ रुपए की लागत से क्नबज का निर्माण किया जा रहा है, जिससे शहर को तारों से जाल से मुक्ति मिलेगी. संजौली हेलीपोर्ट से कुल्लू जिला के भुंतर हवाई अड्डा और किन्नौर जिला के रिकांगपिओ (ITBP हेलीपैड) के लिए रोजाना हेलीकॉप्टर उड़ानें शुरू हो गई हैं. प्रदेश सरकार 1000 नई बसें खरीदने जा रही है, ताकि प्रदेश की जनता को बेहतर आवागमन सुविधा उपलब्ध हो. इसके अतिरिक्त 250 डीजल बसें, 300 इलेक्ट्रिकल बसें और 100 मिनी बसें खरीदने की प्रक्रिया जारी है.

'जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर बनाएंगे प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल'

मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव आ रहे हैं और ऐसे में हम निष्पक्षता के साथ चुनावों में सक्षम और योग्य उम्मीदवारों को चुनें ताकि नए चुने हुए जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर प्रदेश का भविष्य उज्ज्वल बन सकें.

उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारी सम्मानित

कार्यक्रम के दौरान आशीष कौशल, निरीक्षक, जो वर्तमान में पुलिस अधिकारी प्रभारी स्पेशल सेल शिमला में कार्यरत है. इन्होंने वर्ष 2026 में इग्स के खिलाफ निर्णायक कार्यवाही करते हुये दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से 11.570 ग्राम एल.एस.डी. और 562 स्ट्रिप्स बरामद की. पियुष राज, मुख्य आरक्षी न0 127, जो वर्तमान में पुलिस अधिकारी स्पेशल सेल रामपुर में कार्यरत है. इन्होंने हाल ही में खुफिया जानकारी के माध्यम से दिनांक 10 अप्रैल, 2026 को तीन अभियुक्तों के कब्जे से 9.28 किलोग्राम अफीम और 12,00,000 रुपए (बारह लाख रुपए) की अवैध नगदी बरामद करने में बड़ी सफलता हासिल की.

हिमाचल दिवस पर हमीरपुर में कुलदीप सिंह पठानिया ने फहराया तिरंगा

79वां हिमाचल दिवस 15 अप्रैल को जिला हमीरपुर में उत्साह के साथ मनाया गया. शहीद कैप्टन मृदुल शर्मा मेमोरियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल हमीरपुर के मैदान में आयोजित जिला स्तरीय समारोह में हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और परेड की सलामी ली.

Himachal Day Program in Hamirpur
हमीरपुर में कुलदीप सिंह पठानिया (ETV Bharat)

इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि, छोटी-बड़ी रियासतों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश का गठन किया गया था और आज प्रदेश निरंतर विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है. शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के क्षेत्र में प्रदेश ने उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं. गठन के समय हिमाचल सड़क, शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ था, लेकिन आज प्रदेश एक विकसित राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है. शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में हिमाचल ने देश के कई बड़े राज्यों को पीछे छोड़ दिया है, जो प्रदेशवासियों के लिए गर्व की बात है.

Himachal Day Program in Hamirpur
हमीरपुर में कुलदीप सिंह पठानिया ने ली परेड की सलामी (ETV Bharat)

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को दीं हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने प्रदेशवासियों को हिमाचल दिवस बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. राज्यपाल ने कहा कि 15 अप्रैल, 1948 का दिन राज्य के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है, क्योंकि इसी दिन 30 छोटी-बड़ी पहाड़ी रियासतों के विलय से हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था. यह दिन न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि लोगों की एकता, समर्पण और सामूहिक संकल्प की भावना का प्रतीक भी है. हिमाचल प्रदेश सदैव ही देशभक्ति और बलिदान में अग्रणी रहा है इसलिए इसे वीर भूमि भी कहा जाता है. उन्होंने प्रदेश के सभी वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की, जिन्होंने देश की रक्षा में अदम्य साहस और सर्वाेच्च बलिदान का परिचय दिया. उन्होंने कहा कि इस अवसर पर प्रदेशवासी इन वीरों की वीरता और समर्पण को नमन करते हैं.

हिमाचल दिवस पर बिलासपुर में धनीराम शांडिल ने फहराया गया तिरंगा

हिमाचल दिवस के अवसर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने बिलासपुर में शहीद स्मारक चंगर में वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की. कार्यक्रम में तिरंगा फहराया गया और उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए प्रदेश के विकास, एकता और शहीदों के आदर्शों पर चलने का संदेश दिया गया.
कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति का माहौल बना रहा और लोगों ने उत्साह के साथ हिमाचल दिवस मनाया. अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने प्रदेश की उन्नति और शांति के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया.

कुल्लू में सुंदर सिंह ठाकुर ने की कार्यक्रम की अध्यक्षता

79वें हिमाचल दिवस के अवसर पर विधायक सुंदर सिंह ठाकुर ने ऐतिहासिक ढालपुर मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया और भव्य परेड की सलामी ली. समारोह को संबोधित करते हुए, सुंदर सिंह ठाकुर ने प्रदेशवासियों एवं जिला वासियों को हिमाचल दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने अपने कार्यकाल के तीन वर्ष पूरे कर लिए हैं, जो प्रदेश के समग्र विकास और समाज के प्रत्येक वर्ग के कल्याण को समर्पित रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार ने जनसेवा को अपना मूल मंत्र बनाया है और इसी भावना के साथ हिमाचल को आत्मनिर्भर व समृद्ध बनाने के लिए निरंतर कार्य किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदेश हित में कई कड़े लेकिन आवश्यक फैसले लिए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम अब सामने आने लगे हैं.

Himachal Day Program in Hamirpur
हमीरपुर में कुलदीप सिंह पठानिया ने ली परेड की सलामी (ETV Bharat)

'680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना शुरू'

उन्होंने कहा कि पहली ही कैबिनेट बैठक में 1 लाख 36 हजार कर्मचारियों को ओपीएस प्रदान कर सेवानिवृत्त कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मान दिया गया. सरकार द्वारा राजस्व वृद्धि पर बल देते हुए पिछले तीन वर्षों में 49 हजार 500 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व अर्जित किया है. आगामी दो वर्षों में प्रदेश में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी. ग्रीन पंचायत कार्यक्रम के तहत सभी ग्राम पंचायतों में 500 किलोवाॅट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जा रही है. युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोज़गार स्टार्ट-अप योजना शुरू की गई है.

Himachal Day Program in Kullu
कुल्लू में सुंदर सिंह ठाकुर ने की हिमाचल दिवस कार्यक्रम की अध्यक्षता (ETV Bharat)

इसके अंतर्गत पहले चरण में ई-टैक्सी खरीद के लिए 50 फीसदी सब्सिडी और निश्चित आय का प्रावधान, दूसरे चरण में राज्य सरकार निजी भूमि पर 100 किलोवाट से 2 मेगावाट के सौर पैनल स्थापित करने के लिए ब्याज पर सब्सिडी और जनजातीय क्षेत्रों में 5 फीसदी सब्सिडी और गैर-जनजातीय क्षेत्रों में 4 प्रतिशत सब्सिडी का प्रावधान है. तीसरे चरण में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधान शामिल हैं.

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