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Himachal Day: हिमाचल पुलिस के इन 'जांबाजों' को सलाम, उत्कृष्ट सेवा के लिए मिला सम्मान

इन सभी पुलिसकर्मियों के कार्यों ने न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत किया, बल्कि "नशामुक्त हिमाचल" अभियान को भी जमीन पर मजबूती दी.

HIMACHAL DAY 2026
हिमाचल दिवस 2026 के अवसर पर पुलिस के जांबाजों को किया गया सम्मानित (HIMACHAL POLICE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 8:52 PM IST

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Updated : April 15, 2026 at 9:00 PM IST

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शिमला: हिमाचल दिवस 2026 के अवसर पर प्रदेश में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया. शिमला में आयोजित समारोह में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने उन पुलिसकर्मियों को सम्मान दिया, जिन्होंने अपने कर्तव्य के दौरान साहस, सूझबूझ, त्वरित निर्णय क्षमता और पेशेवर दक्षता का परिचय देते हुए उल्लेखनीय कार्य किए. यह सम्मान न केवल उनके कार्यों की सराहना है, बल्कि पूरे पुलिस विभाग के लिए प्रेरणा भी है.

इन पुलिस कर्मचारियों को मिला सम्मान

आशीष कौशल: शिमला पुलिस के निरीक्षक आशीष कौशल ने नशा तस्करी के खिलाफ लगातार बड़ी कार्रवाइयां कीं, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया. वर्ष 2026 में उनकी टीम ने 627 ग्राम से अधिक हेरोइन, 2.5 किलोग्राम भांग और अफीम बरामद कर कई मामलों में कार्रवाई की. इसके अलावा न्यू शिमला के बीसीएस क्षेत्र में एलएसडी जैसी सिंथेटिक ड्रग्स पकड़कर अंतर-जिला नेटवर्क को तोड़ने में भी सफलता हासिल की.

जगदीश सिंह: मुख्य आरक्षी जगदीश सिंह ने आईएसबीटी शिमला में तैनाती के दौरान सतर्कता दिखाते हुए एक आरोपी से 288 ग्राम हेरोइन बरामद की, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया. भीड़भाड़ वाले इलाके में की गई यह कार्रवाई नशा तस्करी पर रोक लगाने की दिशा में अहम रही.

पियूष राज: मुख्य आरक्षी पियूष राज ने नारकंडा क्षेत्र में गश्त के दौरान 11.5 किलोग्राम अफीम और 12 लाख रुपये की अवैध नकदी बरामद की, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया. इस कार्रवाई से एक संगठित तस्करी नेटवर्क को बड़ा झटका लगा और भारी मात्रा में नशीले पदार्थ बाजार तक पहुंचने से पहले ही रोक दिए गए.

आरक्षी चालक सतपाल: आरक्षी चालक सतपाल ने सतलुज नदी में कूदकर एक महिला की जान बचाई, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया. उन्होंने जोखिम भरे हालात में महिला को बाहर निकालकर CPR दिया और समय रहते अस्पताल पहुंचाया. उनकी इस बहादुरी को पुलिस की मानवीय संवेदनशीलता का उदाहरण माना गया.

आरक्षी शुभम: शिमला ट्रैफिक विंग में तैनात आरक्षी शुभम ने विक्ट्री टनल जैसे व्यस्त स्थान पर ट्रैफिक को सुचारू रखने और लोगों की मदद करने का काम किया, जिसके लिए उन्हें सम्मानित किया गया. वे रोजाना बच्चों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की सहायता कर पुलिस की सकारात्मक छवि पेश कर रहे हैं.

इन सभी पुलिसकर्मियों के कार्य न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करने में सहायक हैं, बल्कि “नशामुक्त हिमाचल” के लक्ष्य को भी आगे बढ़ा रहे हैं. सरकार और पुलिस विभाग ने इन उपलब्धियों को गर्व का विषय बताया और उम्मीद जताई कि इससे अन्य कर्मियों को भी प्रेरणा मिलेगी.

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Last Updated : April 15, 2026 at 9:00 PM IST

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